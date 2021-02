Korak po korak Andrea Pirlo, uz sva potcenjivanja, ostvaruje plan koji je zacrtao kada je postao trener Juventusa.

Stara dama je u utorak veče eliminisala Inter iz Kupa Italije, prošla u finale i boriće se za trofej. Biće to prilika Pirlu da u debitantskoj trenerskoj sezoni dođe do još jednog pehara.

Prvi koji je podigao bio je Superkup Italije.

„Moj plan kao trenera debitanta je bio da osvojim Superkup, da uđem u finale Kupa Italije i da se plasiram u prolećni deo Lige šampiona“, našalio se Pirlo, nabrojivši rezultate koje je već ostvario.

Dok na ta tri fronta Juveu ide dobro, u prvenstvu malo kaska za rivalima.

„Sve je lakše kada si igrač, obaveze ti se završe kada sudija odsvira kraj. A, kada si trener, odmah moraš da se okreneš pripremi sledeće utakmice i da razmišljaš o 30 glava u svlačionici. Ništa još nismo uradili, sad ćemo da se malo odmorimo i okrećemo se utakmici u prvenstvu u subotu“.

Nadaju se navijači Juventusa, pošto su obožavali Pirla kao igrača, da će kao trener dostići slavu Masimilijana Algerija.

„To je lepo čuti. Ako uspem da osvojim sve što je on osvojio, moći ćete slobodno da me zovete Alegrijan“.

Imao je Juve problem sa sastavom u napadu za Inter, a situacija neće biti mnogo bolja ni za derbi sa Napolijem u sledećem kolu Serije A.

„Morata ima temperaturu, Dibalu muči problem sa kolenom. Nadam se da ću ih uskoro imati sve na raspolaganju, jer nam onda kvalitet napada značajno raste“, objasnio je Pirlo.