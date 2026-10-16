Perović: Zvezda jalova u poslednjoj trećini, nema teške artiljerije! Ko je ovde profil za Rijerin izbor?
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 09:57
“Verujem u Rijeru, ali bolje da shvati da u Zvezdu nema grejs perioda od godinu dana”, dodaje doskorašnji sportski direktor Radničkog i nekadašnji napadač crveno-belih Slavko Perović
Igra je bila u dobroj meri pristojna, rezultat svakako nije i s obzirom da je Crvena zvezda po opštem utisku u Luganu izgubila bar bod, ako ne i sva tri, onda navijači nemaju razloga da budu zadovoljni. No, nekadašnji napadač crveno-belih i kasnije sportski direktor Radničkog 1923 Slavko Perović ističe da su se u Zvezdinoj igri videli i pomaci. Ali, videli su se i nedostaci.
“Definitivno je da najveći problem Zvezde vidim trenutno u poslednjoj trećini terena. Sve to izgleda lepo do poslednje trećine, ali onda nema teške artiljerije, dva krila koja će praviti razliku i materijalizovati te situacije, viškove i izvući suštinu", rekao je Perović u analizi utakmice na televiziji Arena sport.
Daleko od toga da ima nešto protiv Zvezdinih igrača, ali pita se – imaju li oni ono što je potrebno za stil fudbala koji forsira Albert Rijera?
“Ko od trenutnih igrača nije profil po Rijerinom izboru? Biću slobodan da kažem da nijedan od ofanzivnih igrača koji su danas počeli nije, pa čak ni Bamba Dijeng, koji je mnogo iznad nivoa kvalitetom, ali ni taj Dijeng ne može da se sakrije. Ali, šta je on radio pre Zvezde, u timovima gde je imao više uspeha? Pre svega, imao je kraj sebe dva krila koja su bila zveri i pravila neverovatnu ofanzivnu razliku u poslednjoj trećini, a isto tako dizali intenzitet presinga Zvezde na mnogo viši nivo".
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To Zvezda nema, smatra Perović.
“Zvezda može da bude jalova jer ima malo profila igrača koji su gol-igrači sa statističkim brojkama kroz sezonu. Ni Bamba Dijeng, koji je vrhunski igrač, iznad nivoa ove lige, nije klasičan skorer i golgeter-egzekutor koji realizuje svaku šansu i ima visok prosek realizacije. Ne pričam to samo na osnovu današnje utakmice, već i na osnovu prethodnih mečeva u Superligi. I u Kragujevcu je protiv Radničkog imao gol šanse koje nije realizovao. Ipak on znači Zvezdi puno".
I nije samo do ofanzivne linije…
“U Zvezdi je Rijera našao ekipu selektiranu za fudbal koji je igrao Dejan Stanković, malo drugačiji. Ako pokušava da se adaptira, to sporo ide. Pada mi u oči defanzivna organizacija, pre svega presinga... To ne može da se poredi sa defanzivnom organizacijom u Celju… Pričao sam i sa prijateljom Feđom Dudićem koji je radio u Mariboru i igrao protiv Rijerinog Celja i on se slaže da ovaj presing i taj presing koji je Rijera tamo radio nemaju nikakve zajedničke veze, kao ni taj intenzitet defanzive".
Pa ipak, Perović ističe da u Luganu video pomak u igri Zvezde, iako običnom navijaču možda mnogo toga neće biti sasvim jasno zbog pomeranja igrača i njihovih menjanja pozicija. No, jednu stvar bi i sam Rijera morao da shvati.
“Verujem u Rijeru i verujem da sam trenutno u manjini, ali iz nekog razloga mislim da je potrebno da možda bolje shvati šta Zvezda znači srpskom fudbalu, koliki je pritisak i kakva su očekivanja celokupne javnosti kad je Zvezdina igra u pitanju. Da nema grejs perioda od godinu dana da se neko spremi za Ligu šampiona. Ali verujem da ako promeni neke stvari i ako ga podrže neki ljudi i ako se poklope okolnosti, da može da napravi modernu Zvezdu kakvu nismo gledali dugi niz godina", rekao je Perović za Arenu.