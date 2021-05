Kombinovani tim Srbije, bez velikog broja standardnih prvotimaca, postao je još „istumbaniji“ nakon prvobitnog spiska.

Otpali su golgeter Mitrović, Lazović, Vlahović i Živković, pozvani su Makarić i Jović, ali sve te promene ni najmanje ne kvare dobro raspoloženje selektora Dragana Stojkovića.

Naprotiv, strateg Orlova kaže da jedva čeka da vidi na delu mlade nade, kao što su Terzić, Joveljić, Čestić, Jović, koje je pozvao pod zastavu za utakmice sa Jamajkom (7. jun) i Japanom (11. jun).

„Želim da izrazim veliko zadovoljstvo što ću moći da radim sa njima i da vidim na delu te igrače. Imaju veliki potencijal, pratimo ih, gledao sam ih nekoliko puta i zaslužili su da se nađu na spisku. Pogotovo na ove dve utakmice koje nisu takmičarske, pa će moći bez stresa da pokažu ono što mislimo da imaju u nogama. Joveljić, Čestić, Terzić, Jović... Jedva čekam da ih vidim na delu, oni predstavljaju ozbiljan potencijal u budućnosti. Veoma sam zadovoljan što ih imam i ekipa koja bude išla u Japan imaće u proseku 24 godine, što je jako mlad sastav, ali koji će i te kako znati da igra fudbal“, rekao je Stojković.

Selektor je istakao da će dve utakmice u Japanu biti prilika tim momcima i da se nametnu za septembarsko okupljanje kada će se nastaviti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

„Apsolutno da, imaće tu priliku, ali to je na njima. To ćemo videti kada budu odigrali dve utakmice i kada napravimo rezime. Svi koji budu putovali će dobiti šansu, koliko minuta to ne znam, ali će biti u timu. Na njima je da me uvere da imaju talenat za seniorski tim“.

Stojković je priznao da će Jamajku i Japan tek da upozna narednih dana.

„Iskreno, ne poznajem ih uopšte. Ali, dobiću dovoljno informacija, pogledaćemo i neki snimnak, da bismo imali jasniju sliku s kim ćemo igrati. Meni to, ipak, ne znači ništa, jer od prvog dana govorim da će nam fokus biti na našoj igri, šta mi želimo da pokažemo na terenu. Ime protivnika mi nije važno, već samo Srbija. Da li ćemo igrati ofanzivno? To nemojte ni da pitate, to se podrazumeva, to mora da bude tako“.

Strateg A reprezentacije Srbije je rekao da nema nameru da traži od Zvonka Živkovića, selektora mlade selekcije, da kopira formaciju i stil igre seniorskog sastava.

„Ne, neću uticati na mladi tim, oni će igrati onako kako oni misle. Ne treba nam nikakva kopija, ne znam ni šta to znači. Ako bi trebalo da igraju kao mi, dajte onda da vodim i mladu reprezentaciju. Ne, treba pustiti ljude da rade svoj posao i igraju u sistemu nevezanom za A tim“.

Smatra Stojković da burni prethodni dani u Fudbalskom savezu Srbije neće imati nikakav uticaj na igru reprezentacije, niti on smatra da su se dogodile neke krupne stvari.

„Ako mene pitate, tu nije bilo nikakvih prevrata. Maksimalno sam koncentrisan i posvećen poslu kojim se bavim. Potpuno sam odgovoran za sportska pitanja i sve što se dešava oko reprezentacije. Niti želim, niti hoću da se mešam u politiku Saveza. Na promociji sam rekao da postoje dva sektora u FSS: politika Saveza i sportska strana. E, za ovu drugu se mnogo pitam i pitaću se, a o drugom ne vodim veliku brigu. Vidim da Svaez funkcioniše, imamo podršku i to mi je jako bitno. Na ostale stvari ne želim da trošim vreme“.

Finale Lige šampiona odigrano pre dve večeri završeno je trijumfom Čelsija, što je ishod koji je bio bliži Stojkovićevom ukusu.

„Sva finala su različita, Čelsi je ovog puta slavio, što je meni i drago. Svidelo mi se otkako je Tuhel preuzeo ekipu, vrlo je inteligentan trener i posvećen poslu. Uspeo je u kratkom periodu da napravi ekipu koja dugo nije izgubila utakmicu“.

Za dve nedelje počinje Evropsko prvenstvo, a srpski selektor je priznao da nisu velike šanse da ode uživo da gleda neku utakmicu.

„Sve zavisi, jer je ova situacija potpuno nenormalna, sa pcr testovima, nema publike na tribinana... Živimo u takvom vremenu da mi se smuči da putujem. Moguće je da odem na neki meč, ali nisam siguran. A, naravno da me EP interesuje, pogotovo kako će Portugalija igrati“, istakao je Dragan Stojković, selektor Srbije.