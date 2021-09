Pešić posle odličnog starta u Turskoj: Dao sam 29 golova za Zvezdu, a druge hvale kako se kreću, skaču i grade loptu

Kada je leta 2017. godine rukovodstvo Crvene zvezde odlučilo da 750.000 evra utroši za angažovanje Aleksandra Pešića bilo je potcenjivačkih komentara, čak i razmišljanja da je momak iz Niša jedna u nizu rizičnih opklada kluba iz Ljutice Bogdana. Poštovao se njegov minuli rad, osećaj za gol demonstriran i u dresu Jagodine, ali je nedostajao jak inostrani pečat tokom boravka u Tuluzu ili Atalanti pre toga.

Slična situacija se desila i ovog leta, samo sa drugačijim ishodom. Verovali su članovi sportskog sektora crveno-belih da je, posle dobre epizode u Izrealu, popularni Šilja dovoljno jak adut za plasman u Ligu šampiona. Mesecima su trajali pregovori na relaciji Crvena zvezda - Aleksandar Pešić. Zamirisalo je u jednom trenutku na siguran povratak važnog faktora prve sezone Vladana Milojevića na klupi srpskog šampiona.

Međutim, visoki napadač odlučio se za drugačiji put. Prihvatio je, posle dugog razmišljanja, poziv turskog Karagumruka, kluba koji u Istanbulu egzistira u debeloj senci velikana iz tog grada. I nije pogrešio, s obzirom na to da je na šest prvenstvenih utakmica postigao isto toliko golova. I stekao preduslov da razmišlja o najboljoj sezoni u karijeri. Navijači Karagumruka ga slave, fanovi Crvene zvezde se pitaju da li bi sa takvim Šiljom moldavski Šerif bio nepremostiva prepreka.

O svemu tome pričao je Aleksandar Pešić u razgovoru za Mozzart Sport.

“Kada sam dobio poziv Karagumruka dobro sam se raspitao o svemu. Zvao sam i Bosanca Zukanovića sa kojim sa bio u Atalanti, to je čovek kome jako verujem. Rekao mi je da se ne razmišljam mnogo, da je klub zdrav i da želi da napreduje. Nije me prevario. Vidite i sami da dobro stojimo na tabeli, ali ne razmišljamo o velikim stvarima. To je neka klupska filozofija. Ne pričaj o velikim stvarima, ali maštaj o njima”, rekao je na početku razgovora za Mozzart Sport Aleksandar Pešić.

Bivši član Atalante i Tuluza nametnuo se kao prva napadačka opcija, ali igrački kadar Karagumruka vrvi od fudbalera ozbiljne evropske klase, dobro poznatim i površnim ljubiteljima fudbala. Tu je nekadašnji napadač Milana i Liverpula Borini, zatim Benatija, te Lukas Bilja.

“Znao sam gde dolazim. Posle mog transfera klub je još doveo Benatiju i Emrea Mora na pozajmicu iz Selte. Osećalo se da možemo da budemo konkurentni. Mada iskreno mene je najviše privuklo to što se Karagumruk oslanja na italijansku školu fudbala. Tu je golman Vivijano, trenira nas Italijan Frančesko Farioli”.

Mladi stručnjak bio je štih iz rukava rukovodstva Karagumruka. Ozbiljnog iskustva nije imao, radio je samo kao pomoćnik u Alanji, pre toga i asistirao De Zerbiju u Sasuolu. Ali ga je neko prepoznao kao osobu kadru da kormilari vrlo skupom investiciojom.

“Voleo bih da javnost u Srbiji obrati pažnju kako i na koji način igramo. Kao da smo italijanski klub. Trener Farioli ima samo 32 godine, radio je u stručnom štabu Alanje. Tamo se o svemu pitao. Neobično je da imam trenera koji je dve ili tri godine stariji od mene. Malo mi je to bilo smešno, na početku nisam znao kako da mu se obratim. Ima igrača koji su stariji od njega, ali imamo ogromno poštovanje prema njemu. Puca od energije i želje da se dokaže. I opet ponavljam, igramo strašno lep fudbal. Nedavno smo igrali protiv Antalije. Meč je završen bez golova, mogli smo da pobedimo 5:0. I ja sam se ispromašivao. Imao sam dva zicera. Zgazili smo ih u prvom poluvremenu. Ali i to je fudbal. Imamo u prvenstvu samo jedan poraz, i to od Bešiktaša na strani”.

Sve što je tražio od Turske, Aleksandar Pešić je dobio.

“Znao sam da je prvenstvo vrlo jako. To me, između ostalog, povuklo u ovu zemlju. Hteo sam svima da pokažem da mogu da se borim na top nivou i dajem golove. Sad dokle ćemo stići, stvarno ne znam. Bešiktaš i Trabzon su, bar za mene, najbolje ekipe. Još su tu Fener i Galata. Ne bi me čudilo da na kraju bude nešto slično kao prošle godine. Tada je gol-razlika odlučila šampiona. Mnogo je to jako, jer ima baš dosta stranaca. Bilo bi ih i više, ali svaki meč moraju da počnu tri domaća”.

