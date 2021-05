Da Realovi problemi sa povredama nisu krenuli ranije, pomislili bismo da su fudbalski bogovi počeli da ga kažnjavaju zbog pokušaja da pocepa evropski fudbal.

Uglavom, Zinedin Zidan kao da je kamenje na bogove bacao, jer nema dana kada mu ne stigne neka loša vest. A, najnovija glasi da neće moći da računa na Rafaela Varana u sredu uveče u revanšu polufinala Lige šampiona protiv Čelsija u Londonu!

Kako su objavili španski mediji pod vinjetom „hitno“, na lekarskim pregledima je ustanovljeno da je francuski štoper povredio mišić na utakmici sa Osasunom i da će morati na bolovanje. I to će Varan biti van terena desetak dana, što znači da ga neće biti u timu ni za vikend, kada će Real igrati još jednu od najvažnijih utakmica sezone, protiv Sevilje, u borbi za titulu prvaka Španije.

Kako će Zidan sastaviti odbranu za revanš u Londonu, to samo on zna. Jedina dvojica konkurentnih štopera koji su ostali na raspolaganju su Naćo i Militao, dok je Serhio Ramos počeo da trenira, ali bilo bi vrlo rizično posle pauze gurnuti ga odmah u vatru protiv Čelsija. No, možda drugog izbora ni ne bude.

Problem je i sa desnim bekom. Karvahal i Lukas Vaskez su van stroja, pa će verovatno Odriozola na desni bok. Na levom bi trebalo da se nađe Mendi.

I sva ta tumbanja na utakmici u kojoj Real mora da juri pobedu ili makar remi sa kišom golova. Uz to, ceo tim Blankosa je umoran i isceđen kao limun, jer utakmice pretiču jedna drugu, svaka sledeća još važnija od prethodne.

Paklen zadatak za Zidana. Najteži u trenerskoj karijeri.