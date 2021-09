Fudbalska reprezentacija Srbije večeras je bila žrtva nepisanog fudbalskog pravila "Kada propustiš nekolicinu povoljnih prilika, uslediće kazna". Izabranici Dragana Stojkovića uz ogroman fakotr sreće koji je pogledao rivala, odnosno manjka fortune koja im nije bila saveznik, ispustila je dva boda na gostovanju u Dablinu. Ipak, Srbiji sve pobde do kraja grupne faze garantuju prvo mesto u grupi i plasman na mundijal u Kataru, a bez obzira na večerašnji neuspeh selektor Stojković nije imao niti jednu zamerku na račun svojih pulena.

"Uspeli smo sami sebe da kaznimo, ali to je fudbal. Nemam šta da zamerim igračima. Mislim da smo pokazali jedan stil kakav treba da igramo, potpuna dominacija sa naše strane. Možemo samo da žalimo za šansama jer mislim da bi drugi gol rešio pitanje pobednika. Jedna sportska nesreća", rekao je selektor Srbije posle utakmice.

Irskoj bod kod kuće nije gotovo ništa značio jer posle pet odigranih utakmica ostrvska selekcija ima samo dva boda. Ipak to nije sprečilo ekstazu na Aviva stadionu u Dablinu nakon što su Orlovi postigli autogol.

"Jedna nabačena lopta. Sergej je želeo da izbaci, pogodio u grudi Milenkovića i bio je to jedan poklon za irske navijače. Da se malo raduju, jer vidim da su bili mnogo srećni kada je pao gol. Mi možemo samo da budemo ponosni na fudbal koji igramo i to je put kojim moramo da nastavimo"

Srbija u oktobru gostuje Luksemburgu, a potom dočekuje Azerbejdžan. Ako osvoji maksimalnih šest bodova i glavni rival u borbi za prvo mesto u grupi Portugal učini isto, u novembru će na krajnjem zapadu Pirinejskog poluostrva Orlovi i Navigatori u međusobnom duelu odlučivati o tome ko će direktno na Mundijal, a ko u baraž.

"Idemo korak po korak, iz utakmice u utakmicu. Nijedna nije laka, ali moramo se fokurisrati na našu igru, na nas same. Na tome ćemo raditi. Momci zaslužuju čestitke, pokazali su moderan fudbal sa puno lepih akcija. Na kraju krajeva, te stvorene šanse dovoljno govore o našoj dominaciji. Njihov golman je MVP igrač i treba mu odati priznanje što je spasio Irsku poraza."

Za kraj nekoliko reči o Aleksandru Mitroviću koji je uprokos nezgodnoj povredi iz prošle utakmice večeras odigrao čitavih 90 minuta.

"Neverovatno je sa kolikom on željom i voljom igra. To je i večeras pokazao. Retko koji igrač bi sa tom vrstom pobede bi uopšte pomislio da izađe na teren, a kamoli da odigra meč. To zaslužuje apsolutan respekt. Borio se fenomenalno, iako je rizikovao težu povredu. To je vrlo nezgodna povreda. Kao i on, svi su pružili ono što sam tražio od njih. Imam punu satisfakciju u naš stil. Želimo da igramo napadački, na gol više, bez bojazni od imena protivnika ili od terena. Srbija mora da igra ovakav fudbal, mislim da to i navijači prepoznaju", zaključio je Stojković.