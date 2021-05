Norvežanima nije baš do fudbala. Mere usled pandemije virusa korona i dalje su restriktivne u ovoj skandinavskoj zemlji, ali lopta se konačno zakotrljala prošle nedelje. Počela je Elitserija, a ovog vikenda kreće i drugoligaški karavan – OBOS liga. Olesund i Start su ispali iz najboljeg društva prošle godine, dok su novi članovi postali Fredrikštad i Brine.

Norveška je jedna od najbogatijih zemalja na svetu, ali nema rasipanja novca, pogotovo u ovom rangu takmičenja. Situacija u zemlji je vanredna. I ove nedelje, srpski trener koji dugo radi u Norveškoj, Šapčanin Vlada Filipović, za čitaoce Mozzart Sporta približio je situaciju u drugoj ligi Norveške.

„OBOS bi mogao da se nazove liga pozajmljenih igrača. Većina klubova je jedva skrpila timove, popunjavala je pozajmicama ili crpela resurse iz ekipa iz trećih liga. Četiri kluba su tražila da se prvenstvo odloži. Svi su odigrali tek nekoliko pripemnih utakmica. Nikome nije do fudbala. Recimo Ul Kisa i Jerv su prošlog meseca poslali sve igrače na odmor, da koriste to zakonsko pravo. Nijedna ekipa nije spremna za početak sezone, a ono što je najbitnije zabranjeno je dovođenje igrača na probe. To je bila glavna odlika ove lige, da su tokom cele sezone fudbaleri dolazili, menjale su se često ekipe. Sada se svaki evro čuva, ali se očekuje, kad se mere budu ublažile, da će opet biti dozvoljeno da igrači iz inostranstva dolaze na probe“, počeo je Filipović analizu druge lige Norveške.

NILSEN ŽELI EKSPRESAN POVRATAK U ELITU, STEZANJE KAIŠA U STARTU

Olesund je prošle sezone ispao iz Elitserije. Klub koji je imao velike ambicije bio je ubedljivo poslednji. Želi se povratak u najbolje društvo.

„Olesund je sa Larsom Bohinenom igrao ofanzivni fudbal, otvoren, na gol više. To ga je skupo koštalo prošle sezone. Nekadašnji veliki as norveškog fudbala je otišao, a na klupi je stigao nekadašnji trener Brana Lars Arne Nilsen. On je sušta suprotnost od Bohinena. Igra defanzivnije, a bije ga glas da je strog, da nije neka atmosfera u svlačionici. Osmorica igrača je stiglo i to šestorica iz Elitserije. Mihael Lansing je došao iz danskog Randersa, David Felmen iz švedskog Hamarbija, tu su dvojica igrača iz Lilestroma, Edemarksbaken i Kaleveg, Solnerdal iz Rozenborga... Imena igrača i klubova iz kojih dolaze govore da pucaju na visoko, da žele odmah da se vrate u elitu“.

15.30: (1,50) Olesund (4,10) Brine (5,80)

Osim Olesunda, Start je prošle sezone ispao iz najboljeg društva.

„U klubu su bile velike promene tokom dve sezone. Otišli su sportski direktor, neki članovi Upravnog odbora. Ispadanje u niži rang, ali i kriza, uticali su da je budžet manji za čak 40 odsto“.

Raufos je dobio zanimljivo pojačanje iz Rozenborga. U pitanju je napadač Andreas Klausen Helmersen, nekada velika nada norveškog fudbala.

„On je bio veliki talenat, progonozirali su mu odličnu karijeru, ali je čak tri puta operisao koleno. Stradao je prednji ukršteni ligament kolena. Prošao je sve mlađe reprezentativne kategorije Norveške. Potpisao je trogodišnji ugovor sa Raufosom i spreman je za novi početak. Ovde svi navijaju da se vrati fudbalu, da pokaže šta zna. I dalje je mlad, ima 23 godine. Ima veliku želju da pokaže da ga nisu slučajno smatrali jednom od najtalentovanijim igračem u zemlji. On bi mogao da eksplodira ove sezone. U Raufos je stiglo čak 13 novajlija. Klub je za 100.000 evra prodao Lasea Berga Jonsena danskom Randersu“.

