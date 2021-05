Dok su navijači Mančester junajteda napravili haos u nedelju uoči meča sa Liverpulom, na plavoj strani grada atmosfera je potpuno drugačija.

Kod fanova Mančester sitija raste pozitivna tenzija pred revanš polufinala Lige šampiona sutra sa Pari Sen Žermenom, jer su Građani na korak od istorijskog plasmana u finale Lige šampiona.

Iako je Pep Gvardiola osvajao i pehar sa Barselonom, on sutrašnji meč doživljava kao trener Sitija, sa kojim nije uspevao da dođe do sada ni do polufinala. I zato i njemu „raste temperatura“ pred utakmicu.

„Privilegija je biti ovde, biti deo utakmice. Mnogima od nas je ovo prvi put da se borimo za finale i daćemo sve od sebe da dobijemo meč. Videćemo šta će biti“, počeo je Gvardiola na konferenciji za novinare.

Siti je u solidnoj prednosti, jer je pariških 90 minuta završio pobedom od 2:1.

„U dobroj smo formi. Rekao sam momcima da ne razmišljaju previše o tome da mora da se dobije utakmica. Nego, da igraju kao veliki broj mečeva ove sezone. Imamo malu startnu prednost, ali ćemo igrati da dobijemo i revanš“.

Ključ je, kako kaže Pep, u samokontroli.

„Velikom broju momaka ovo je prvi put da igraju za finale Lige šampiona. Dobro znamo za šta se borimo. U ovakvim utakmicama je bitno da ne dozvolite emocijama da vas ponesu. Ključno je da se bude smiren, da znate u svakom trenutku šta radite. Ne moram nikom u klubu, niti igraču niti kuvaru, da govorimo koliko je ovo velika utakmica za nas“.

I Gvardiola uoči revanša više radi na psihičkoj, nego na taktičkoj pripremi ekipe.

„Godinama smo čekali ovaj trenutak. Juče smo pričali i danas o tome ko smo mi, šta moramo da uradimo. O protivniku ne razgovaramo, jer smo igrali pre samo nedelju dana. Pričamo o nama, samo o nama i šta bi trebalo mi da radimo“.

To što ne pominju u tim pričama PSŽ ne znači da Građani potcenjuju Francuze i misle da je posao gotov.

„Njihove udarne igle su iste kao pre nedelju dana. Mi ćemo probati da učinimo da mi budemo opasniji. Vrline PSŽ-a su što mogu da menjaju formaciju na terenu, što imaju vrlo pametnog trenera, pa i ne znam šta će smisliti za revanš. Naša glas, naša strast je nešto što nisam video do sada i zato samo razmišljamo o sebi“.

Za menadžera Sitija nema dileme da će Kilijan Mbape biti na terenu iako je povređen.

„Apsolutno će igrati i jedva čekam da ga vidim. Nemam dilemu da će biti na terenu. Nadam se zbog fudbala, zbog igre, da će Mbape biti u sastavu. On i Nejmar su izuzetni. Bili su i u prvoj utakmici, iako smo mi pobedili“.

Za kraj, Pep nema dilemu ko će proći u finale Lige šampiona.

„Vrlo malo je stvari koje me brinu pred revanš. Ogroman sam optimista, mnogo mirniji nego ranije. Druga utakmica polufinala je uvek najteža u ciklusu, teža i od finala. Ali, svesni smo šta moramo da radimo i to ćemo do detalja objasniti igračima do početka“, istakao je Pep Gvardiola.