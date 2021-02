Trener Milana Stefano Pioli opširno je govorio o aktuelnim problemima sa kojima se njegova ekipa suočalava u protekom periodu, nakon dva uzastopna poraza u Seriji A od Specije i Intera, koja su njegovu ekipu odaljila od prvog mesta na tabeli.

Rosoneri već od sutra, u revanš meču 1/16 finala Lige Evrope protiv Crvene zvezde (21.00), žele da započnu povratak u pravi ritam i dokažu da još uvek mogu da igraju na visokom nivou.

"Put u Evropi je bio težak. Normalno da imamo poteškoća, ali smo ih prevazišli. Moramo da igramo sa puno pažnje i odlučnosti. Neophodan nam je visok kvalitet. U nedelju (derbi sa Interom, prim.aut) nismo imali osmehe na licima, ali tu je želja za ponovnim pokretanjem, da pokažemo da možemo da igramo odličan fudbal i pobeđujemo. Sada imamo prepreku u vidu Crvene zvezde, posedujemo malu prednost, koja nam ne dozvoljava da pripremamo meč na drugačiji način. Moraćemo da odigramo dosta kvalitetno da bismo prošli dalje. Analizirali smo poslednju utakmicu. Pogrešili smo u nedostatku inteziteta bez lopte, posebno u prvih pola sata. Nije neuspeh u padu u ovom mečevima. Neuspeh je zadržavanje na mestu na kojem ste pali. Ali već od sutra moramo početi ponovo da igramo intezivno i kvalitetno. Biće komplikovan meč, ali nam je prolaz nadohvat ruke. Želimo da idemo dalje u Evropi", rekao je Pioli.

Odbrana nije na nivou nekih prethodnih utakmica, ali Pioli ne dozvoljava takve ocene.

"Uvek je pogrešno deliti odgovornost na pozicije u timu. Pokušavamo da napadnemo sa svim igračima, a to moramo da radimo i u odbrani. Nismo bili kompaktni, nismo imali inteziteta. Moramo da počnemo da igramo sa ritmom i doslednošću, već od sutrašnje utakmice".

Mladi vezista Sandro Tonali je bio na udaru kritika.

"Kada kolektivni učinak nije na nivou, onda pojedinci mogu da se nađu na udaru. Ali on dobro napreduje".

Benaser nikako ne uspeva da se iskobelja iz problema sa povredom, Frank Kesi će morati na teren i protiv Zvezde.

"Benaser u ovom trenutku nema istu snagu. Potreban mu je individualni rad. Ove nedelje neće raditi sa ekipom. Kesi je dobro, a koji ću izbor napraviti, videćemo sutra. Imamo kvalitet i resurse u timu da održavamo nivo igranja na sva tri dana".

Pritisak na Ibrahimoviću, zbog njegovog učešća na Sanremu je izuzetno veliki u javnosti.

"Svaki dan razgovaram sa Ibrahimovićem. Propustiće nekoliko treninga, ali će biti tu na mečevima. Iz ovih pritisaka on izvlači još veću motivaciju".

Romanjolijeva forma je takođe u padu.

"Ne volim da igramo ovu igru pronalaženja krivca. On je kapiten i pomogao je u sazrevanju mladih igrača. Vidim grupu spremnu da se vrati na stari nivo. Rekao sam ekipi da je ostalo 90 dana prvenstva. Sve utakmice su različite, u Speciji su nas dosta napali, Inter nas je sačekao iz kontranapada. Utakmice mogu da budu različite i da se menjaju. Moramo da imamo jasne principe igre i sprovesti ih do kraja. Tada možete sve da poboljšate i promenite položaj. Bićemo spremni da to učinimo i u slučaju nekih novih poteškoća", dodao je Pioli.