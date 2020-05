Plavšićev raport iz Češke: Slavija pala, Jablonec jak

Samo onaj ko je iz neposredne blizine pratio dešavanja u češkom fudbalu mogao je da oseti istinsku težinu dresa praške Sparte. Čuveni stadion Letna predstavlja muzej trofeja, velikih igrača o čemu svedoči murali Spartinih legendi na pomalo orunulim zidinama, i iskonskog fudbala. Taj bastion slavnih vremena uspela je da “resetuje” Crvena zvezda još u avgustu 2017. godine i natera najtrofejniji klub Češke da luta blizu granice proseka.

I pre pandemije virusa korona Spartina sezona je bila više siva, nego ružičasta. Nisu uspeli brojni eksperimenti, niti nova pojačanja, pa je uprava kluba pribegla spasonosnom rešenju. I nadanju da će iskusni domaći stručnjak Vaclav Kotal pomeriti Čelični tim sa devete pozicije i uhvatiti evropski voz.

Težak zadatak očekuje tim iz Praga, posebno što danas u premijernom kolu nastavka dočekuje bivšeg šampiona iz Plzenja, Viktoriju. Situacija nije idealna, ali bivši ofanzivni vezista Crvene zvezde Srđan Plavšić veruje da je došlo vreme da se poslože kockice u timu sa Letne.

Posebno što je uoči pandemije virusa korona Sparta nadigrala velikog gradskog rivala Slaviju i u finišu ostala bez zaslužene pobede (1:1). Malo za pomak sa devetog mesta, mnogo na polju samopouzdanja.

“Znate kako, imamo mnogo problema u poslednje dve, tri sezone. Prosto, neke stvari u timu neće da se poklope. Možemo samo da se nadamo da za nas dolaze bolji dani. Dobili smo novog trenera u februaru, kratko vreme je proveo sa nama. Ali je uspeo da napravi pomak. Ljudi sigurno nisu pratili, ali smo u pripremnim mečevima, posle ukidanja vanrednog stanja, delovali odlično. Dali smo mnogo golova u sudarima sa Jihlavom i Duklom, ali od večeras počinje nešto drugo. Počinjemo da jurimo mesto u Evropi”, počinje u razgovoru za MOZZART Sport Srđan Plavšić.

Srđan Plavšić (©MN Press)

Prvi utisak, posle pogleda na tabelu Fortuna lige, ne daje za pravo igračima Sparte da se mnogo nadaju. Ipak, iako trenutno na devetoj poziciji, jasno je da sudbinu drže u svojim rukama.

“Ne možemo da se opterećujemo previše tabelom. Nije naravno prijatno kada vidite da ste deveti, a u sebi znate da ste članovi najtrofejnijeg češkog kluba. Jeste to podatak za brigu. Sa druge strane, imamo tri boda manje od Banjika iz Ostrave, trenutno četvrtoplasiranog tima. Jablonec nam beži pet bodova. Ima sasvim dovoljno vremena da ih stignemo. Ostalo je još šest kola ligaškog dela. Ne postavljam pitanje da li ćemo se plasirati u plej-of”.

Sa jedne strane pauza zbog globalne pošasti došla je u pravom trenutku za Spartu. Čak pet zvaničnih mečeva tim sa Letne ne zna za pobedu. Ipak, neposredno pre prekida Sparta je odigrala sjajan meč na gostovanju Slaviji (1:1). Bila je to kratka demonstracija onog što novi trener želi.

“Nikome nije dobro došla ova pauza. Odigrali smo odličan meč protiv Slavije. Držali smo je pod kontrolom. Sjajno izgledali taktički. I šta se onda desi? Bukvalno poslednji prekid i primimo gol. Mnogo bi nam značila ta tri boda. Bolje bismo bili plasirani na tabeli, psihološki bi sve to bolje izgledalo. Ali nema potrebe da kukamo. Verujem da ćemo do kraja sezone da smanjimo broj oscilacija. Hoćemo da stalno budemo sjajni, kao protiv Slavije”.

