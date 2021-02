Uverava Andrea Pirlo sve da je Juventus u polufinalu Kupa Italije bio onaj pravi, a ne onaj koji je u prvenstvu izgubio od Intera pre nešto više od dve nedelje. Izuzetno zadovoljan bio je Pirlo igrom svojih izabranika i ostvarenim rezultatom.

Nije krenulo sjajno, posle Lautarovog gola otvarala su se mnoga pitanja, ali je Juventus podigao nivo igre, iskoristio kardinalne greške rivala i preko Ronalda okrenuo rezultat u svoju korist.

"Poraz od Intera u ligi bio je dragocena lekcija i radili smo na ispravci grešaka koje su napravljene u toj utakmici", rekao je Pirlo i osvrnuo se na večerašnji duel.





„Ovo je samo prva runda, nismo još ništa postigli. To dokazuje da ako smo u potpunosti koncentrisani, postaje teško svakome da igra protiv nas. Svesni smo svoje snage. Nije lako održati ovaj intenzitet kada igrate praktično svaki dan. Video sam sjajnu reakciju nakon što smo bili u zaostatku“.

Pirlo je večeras iznenadio nekim od izbora za startere. Odlučio je da odmara Leonarda Bonućija i Đorđa Kjelinija, a u srcu odbrane našli su se Matijas de Liht i Merih Demiral.

„Bilo da Bonući ili Demiral igraju, to ne bi trebalo da pravi razliku. Razumem da Ronaldo nije bio srećan zbog zamene, ali bilo je ispravno da ga odmorim za predstojeću utakmicu Serije A, čak i ako je to samo nekoliko minuta odmora. Nije mogao da odgovori svojim kritičarima na bolji način od večerašnjeg nastupa. Imamo ekipu punu šampiona i moramo to maksimalno da iskoristimo".

Upitan je Andrea Pirlo da li su osvajanje Superkupa i pobeda protiv Napolija bili prekretnica, na šta je dao potvrdan odgovor.

„Ta utakmica je bila podloga, jer je ponovo zapalila vatru u nama i podizanjem tog trofeja dovelo je do toga shvatimo da smo jaki. Igraćemo svaka tri dana, u februaru ima nekih velikih sudara“, zaključio je Pirlo.