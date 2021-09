Pep pokazao Tuhelu da nekad mora i da se napadne, Siti dobio sudar šampiona (VIDEO)

Teško da je fudbalski vikend mogao da počne atraktivnijom utakmicom. Na jednoj strani šampion Evrope, na drugoj branilac titule u Premijer ligi! Repriza finala elitnog klupskog takmičenja sa identičnim rezultatom, samo je ovog puta Mančester Siti odneo pobedu i revanširao se Čelsiju za onaj bolan poraz na Dragau pre pet meseci - 1:0 (0:0).

Bar do subote uveče na vrhu tabele će u istoj ravni stajati četiri engleska velikana – Liverpul, Siti, Čelsi i Junajted. Svi na po 13 bodova, s tim što Liverpul tek treba da odigra protiv Brentforda. Još je rano govoriti o kandidatima za titulu, ali nadamo se da ovakvo stanje na tabeli garantuje spektakularnu šampionsku trku u Premijer ligi!

Mančester Siti je zasluženo dobio sudar dva šampiona, a Pep Gvardiola konačno skinuo mrak protiv Tomasa Tuhela, koji je od dolaska u Čelsi sredinom januara slavio u sva tri duela do ovog danas. Izuzev Maunta i Pulišića, Tuhel nije imao drugih problema sa povredama. Do one Risa Džejmsa u ranoj fazi derbija, kada ga je zamenio Tijago Silva, čime je napravio rokadu s Cezarom Aspilikuetom. Na gol se vratio Mendi, ispred su počeli još Kristensen i Ridiger, Cezar se kasnije preselio na desni bok zbog Silve, standardno kraj leve aut-linije bio je Alonso. U veznom redu Žoržinjo, Kante i Kovačić, a u napadu tandem Lukaku – Verner. Gvardioli je laknulo jer su se u startnu postavu vratili Laport i Rodri, što je automatski dalo čvrstinu. Ederson na liniji, četvorku pozadi činili su još Voker, Dijas i Kanselo, s Rodrijem vezu su popunili De Brujne i Silva, a kraj Žezusa operisali su Foden i Griliš, koji je sa Aspilikuetom nastavio svoj mali rat.

Kako se i očekivalo na Stamford Bridžu je viđen pravi šahovski obračun dva trenerska mastermajnda gde je Pep ipak pokazao svom kolegi da ponekad treba biti hrabar, pa da da se napadne prvi kako bi se izrodila pobeda. Tuhel se možda i tvrdoglavo držao svoje ideje da u velikim mečevima pusti rivala da krene napred i strpljivo dočeka priliku da uzvrati udarac. Gvardiola je to osetio i svom konkurentu postavio zamku gde je Siti zadržao prepoznatljivu napadačku dimenziju, ali ujedno i otupeo Čelsijevu oštricu. Prvi put otkako je Tuhel seo na klupu Čelsi nije uputio nijedan udarac u okvir gola! Jedina prava šansa domaćina ostala je u ofsajdu Kaija Haverca koji je uspeo da proigra nevidljivog Romelua Lukakua u 63. minutu, ali je pogodak belgijskog napadača ubrzo poništen.

Siti je u svakom aspektu nadigrao Čelsi, a Pep nadmudrio Tuhela. Iako se derbi igrao u Zapadnom Londonu, brzo se stekao utisak da Siti igra u komforu svog doma, maksimalno orijentisan da probije granitni bedem ispred gola Eduarda Mendija.

Pogodak Gabrijela Žezusa kojim je rešen subotnji klasik jeste plod kačenja Žoržinjove noge čime je Mendi konačno prevaren, ali Čelsi danas jednostavno nije zaslužio ni bod. Siti je ređao napad za napadom, dvocifreni broj kornera – u prvom poluvremenu čak devet –, celu nisku odličnih šansi preko Rodrija, Žezusa, Griliša i Laporta, pa je faktor sreće i trebalo da posluži goste iz Mančestera.

Nije se publici na Stamford Bridžu dopalo ono što su videli. Već od polovine prvog dela sa tribina su se čuli zahtevi usmereni ka Tuhelu da promeni taktiku i krene prema golu Edersona. Nije ih poslušao i praktično sve dok Žezus nije pogodio metu nemački stručnjak nije menjao ništa, a Čelsi nije uputio nijedan opasan udarac. To se šampionu Evrope ubrzo obilo o glavu...

Pokušaj Tuhela da ubacivanjem Haverca i Loftus Čika kao faktora iznenađenja nije promenio mnogo toga. Čelsi jeste bio ofanzivniji, ali ne i opasniji, ponajviše zato što su Verner i Lukaku bili neupotrebljivi. S druge strane Sitijeva napadačka raznovrsnost terala je poslednju liniju domaćina da konstantno bude na oprezu, a samo su nesrećnim sticajem okolnosti Građani ispustili priliku ne samo da pobede, već i rezultatski pregaze Čelsi.

PREMIJER LIGA - 6. KOLO

Subota

Čelsi - Mančester Siti 0:1 (0:0)

/Žezus/

Mančester junajted - Aston Vila 0:1 (0:0)

/Haus 88/

16.00: (1,80) Everton (3,70) Norič (5,00)

16.00: (3,10) Lids (3,50) Vest Hem (2,40)

16.00: (1,65) Lester (3,80) Barnli (6,25)

16.00: (2,30) Votford (3,35) Njukasl (3,40)

18.30: (7,00) Brentford (4,20) Liverpul (1,55)

Nedelja

15.00: (2,75) Sautempton (3,15) Vulverhempton (2,85)

17.30: (2,35) Arsenal (3,30) Totenhem (3,35)

Ponedeljak

21.00: (3,05) Kristal Palas (3,05) Brajton (2,65)

*** kvote su podložne promenama