Aktuelni prvak Slavija je praktično pred novom šampionskom promocijom. Osam bodova viška u odnosu na Plzenj ostavlja mogućnost velikom Spartinom rivalu da odigra relaksirano.

“Iskreno, i oni su pali u odnosu na prošlu sezonu. Ne govorim to zato što su nam veliki rival, već je zaista tako. Prodali su par bitnih igrača i to se odmah osetilo. Realno, imaju veliku prednost i teško da mogu da je ispuste. Jeste da je u fudbalu sve moguće, ali su realno prvi favoriti. Gledao sam ih u Ligi šampiona, stvarno su ostavili odličan utisak. Super su se pokazali. Morali su da dobiju Inter u gostima, nedostajalo im je nekoliko sekundi. To dovoljno govori o njima. Mada ponavljam da su prodali neke bitne igrače”.

Oči češke, kao i dobrog dela evropske, javnosti biće usmerene ka Letni. Sastaće se stari srpski “znanci” koji priželjkuju bolje dane. Plzenj je trenutno drugoplasiran, ali daleko od toga da je na nivou izdanja od pre dve godine kada je bio rival Partizana.

“Veliki deo pripremnog perioda posvetili smo tom meču. Mnogo nam znači. Pobedom bismo mnogo dobili, pokazali bismo da smo spletom okolnosti na devetom mestu. Oni su dobra ekipa, proveren sistem. Odlično ih poznajemo, dobro smo analizirali I najsitnije detalje. Plzenj ne igra kao pre godinu ili dve, ali opet… Znate o čemu pričam. Retko tamo menjaju tim i igrače. Uigrani su, poznaju se. Očekujem baš, baš tvrd meč”.

Plavšić na oproštaju od navijača Crvene zvezde (©Star sport)

Plavšić je posebno apostrofirao još jedan tim.

“Ovaj virus nikome nije dobro doneo. Svi klubovi su izgubili mnogo novca, vremena… Ali biće veoma zanimljivo do kraja prvenstva. Očekujem savršenu organizaciju mečeva. Od timova mi se sviđa Jablonec. Jako je nezgodan, što pokazuje i tabela. Može sa svima da igra ravnopravno. Njega vidim kao potencijalno iznenađenje”.

Od starih znanaca, oni koji su nosili Spartin dres protiv Zvezde tu su i dalje Kaja, zatim Štetina, Fridek i naravno Plavšić. Nema više balkanske družine koju su pored Atomskog Mrava činili Vukadinović, Bosanac Čivić, kasnije Ristić i Uroš Radaković.

“Navikao sam se da živim bez zemljaka. Ima već godinu dana kako je poslednji otišao. Na početku mi je bilo baš čudno, jer sam navikao da oko sebe imam petoricu Balkanaca. Sve je to fudbal. Upoznao sam grad, naučio jezik, super mi je u Pragu”.

Ipak, nešto muči brzononog krilnog igrača, momka koji je odigrao 19 mečeva za Spartu ove sezone i postigao jedan gol.

“Na početku sezone sam igrao konstantno i dobro. Dao sam gol, zabeležio šest asistencija. Bilo je tu odličnih partija. I onda sam povredio primicač. Dugo sam se lečio. Trenutno imam problem sa zadnjom ložom i neću biti u konkurenciji za nekoliko utakmica, preskočiću Plzenj. Svaki dan sam na terapijama. Verujem da će sve ovo brzo da prođe”, završio je razgovor za MOZZART Sport Srđan Plavšić.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

ČEŠKA 1 - 25. KOLO

Utorak

Jablonec - Zlin 1:0 (1:0)

/Halik 31/

Pribram - Ostrava 0:0

Slovačko - Sigma 0:0

Mlada Boleslav - Slavija 0:1 (0:1)

/Ševčik 22/

Sreda

18.00: (2,05) Bohemijans (3,35) Teplice (3,80)

18.00: (2,75) Češke Buđejovice (3,25) Liberec (2,60)

18.00: (2,55) Opava (2,95) Karvina (3,05)

20.00: (2,75) Sparta (3,30) Plzenj (2,55)

*** kvote su podložne promenama