Iz sata u sat pojavljuju se spiskovi reprezentacija za predstojeće Evropskog prvenstvo koje će biti odigrano od 11. juna do 11. jula, a Poljacima treba skinuti kapu na marketingu i domišljatosti. Umesto da na klasičan način objave tim, oni su se odlučili da to urade na "old school" način.

Sve je urađeno kroz prenos urađen na "Windows XP" operativnom sistemu iz perspektive selektora Paula Soze. Vidi se kako on kroz prevaziđeni način komunikacije poziva igrače da učestvuju na predstojećoj smotri najboljih evropskih fudbalera. Kako je sve izgledalo, možete pogledati OVDE.

Naravno, ubedljivo najveće ime na spisku pripada Robertu Levandovskom koji će probati na svojim leđima iznese šampionat koliko god je to moguće. Iako je u godinama, Leva igra fudbal života i neće biti nikome lako da ga zaustavi. U špicu pored njega treba pomenuti naravno i Arkadijuša Milika.

U veznom redu se ističu imena Pjotra Zjelinskog i Gžergoža Krihovjaka, dok su golmani prekaljeni Vojćeh Ščensni i Lukaš Fabijanski.

Od većih imena nema Kamila Grosickog (on je na listi rezervi za spisak) koji je ove sezone bio u drugom planu u VBA, odigravši samo 684 minuta u svim takmičenjima. On je u karijeri odigrao 83 meča i postigao 17 golova.

Mnogi ljubitelji fudbala u Poljskoj polemišu o tome da je njegovo sklanjanje rizičan potez Soze jer je iskusni Kamil veoma važan za timsku atmosferu.

Poljaci će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Slovačkom, Španijom i Švedskom. Gradovi domaćini biće Sankt Peterburg i Sevilja.

SPISAK POLJSKE:

GOLMANI: Lukaš Fabijanski (Vest Hem), Radoslav Majecki (Monako) Lukaš Skorupski (Bolonja), Vojčeh Ščensni (Juventus)

ODBRANA: Jan Bednarek (Sautempton), Bartoš Beresinski (Sampdorija), Pavel Davidovič (Verona), Kamil Glik (Benevento), Mihal Helik (Barnsli), Tomaš Kedziora (Dinamo Kijev), Kamil Pjatkovski (Ruh), Timoteuš Puhač (Leh), Macej Ribus (Lokomotiva Moskva)

VEZNI RED: Przemislav Frankovski (Norič), Kamil Jozvjak (Derbi Kaunti), Mateuš Klih (Lids), Kacper Kozlovski (Pogon), Gžegož Krihovjak (Lokomotiva Moskva), Karol Lineti (Torino), Jakub Moder (Brajton), Przemislav Plaheta (Norič), Pjotr Zjelinski (Napoli)

NAPADAČI: Robert Levandovski (Bajern), David Kovnacki (Fortuna), Arkadijuš Milik (Marselj), Karol Sviderski (PAOK), Jakub Svjercok (Pjast)

Rezerve: Rafal Avgustinjak (Ural), Kamil Grosicki (VBA), Robert Gamni (Augsburg), Sebastijan Šimanski (Dinamo Kijev).