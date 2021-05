Nekadašnji napadač Crvene zvezde, a sa sada golgeter Makabija iz Tel Aviva, Aleksandar Pešić, prilično je uznemiren zbog bombaških napada i želi što pre da napusti Izrael.

Srpski fudbaler u razgovoru za Informer kaže da ga svi uveravaju da nema nikakvog razloga za paniku, ali da je on svestan da ništa nije u redu.

"Cela situacija me baš plaši i samo želim što pre da se izvučem iz Izraela i dođem u Srbiju. Zvanično, aerodrom ne radi, ali koliko čujem s vremena na vreme neki avion odleti negde. Ugovor mi ističe na kraju sezone, ostale su četiri utakmice, ali ništa me ne zanima, samo hoću da odem. Uveravaju me ovde da je sve u redu i da nema razloga za paniku, ali ništa nije u redu. Rakete mi lete iznad glave! Uostalom, ako je u redu, zbog čega su nam odloženi treninzi i utakmica? Kažu da će proći za dva-tri dana, ali neću da razmišljam šta može da se desi", rekao je Pešić za Informer.

Pešić je bio na treningu samo sat vremena pre početka raketiranja.

"U utorak sam imao trening od šest sati i završen je u osam. Tamo su mi pričali da se ne plašim i da Tel Aviv niko neće napadati. U devet sati počele su da lete rakete. Najpre se čula jedna sirena, pa druga, pa treća. Jeza me je uhvatila. Objašnjeno mi je da je ono što vidim da svetli zapravo ono čime se Izrael brani, a da granate koje šalje Palestina i ne vidimo. Tu me je uhvatila još veća panika. Neka od sto padnu dve na grad, moglo bi da bude pogubno. Uspeo sam da zaspim oko tri, ali samo što me uhvatio san, opet su se oglasile sirene".

U Izraelu su sa Pešićem do skoro bili supruga i sin.

"Jedina sreća je što su mi pre desetak dana žena i dete otišli u Srbiju. Moji brinu, zovu me svakih pola sata i ako se slučajno ne javim, odmah kreće panika. Ovde sad sve deluje normalno. Nema gužve na ulicama, ali radi sve, sede ljudi u restoranima, odlaze na posao. Međutim, meni ništa nije normalno. Lepo mi je bilo u Izraelu, ali vreme je da pođem", zaključio je Pešić.

Pešić je u Makabi došao u oktobru prošle godine kao slobodan igrač i potpisao ugovor do kraja sezone, s opcijom produžetka saradnje na još godinu dana. Ipak, ostanak u Tel Avivu u ovakvim okolnostima nije opcija za srpskog napadača.