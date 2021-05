Biće ovo leto trenerskih migracija u Seriji A. Već tri dana Žoze Murinjo je centralna tema na Apeninima kao novopečeni trener Rome, a portugalski povratnik je na neki način najavio najezdu stručnjaka koji su poslednjih petnaestak godina ostavili značajan trag u italijanskom fudbalu. Većina je osvajala titule, neki kupove, ali su svi do jednog bar jednom zavredeli zvanje trenera sezone u Kalču.

Dok postoji ozbiljna struja onih koji veruju da je Murinja pregazilo vreme, da je pročitan i da će njegov defanzivni fudbal teško doneti boljitak Vučici, CV mu je krcat trofejima i individualnim priznanjima i to niko ne može da ospori. Dok je gradio ime u Italiji doneo je Interu dve titule prvaka države (2009. i 2010.), Kup Italije (2010.) i Ligu šampiona iste godine, odnosno kompletirao tripletu. Uz to dve godine zaredom proglašavan je za trenera sezone u Seriji A.

Roma je namirena, ali Juventus tek treba da reaguje i biće pravo čudo ako na kraju sezone ne kaže "arrivederci" treneru početniku Andrei Pirlu. Juve bio preveliki zalogaj za debitantsku sezonu na klupi seniorskog tima - devetogodišnja vladavina Stare Dame je prekinuta pa se uveliko razmišlja o čoveku koji je klubu doneo pet od poslednjih devet uzastopnih titula. Masimilijano Alegri je Bjankonerima za pet godina u Torinu doneo i četiri kupa Italije, a u isto toliko navrata čekalo ga je priznanje za trenera sezone. Doduše, 2011. ga je pokupio sa Milanom kada su Rosoneri osvojili poslednji Skudeto. Leta 2019. je napravio predah i kako bi studenti rekli, pauzirao za sada dve godine. Juventusove ambicije da se ekspresno vrati na tron ogromne, a teško da postoji stručnjak podesniji za tu misiju.

Poput Alegrija i Lučano Spaleti je pauzirao dve godine, nakon što je od 2017. do 2019. proživeo ne tako uspešnu sagu sa Interom. Sada je na pragu povratka u domovinu i ostalo je da sa Napolijem utanači finansijske detalje. Gazzeta piše da ga je Aurelio de Laurentis odabrao i da se do ozvaničenja čeka usaglašavanje između Napolijevih 2.500.000 godišnje plus bonusi, odnosno Spaletijeve želje da prihoduje 4.000.000 evra po sezoni. Veruje se da će se zaintersovane strane naći na 3.000.000 i da će Italijan preuzeti sastav sa juga Italije po okončanju aktuelne takmičarske godine. Spaleti nikada nije osvajao Seriju A, ali je 2007. i 2008. godine donosio Romi trofej kupa Italije, a u dva navrata je bio i najbolji trener elitnog ranga italijanskog fudbala (2006, 2007.).

Za kraj, Mauricijo Sari. Mnogi će reći najmanja trenerska veličina od pomenutih. Doduše, reč je o čoveku koji je igrao nokaut fazu Lige šampiona sa Napolijem, ujedno i poslednjem stručnjaku koji je doneo titulu Juventusu. Istina, ne tako ubedljivo kao što su pre njega to činili Alegri i Konte. Prognoze iz Italije kažu da bi mogao da postane novi trener Milana ukoliko Stefano Pioli ne uvede Rosonere u Ligu šampiona. Polse prošlogodišnjeg otkaza koji su mu uručili Bjankoneri, Sari još prima novac od Juventusa. Doduše, prema pojedinim navodima u kontaktu je sa Totenhemom i Arsenalom, dugo se dovodi u vezu sa Fiorentinom koju bi trebalo da preuzeme sadašnji trener Napolija Đenaro Gatuzo. I on je poput gorepomenutih kolega bio najbolji trener Serije A i to u sezoni 2016/17.

U svakom slučaju bilo bi vrlo zanimljivo videti poker velikana na okupu, jer se Konteov Inter u drugom delu sezone prošetao kroz Seriju A.