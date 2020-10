Sportskim novinarstvom počeo je da se bavi 2001. godine u Jugoslovenskom sportskom listu "Sport". Uporedo radio je i kao košarkaški trener u mlađim kategorijama KK Čubura. Prva iskustva u etru sticao je od 2002. do 2007. godine radeći na MIP radiju. Od februara 2006. godine, od samog osnivanja Sportkluba, počinje da radi na televiziji. Celu godinu dana Srđan Radojević paralelno je radio na televiziji i radiju. Na televiziji komentariše fudbal, a od 2010. godine znatno više košarku. Skoro da nije bilo košarkašog takmičenja koje nije prenosio.

Dobitnik zlatnog mikrofona USNS-a, za 2018. godinu, domaćin košarkaških podkasta “Give and Go” ( 2017–2020) i “BLOK po BLOK” današnji je sagovornik u rubrici “Pet na pet”.

1.Da li ste se svojevremeno bavili nekim sportskim aktivnostima?

“Igrao sam košarku, sakupio i dve seniorske sezone u nižim rangovima takmičenja. Kao mlađi još sam organizvano trenirao fudbal pre nego što sam i definitivno prešao na parkete”.

2. Ko vam je bio uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Bilo ih je više jer sam voleo i gledao mnogo sportova, ali ako moram da odaberem jednog onda je to definitivno Dejan Bodiroga”.

3. Koji klub nosite u navijačkom srcu?

“Priroda posla je takva da mogu da istaknem naše reprezentativne selekcije”.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Evropsko prvenstvo u Atini 1995. i čuveno finale sa Litvanijom!”

5. Da li imate životni ili sportski moto?

“What is delayed is not denied ili u prevodu: Ono što je odloženo ne znači da je odbijeno”.

Bonus pitanje za našeg gosta: Šta u MOZZARTU odigrati na utakmicu sa Ostrva, reč je o susretu LIDS – VULVERHEMPTON . Nakon kraće pauze izabranici Marsela Bijelse imaće pred sobom veliki izazov da savladaju neugodne Vulvse koje sa klupe predvodi Nuno Espirito Santo. Lids u ovaj susret ulazi dodatno motivisan nakon remija koji su ostvarili protiv favorizovanog Sitija. Taj meč završen je rezultatom 1:1. “Vukovi” su svoju prethodnu utakmicu rešili u svoju korist savladavši Fulam minimalnim rezultatom. Tom pobedom vratili su se na pobednički kolosek nakon teškog poraza od Vest Hema. Domaćin je do sada upisao sedam bodova, dok gost ima jedan manje. Poslednja tri uzajamna susreta današnjih rivala rešena su pobedama Vulverhemptona, zbog čega će blaga psihološka prednost biti naklonjena gostima. Sveukupno gledano, očekuje se interesantna utakmica koja će biti praćena golovima sa obe strane. Dobrotvorni kladilac nada se dobrom raspoloženju ofanzivnih igrača timova i bez imalo oklevanja igra:

“Pokušajte da odigrate na golove, GG3+”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

[email protected]