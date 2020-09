Bez obzira što uveliko trenira sa novim saigračima i što je ugovor potpisan, sada možemo da kažemo, posle zvanične promocije, da je Miralem Pjanić novi fudbaler Barselone. Što bi se reklo, ništa nije gotovo dok se ne podignu šal ili dres na predstavljanju.

Bosanski reprezentativac je u 30. godini prešao iz Juventusa u Barsu, potpisao ugovor na četiri godine, u koji je stavljena otkupna klauzula od čak 400.000.000 evra.

Njegov angažman koštao je katalonski klub 60.000.000 evra, a ako se ispune određeni bonusi možda će i 5.000.000 više. Pjanić je izabrao da nosi osmicu, koju su pre njega nosili Artur i Inijesta.

Na promociji Pjanić nije krio zadovoljstvo što će igrati u istom timu sa Lionelom Mesijem.

„Ne mogu da ga zamislim u bilo kojem drugom klubu. On je gigant od fudbalera, najbolji svih vremena. Srećan sam što ostaje. Biće jedinstveno iskustvo deliti svlačionicu sa vanzemaljcem“, poručio je Pjanić.

Bez obzira na debakl u Ligi šampiona od Bajerna (8:2), za Pjanića je Barsa najveći klub na svetu.

„Velika mi je čast što ću igrati ovde, to je bio moj san. Sada sam član najvećeg kluba na svetu i to me čini posebno ponosnim. Imamo sjajan tim i nadam se da ću mojim iskustvom moći da pomognem“.

Mada je ceo posao završen pre nego što je Barselona promenila trenera, Pjanić ne očekuje bilo kakav problem u odnosu sa Kumanom.

„Pričali smo dva-tri puta. On je trener koji je pokazao dosta kvalitetnih stvari poslednjih godina. Sezona je duga, igrao sam na sve tri pozicije u sredini terena, tako da mogu da se adaptiram na sve njegove zahteve“.

Odlazak iz Juventusa nije Bosancu mnogo teško pao.

„Juventus je veliki klub, koji mi je mnogo pomogao. Ali, posle toliko godina bio mi je potreban novi izazov u karijeri. A, igranje za Barselonu mi je oduveo bio san. Ne treba se osvrtati u prošlost, već samo gledati u budućnost, u nove izazove“, poručio je Miralem Pjanić.