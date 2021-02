Crvena zvezda bi morala da pobedi ili da odigra nerešeno sa bar dva postignuta gola. A Milan je domaćin i višestruko skuplji sastav. I posle beogradskih 2:2 veliki favorit da na San Siru overi plasman u osminu finala Lige Evrope. Zbog toga – a i zato što ga posle debakla u gradskom derbiju sa Interom (0:3) čeka sudar sa Romom – italijanski mediji opet najavljuju neke promene u sastavu tima Stefana Piolija.

Sve je još nezvanično, preciznije informacije imaćemo verovatno na dan utakmice, ali izvesno je da će posle povrede Marija Mandžukića i namere da se Zlatan Ibrahimović odmori za Romu napad Rosonera predvoditi Rafael Leao, dok će iza njega dejstvovati trojka u sastavu Samu Kastiljeho, Rade Krunić, Ante Rebić.

Na golu opet Đanluiđi Donaruma, ali će u odbrani i vezi ipak biti promena.

Najavljuje se recimo da bi Simon Kjer mogao da na mestu štopera odmeni Alesija Romanjolija. Torinski Tutosport navodi i da bi Dijego Dalot mogao da odmeni Tea Ernandeza, ali to je već manje realna mogućnost, jer je on bio ključan igrač u Beogradu. Pjer Kalulu i Fikajo Tomori su sigurni pozadi.

Čini se izvesnim i da će umesto Sualiha Meita – očajan je bio na stadionu “Rajko Mitić” – i povređenog Ismaela Benasera u vezi igrati mnogo opasniji tandem: Frank Kesi – Sandro Tonali.

Sa Kjerom i Kesijem biće to mnogo čvršći Milan što i ne treba da čudi, jer je Rosonerima najlakši put do osmine finala da uštopuju crveno-bele. Pomoći će im to što je Mirko Ivanić, dar-mar je pravio u prvom meču, povređen zbog čega je malo verovatno da će moći da zaigra od starta.

Na klupi bi, pored Ibrahimovića, trebalo da ostane još jedan nosioc igre Hakan Čalhanoglu, pa i tek oporavljeni Braim Dijaz, ali još jednom: sa Kjerom i Kesijem – pod uslovom da Teo Ernandez opet bude starter – ovaj tim deluje jači od onog koji je istrčao na “Marakani”.

Tutosport inače piše i da Pioli razmišlja i o promeni sistema igre i da prelasku sa formacije 4-2-3-1 na 4-3-3 ili čak 4-4-2 kako bi Ibrahimoviću još jedan napadač mogao da pomogne u napadu. Još radikalnija opcija je transformacija na 3-4-1-2 sistem sa Kjerom, Tomorijem i Romanjolijem kao štoperima i Davideom Kalabrijom i Ernandezom na bekovima. Sve kako bi Ernandez mogao da se što više istakne u ofanzivi. Međutim, u svakom slučaju ta će promena sačekati da prođu utakmice sa Zvezdom i Romom. U naredna dva meča neće biti promena: 4-2-3-1.

Milan (4-2-3-1): Donaruma – Kalulu, Tomori, Kjer (Romanjoli), Ernandez (Dalot) – Tonali, Kesi – Kastiljeho, Krunić, Rebić – Leao.

Klupa: Tatarušanu, A. Donaruma, Kalabrija, Gabija, Dalot, Romanjoli, Braim Dijaz, Čalhanoglu, Meite, Salemakers, Ibrahimović.

