Publika se vraća na stadion da bude ponovo vetar u leđa Orlovima. Istina, poslednji susret nije bio baš za pamćenje dugo, finalni meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Ukrajine na Marakani gledalo je svega 4.500 gledalaca.

Za ovih skoro dve godine štošta se promenilo. Srbija je ponovo počela da igra kvalitetan, valjan fudbal, totalno ofanzivan, na gol više. Iako navijača na utakmicama nije bilo, oseća se da se promenio ambijent oko reprezentacije, da se sa nestrpljenjem čeka novi meč.

Bez obzira na sve, Dragan Stojković, koji će u subotu protiv Luksemburga (18.00) debitovati pred publikom u ulozi selektora, ističe da je još dug put pred Orlovima do apsolutnog vraćanja vere među navijačima u kvalitet srpskog fudbala. I da to poverenje treba zaslužiti delom, a ne rečima.

„Mi moramo da ćutimo i da mnogo radimo. Da se borimo. Jer, to je formula kako se vraća vera u srpski fudbal i kako reprezentacija Srbije može da pridobije ogromnu podršku koja nam je jako bitna“, poručio je selektor Stojković.

Dozvoljeno je da na tribinama bude 50 odsto kapaciteta Marakane, a Stojković poručuje da koliko god navijača odluči da dođe – biće kao da je pun stadion.

„Koliko god navijača da dođe, mi ćemo to poštovati. I igraćemo za njih i borićemo se za njih“.

Sjajan meč odigrala je Srbija protiv Katara (4:0), kao uvod u okršaj sa Crvenim lavom. Očekuje se da će drugačiji sastav zaigrati sutra veče, a Piksi kaže da nijednu dilemu oko tima nema.

„Znam od juče startnih 11, a ne od danas. Dugo već znam ko će igrati, nema tu nikakve dileme“.

Nije želeo Stojković da otkriva da li je maestralnom partijom protiv Katara, gde je upisao tri asistencije, Filip Đuričić zaslužio mesto u startnoj postavi.

„Stalno govorim da smo mi tim, da gajimo kolektivni duh, da je nebitno ko će startovati, a ko će ući. Igrači razumeju to kako mi vidimo naš tim, što mene jako raduje. Nebitno je da li će Đuričić početi ili ući u igru, važno je da Srbija ima lep fudbal koji će joj doneti rezultat“.

Kada je Luksemburg u pitanju, Stojković je nekoliko puta po dolasku na mesto selektora apostrofirao da će to biti najteži meč u grupi. Objasnio je i zbog čega.

„Tačno je, rekao da će biti jedna od najtežih utakmica i stojim pri tome. To je više poruka za moje igrače. Ovo su najteži mečevi, za javnost unapred dobijeni, a da biste stvarno pobedili, morate da budete na vrhunskom nivou tog dana. Očekujem da će biti teško, ali verujem da možemo da prebrodimo taj problem“.

Piksi je naglasio, kao i kada su na drugoj strani terena bili Irska, Portugalija ili Azerbejdžan, da će se Srbija pitati za sve.

„Nikad ne razmišljam previše o protivnicima, samo o Srbiji, pa koliko ko ima bodova, to me apsolutno ne zanima. Ipak, jako respektujem Luksemburg, šest bodova nije slučajnost. Vrlo su nezgodna ekipa, analizirali smo ih svi treneri u štabu i ja. To je tim koji može da napravi problem, ali naravno da od nas sve zavisi. Najozbiljnije ćemo shvatiti utakmicu i nemam dilemu da će igrači dati maksimum“, podvukao je Dragan Stojković.