Juče su na programu bile tri utakmice Premijer lige, ali su na kraju odigrane samo dve, susret između Evertona i Mančester Sitija je odložen. Razlog je pošast koja je obeležila 2020. godinu - virus korona. Na testovima koji su sprovedeni u ponedeljak ujutru utvrđeno je da su još tri igrača Sitija pozitivna na Kovid-19, te su čelnici lige u saradnji sa klubovima doneli odluku da se meč na Gudisonu odloži. Pod znakom pitanja su i predstojeća dva duela Građana - susret sa Čelsijem trećeg januara u okviru 17. kola Premijer lige, kao i mančesterski derbi na Old Trafordu u polufinalu Karabao kupa.

Fudbaleri i stručni štab mančesterskog kluba stavljeni su u karantin, kako bi se sprečilo širenje virusa. Od ranije je poznato da su Kajl Voker i Gabrijel Žesus zaraženi, kao i dva člana stručnog štaba, a Atletik otkriva da su pozitivan rezultat dobila još tri prvotimca Građana. Zbog svega je zatvoren i trening centar Mančester Sitija na neodređen vremenski period. Procena je da su se igrači najverovatnije zarazili tokom gostovanja Arsenalu u četvrtfinalu Liga kupa, kako je u Londonu identifikovan i novi soj virusa korona, koji se daleko brže širi. Članovi Mančester sitija koji su otputovali na gostovanje se nisu zadržavali u prestonici, ali su ipak imali jedan obrok u hotelu u kojem su odseli.

Mnogi se ipak pitaju zašto Pep Gvardiola nije na teren stadiona u Liverpulu izveo igrače koji su dobili negativan test, jer je i pored izostanka pet fudbalera Siti imao potrebnih 14 za odigravanje utakmice. Nadležni organi su ipak procenili da je rizik od širenja zaraze preveliki, jer je u periodu od samo četiri dana otkriveno sedam različitih slučajeva.

"Kako je bezbednost balona kompromitovana, postojao je rizik da bi virus mogao da se proširi u ekipi, stručnom štabu, a potencijalno i šire. Na osnovu jasnog medicinskog saveta Premijer liga je uz konstultaciju sa klubovima donela odluku da odloži utakmicu", stoji u saopštenju Premijer lige.





Niko ne zna još koliko dugo će fudbaleri Mančester sitija biti u karantinu i kada će moći da se vrate treninzima. Prostorije kluba će biti detaljno dezinfikovane, a novi testovi bi trebalo da budu odrađeni već danas. Ukoliko igrači koji su na prethodnom testiranju bili negativni to i ostanu, klub bu mogao da razmotri njihov povratak treninzima do kraja nedelje, što bi omogućilo Sitiju da izađe na megdan Čelsiju u 17. kolu (nedelja 17.30). Ukoliko se ipak utvrdi da ima još pozitivnih slučajeva, pod znakom pitanja je i nastup protiv gradskog rivala u polufinalu Karabao kupa.

Još nije poznato kada će igrati sa Evertonom, pa je pitanje kako bi Mančester Siti uspeo da uglavi još i potencijanlo odložene duele sa Plavcima i Đavolima u svoj raspored. Na sve to dodajmo i da odloženi meč prvog kola protiv Aston Vile. Građani imaju velike ambicije u svim takmičenjima u kojim učestuju, pa tako i u Ligi šampiona, što znači da će ukoliko ne ispadnu iz nekog takmičenja u narednom periodu imati svega tri slobodna termina za odigravanje odloženih utakmica. Odlaganje utakmice sa ekipom Karla Ančelotija svakako će im napraviti problem, ali ako još dođe do odlaganja susret sa Čelsijem i Junajtedom, to će zaista biti pravi pakao. Odložene utakmice će u nekom trenutku morati da budu odigrane, pa će već gust raspored Građana postati još gušći.