KAPITEN SOGNDALA ODBIO ROZENBORG I MOLDE

Sogndal je stabilan klub koji bi mogao ove sezone opet da igra u najjačoj ligi.

„Iz Kristijansunda je stigao golmam Mor Mbaje na pozajmicu. Prošlu sezonu je branio gol Ham Kama. Čim se završi sezone u Švajcarskoj iz Lozane dolazi levi bek Per Egil Flo. On je pet godina igrao u Slaviji iz Praga u kojoj je prodat iz Moldea. Bio je i reprezentativac Norveške. Iskusan je, ima 32 godine i sada pred kraja karijere vraća se u Norvešku. Zanimljivo da je kapiten tima mladi 19-godišnji vezista Sivert Mansverk bio na meti Rozenborga i Moldea, ali nije hteo da ode u mnogo jače klubove. Sogndal je jedan od kandidata za ulazak u Elitseriju“.

Vlada Filipović (©Privatna arhiva)

Ham Kam ima poznato ime na klupi, a to je Kjetil Rekdal, nekadašnji reprezentativac Norveške i fudbaler Borusije iz Menhengladbaha, Rena i Herte. Bio je trener Volerenge, Lirsa, Kajzerslauterna, Olesunda i Starta, a od prošlog leta je u Ham Kamu.

„Rekdal je veoma je cenjen u Norveškoj. Prošle godine Ham Kam je loše počeo, gubio je na startu utakmice u poslednjim minutima, ali je u drugom delu sezone bio jedna od najboljih timova, uspeo je da se spasi ispadanja. Otišlo je nekoliko bitnih igrača iz prošle sezone. Napadač Markus Pedersen je otišao u Ankaraspor, drugu ligu Turske, ali mediji u Norveškoj javljaju da bi mogao da se vrati u Ham Kam posle završetka sezone u Turskoj. To je poznat napadač koji je imao problema sa zakonom. Bio je i u zatvoru zbog saobraćajnih prekršaja, ali se radi o odličnom fudbaleru. Ukoliko bi se vratio, Ham Kam bi bio mnogo jači. Trener Rekdal je temperamentan, sada nema publike, ali ovaj klub je poznat u Norveškoj da ima „vruć“ teren. Tromse je nudio 150.000 evra za mladog vezistu Vetlea Skjervika, ali je ponuda odbijena. Taj novac za uslove u drugoj ligi Norveške nije mali, ali je odbijena ponuda od strane tima koji se prošle godine vratio u najbolji rang. Klub je napustio Markus Solbaken, sin selektora Norveške Stalea. Otišao je u Stabek“.

PORODIČNI RANHAJM I AMBICIOZNI POVRATNIK U DRUGU LIGU

Ranhajm i Fredrikštad su ekipe koje bi trebalo da budu u gornjem delu tabele.

„Ranhajm ima kvalitetnu ekipu, i dalje su tu lokalni igrači. Atmosfera u klubu je porodična. Prošle sezone je bio četvrti, malo mu je falilo da se nađe u eliti, ali sada se želi povratak u najbolje društvo. Nekada su važili za filijalu Rozenborga, ali to više nije slučaj iako ova dva kluba i dalje sarađuju. Ima nekoliko igrača koji su stigli na pozajmicu iz tima iz Trondhajma. Već petu godinu na klupi je Sven Malen, a kapiten je ostao Mads Reginiusen, brat nekadašnjeg igrača Rozenborga, a sada fudbalera Sankt Paulija, Torea. Fredrikštad je nekoliko godina stagnirao, ali je prošle godine je bio nadmoćan u trećoj ligi i konačno se vratio u viši rang. Klub je nekada igrao i Elitseriju, a petogodišnji plan kluba je da stigne i do Evrope. Nije bilo mnogo promena u timu, stigla su trojica igrača. Na kormilu je ostao Bjern Johansen. Radi se o klubu koji ima odlične uslove, dobar stadion, stabilne fianansije. Možda u prvoj sezoni, posle povratka u ovaj rang, neće moći baš do borbe za ulazak u Elirseriju, ali ga očekujem sigurno u gornjem delu tabele. Pobedio je svih pet pripremnih utakmica. Dobio je člana najbolje lige Stremsgodseta sa čak 6:1. Na tih pet prijateljskih mečeva fudbaleri Fredrikštada su postigli čak 20 golova“.

