Perović: Zvezda jalova u poslednjoj trećini, nema teške artiljerije! Ko je ovde profil za Rijerin izbor?

Igra je bila u dobroj meri pristojna, rezultat svakako nije i s obzirom da je Crvena zvezda po opštem utisku u Luganu izgubila bar bod, ako ne i sva tri, onda navijači nemaju razloga da budu zadovoljni. No, nekadašnji napadač crveno-belih i kasnije sportski direktor Radničkog 1923 Slavko Perović ističe da su se u Zvezdinoj igri videli i pomaci. Ali, videli su se i nedostaci.

“Definitivno je da najveći problem Zvezde vidim trenutno u poslednjoj trećini terena. Sve to izgleda lepo do poslednje trećine, ali onda nema teške artiljerije, dva krila koja će praviti razliku i materijalizovati te situacije, viškove i izvući suštinu", rekao je Perović u analizi utakmice na televiziji Arena sport.

Daleko od toga da ima nešto protiv Zvezdinih igrača, ali pita se – imaju li oni ono što je potrebno za stil fudbala koji forsira Albert Rijera?

“Ko od trenutnih igrača nije profil po Rijerinom izboru? Biću slobodan da kažem da nijedan od ofanzivnih igrača koji su danas počeli nije, pa čak ni Bamba Dijeng, koji je mnogo iznad nivoa kvalitetom, ali ni taj Dijeng ne može da se sakrije. Ali, šta je on radio pre Zvezde, u timovima gde je imao više uspeha? Pre svega, imao je kraj sebe dva krila koja su bila zveri i pravila neverovatnu ofanzivnu razliku u poslednjoj trećini, a isto tako dizali intenzitet presinga Zvezde na mnogo viši nivo".