Barselona proživljava teške trenutke. Ostala je zbog finansijskih problema i bez Lionela Mesija. Prvi čovek kluba Đoan Laporta se sinoć ponovo obratio javnosti, kako bi rezimirao prelazni rok i prethodnih mesec dana na Kamp Nou. Za španske medije govorio je i Đerar Pike. Pričao je o bivšem predsedniku Đozepu Bartomeuu, koji je nasledniku ostavio dug od 1.300.000.000 evra. Branio je Samuela Umtitija, koji je na udaru javnosti zbog odbijanja da napusti klub iako je odavno u drugom planu, a govorio je i brojnim drugim temama.

S ozbirom da je klub zavio u crno, da li je Bartomeu najgori predsednik kojeg je iskusni defanzivac imao na Kamp Nou?

"Ne mogu da kažem da li je najgori, ali iz svog iskustva, moram da kažem da je u vrhu. Svi snosimo krivicu, istina je da klub nije otišao u smeru koji su svi Katalonci želeli. Sada sam pun nade i uzbuđen. Narednih pet do 10 godina će biti jako dobre za Barsu".

Kako je podneo Mesijev odlazak?

"Laporta nas je pozvao da nas obavesti. Iako smo smanjili plate, kapiteni su priskočili u pomoć kako bi registrovali pojačana. Klub je čekao da vidi šta će se desiti sa Leom pre bilo kakvog ozvaničenja, jer je postojao dogovor".

Uz Đordija Albu i Serhija Busketsa, kao jedan od igrača sa najdužim stažom u Barseloni pristao je na smanjenje plate kako bi klub uspeo da stvori prostor za angažovanje pojačanja i krenuo putem finansijske stabilnosti.

"Odustao sam od dela plate. Ugovor mi je isticao ove godine, ali da sam odigrao određeni broj utakmica bio bi obnovljen pod istim uslovima. Sada su se fiksni deo i bonusi promenili".

Samuel Umtiti je već dugo na marginama u klubu, ali je po svaku cenu hteo da ostane ovog leta, iako je klub na sve načine pokušavao da ga proda i reši se njegovog ugovora. Pike je stao u odbranu svog saigrača, a krivicu prebacio u polje bivših čelnika kluba.

"On ispunjava sve obaveze u ugovoru. Ljudi moraju da ga razumeju. Njegov stav je besprekoran. Nikada nije propustio trening. Druga stvar je ko je potpisao taj ugovor, predsednik kojeg su postavili njegovi partneri".

Mediji u Španiji su došli do informacija da se povredio na surfovanju. Ističe da je sa njim sve u redu.

"Nemam problem sa povredom. Fotografisali su nas i to je to. Išao sam na surfovanje jer sam dobro. Rekli smo fotografu da to ne radi, ali to je bilo njegovih pet minuta slave".

Prisetio se i rada sa Pepom Gvardiolom. Istakao je da se odnos između njih promenio kada je počela njegova romansa sa popularnom kolumbijskom pevačicom Šakirom, sada i suprugom Barseloning defanzivca.

"U jednom trenutku je došlo do tenzije, u čitavoj svlačionici. Pep je želeo potpunu kontrolu svega što se dešava. Počeo sam da se viđam sa Šakirom i tu se naš odnos promenio. Sada je odličan. Trpeo sam veliki pritisak i ako sam ikada hteo da napustim klub to je bilo u sezonu 2011/12", izjavio je Španac i istakao da mu je najgora sezona bila poslednja pod Gvardiolom.

Ističe i da ne voli da se pojavljuje u medijima.

"Ne smetaju mi, ali na kraju se uvek pitam zašto se daje intervju. Kada ste mladi i želite da postanete poznati, da pošaljete određenu poruku i meni to više nije potrebno".

Na početku karijere je često izlazio u provod. Prema njegovim rečima, prečesto.

"Kada bi ljudi znali samo pet odsto moje prve godine u Barsi, svašta bi mi rekli".

Na kraju intervjua je istakao da će napustiti klubu kada bude osetio da više ne može da mu pomogne. Tvrdi i da će Barsa osvojiti trofej već ove sezone.