STARA DAMA KUPILA VUNDERKINDA, GRORUD JE FILIJALA STABEKA

Svi smo čuli za Martin Odegarda i Erlinga Halanda koji su kao tinejdžeri zadivili Evropu. Malena Ul Kisa je prodala igrača italijanskom velikanu.

„Elijas Solberg je prešao u Juventus. Tek je napunio 17 godina. Ovaj vezista prošle sezone je postigao tri gola na 14 utakmica. Predviđaju mu veliku karijeru“.

18.00: (1,50) Sogndal (4,10) Ul Kisa (5,80)

Naš sagovornik skenirao je i ostale timove, članove drugog ranga takmičenja u Norveškoj.

„Grorud je postao filijala Stabeka. Potpisan je ugovor. Prošle sezone mladi stručnjak Groruda Ejrik Kjene je sada pomoćni trener Stabeka, a na njegovo mesto je stigao Aksel Bergo koji je bio pomoćnik u mladoj repezentaciji Norveške. On je 1. maja postao trener Groruda. Šampion Bode Glimt želi da kupi mladog napadača Stremena Lasea Nordasa. Ima samo 19 godina, visok je 197 centimetara, a bio je šampion ove zemlje u skoku uvis. Prošle sezone je postigao devet golova. Ukolio ga kupi, Nordas bi ostao da igra za Stremen na pozajmici. Na kormilu Stjerdals Blinka je Englez Rom Dent, a klub je zadržao napadača Sondres Stokea, nekadašnjeg igrača Rozenborga. Iz šampiona Bode Glimta je stiglo nekoliko igrača u ovaj klub. Tu je Runar Hauge, brat fudbalera Milana Jensa Petera, koji je zablistao prošle sezone u dresu šampiona Norveške, pa je kupljen od slavnog kluba za 5.000.000 evra“, zaključio je Filipović iscrpnu analizu dešavanja u OBOS ligi.

Sistem takmičenje u norveškom drugoligaškom karavanu je ostao isti. Igraće se dvokružni sistem, 30 kola. Dve najbolje ekipe izboriće plasman u Elitseriju. Ekipe od trećeg do šestog mesta boriće se u plej-of za plasman u viši rang. Iz lige ispadaju dva najslabija tima, dok će četrnaestoplasirani da igra plej-aut. Naposletku, u ligi ne igra nijedan fudbaler iz Srbije.

IZBOR UREDNIKA

NORVEŠKA 2 – 1. KOLO

Subota

15.30: (1,50) Olesund (4,10) Brine (5,80)

18.00: (2,70) Asane (2,95) Fredrikštad (2,70)

18.00: (1,85) Ham Kam (3,60) Stjerdals Blink (3,80)

18.00: (2,35) Jerv (3,30) KFUM Oslo (2,85)

18.00: (1,40) Ranhajm (4,50) Grorud (7,00)

18.00: (1,50) Sogndal (4,10) Ul Kisa (5,80)

18.00: (2,65) Stremen (3,30) Raufos (2,50)

18.00: (2,95) Sandnes (3,35) Start (2,25)

*** kvote su podložne promenama

TABELA IZ PROŠLE SEZONE