Zvanična statistika kaže da je Aleksandar Pešić u dosadašnjem delu sezone postigao pet golova. Sjajan podatak, ali pomenuta cifra predstavlja kamenčić u cipeli srpskog internacionalca.

“Realno, nisam postigao pet, nego šest golova. Bio sam precizan i na otvaranju sezone protiv Gazijantepa, ali se to, ne znam zašto, računa kao autogol. Poslali su ljudi iz kluba već dopis ligi... Ipak, moram da budem zadovoljan. Da sam mogao bolje – i to priznajem. Promašio sam mnogo protiv Antalije, da sam sve dao što sam mogao imao bih na kontu već deset golova. Igram sam u špicu, ali videćemo kako će trener promešati karte kada se iz povrede vrati Borini”.

Morao je da se dotakne vrlo intenzivnog leta, iniciranog raskidom saradnje sa Makabijem iz Tel Aviva. Kao slobodan igrač Pešić je bio zanimljiv mnogima, najviše Crvenoj zvezdi. Trogodišnji ugovor je bio spreman, čekalo se samo da iskusni špic stisne ruku Zvezdanu Terziću, Mitru Mrkeli i Dejanu Stankoviću.

“Imao sam ogromnu želju da se vratim. Prepoznao sam da ljudi iz Crvene zvezde stvarno veruju u mene, posebno Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela. Oni su me doveli i prvi put...”.

Aleksandar Pešić postiže gol na večitom derbiju (©Star sport)

Ali...

“Ne znam kako to da objasnim. Osetio sam nešto... Nije to ljutnja, bes ili šta već. Ali kao da me pojedinci nisu dovoljno poštovali u Srbiji. Uzdizali su se neki drugi igrači, ja sam bio tu stalno pominjan kao alternativna opcija. A ja vam kažem da sam bio prvi izbor. Nije to hvalisanje, nego je stvarno tako bilo. Čudna situacija, skroz. Posebno, jer sam bio dobar, da ne kažem odličan u prvom mandatu”.

Tada je Pešić imao sezonu životu, postigao veliki broj golova, i asistencija, osvojio titulu, doneo klubu veliki novac odlaskom u Arabiju, iako iz prve nije želeo u Aziju.

“To me malo tišti. Ja sam bio u Crvenoj zvezdi, za sezonu sam postigao 29 golova i još na sve to dodao 22 asistencije. Tresao sam mrežu i Partizanu, u Evropi. Hajde, uradite analizu i vidite da li je neki napadač posle mene imao takav učinak. Onda čujem priče, vidim komentare na portalima i forumima kako sam pola golova dao iz penala. Tu ulazi u uši ljudima, iako je laž. Barem se danas sve može proveriti. Dao sam samo pet golova sa 'kreča'. A i da sam dao više... Danas smo došli do toga da se pojedinci uzdižu, jer se dobro kreću, dobro skaču, dobro grade loptu. Ja sam davao golove. Na kraju sam zbog toga, između ostalog, prihvatio poziv Karagumruka”.

Svestan je Pešić da je promašaj u Moskvi jedan od detalja koji je obeležio njegov mandat u Zvezdi.

“Može i tako da se gleda. I ne bežim od toga. Bila je Moskva, bio je taj promašaj. Ali taj detalj esencijalno ništa ne govori. Promašuju i mnogo bolji napadači od mene iz sličnih pozicija. Je li to razlog da neko poništi njihov kvalitet? Verujem da nije. I opet ponavljam: bila je Moskva, ali bio je i Krasnodar. Ko je pošten i gleda fudbal zna da bi malo igrača iz one pozicije uspelo da provuče loptu i postigne pogodak”.

Nije mu bilo potrebno postavljati dodatna pitanja.

“Nisam se ja uplašio pritiska u Zvezdi, ja volim pritisak. Finansijski nisam bolje prošao u Turskoj, ponude su bile tu negde, skoro identične, ali... Da se ne ponavljam više. Imao sam veliku želju da se vratim, hteo sam ponovo da osetim adrenalin igranja pred Delijama posle sezone u Makabiju. Osećao sam se spremnim, jer u Zvezdi nema deljenja utakmica. Isto ti je Liga Evrope, i Radnik iz Surdulice. Moraš da se boriš i grizeš. Stvarno sam želeo”.

Žal za Zvezdom i dalje postoji.

“Dobro je što su se plasirali u Ligu Evrope. Svima nama to znači. Znate vi koliko mi iz one generacije volimo klub”, završio je priču za naš portal Aleksandar Pešić, trenutno prvi strelac prvenstva Turske.

