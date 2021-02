Fudbaleri Milana su se vratili na čelo tabele italijanske Serije A i to u dominantom maniru. Ubedljivo su savladali Krotone (4:0), po dva pogotka postigli su Zlatan Ibrahimović i Ante Rebić. Iskusni Šveđanin došao je do svog 501. gola u klupskoj karijeri, a trener Rosonera Stefano Pioli se nada da će i naredne sezone imati 39-godišnjeg napadača na raspolaganju.

Ibrahimović je na koti od 12 pogodaka u ligi ove sezone, pa i u poznim igračkim godinama dokazuje da pripada kremu evropskog fudbala.

"Kada vidimo kako Ibra trenira, ne možemo da budemo iznenađeni. On je šampion. Teško je održati takvu formu. Kada je spreman i kada počinje mečeve, gotovo uvek postiže po dva gola, ali on je jednostavno takav."

Posle postizanja drugog pogotka poslao je nezadrživi Ibra i poruku Paolu Maldiniju i Rikiju Masari. Kao da je prstima pokazao "idemo ponovo", a onda je ka loži u kojoj su sedeli direktori Rosonera pokazao jedan prst, potom dva. Možda je mislio na dva postignuta pogotka, ali italijanski mediji su to shvatili kao da želi još godinu ili dve na San Siru. Aktuelna saradnja ističe mu na kraju tekuće sezone.

"Zlatan je srećan sa nama i mislim da je najbolja stvar ove ekipe što je srećna. U velikom smo klubu, svi žele da urade nešto dobro i mislim da je ispravno da nastavi da igra i da to uradi sa nama. On je uvek visoko motivisan, neverovatno je kako se stara o svom telu, od ishrane do oporavka. Umoran je, ali ne možete da ostanete tako dugo na ovom nivou ako se ne starate o sebi. Ovih dana se igrači utrkuju ko će ranije stići na trening i ostati poslednji. Uživamo i želimo da damo svoj maksimum", izjavio je Stefano Pioli.

Inter je proveo dve noći na čelu tabele, ali ponovo gleda u leđa gradskom rivalu. Pioli ipak ne razmišlja o tituli.

"Motivacija mora da nam bude da dobijemo svaki meč. Svesni smo svojih mogućnosti, tako da smo zadovoljni kada upišeo pobedu, ali prerano je da bi gledali tabelu. Moramo da idemo utakmicu po utakmicu, svesni da je pred nama teži period sa Ligom Evrope i utakmicama na svaka tri dana."

Za dve nedelje na programu je i derbi Madonine, koji bi mogao da odgovori na brojna pitanja u trci za titulu.

"Liga je dobro izbalansirana i puno klubova je na samo par bodova razlike. Tvrdim i dalje da prvih sedam ekipe može do skudeta ili do mesta koja vode u Ligu šampiona. Svesni smo da će kako vreme bude odmicala rezultati postajati još značajniji, ali želimo da idemo meč po meč", zaključio je trener Milana.

