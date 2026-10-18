Ponoćno saopštenje Partizana: Ovo je skandal! Objavite relevantne snimke i komunikaciju sudija

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti, uz redakcijsku obradu teksta.

„Partizan izražava najoštriji protest zbog suđenja Stefana Jeknića i (ne)postupanja VAR sobe na utakmici 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Železničara u Pančevu. Prikazani nivo suđenja ne bi bio prihvatljiv ni u nižim rangovima takmičenja, a kamoli u jednom od derbija kola.

Ovim ne želimo da umanjimo pobedu Železničara, međutim, nećemo prećutati skandalozan kriterijum i niz odluka kojima je Partizan direktno oštećen. Utakmica pred krcatim tribinama trebalo je da bude praznik fudbala, a pretvorena je u demonstraciju sudijske samovolje.

Deljenje (ne)pravde na ovoj utakmici je prava slika i prilika pompezno najavljenih promena Fudbalskog saveza Srbije. Ne govorimo o jednoj pogrešnoj proceni, već o kriterijumu koji je nedopustivo neujednačen i o nizu odluka kojima se direktno narušava integritet fudbala u Srbiji.

Odluka da se Mariju Jurčeviću, posle intervencije VAR sobe, žuti karton preinači u direktan crveni (!) doneta je suprotno kriterijumima propisanim Pravilima igre, i to u situaciji koja se odigrala najmanje 30 metara od gola. Prisustvo i raspored trojice naših igrača, pravac kretanja napadača i mogućnost kontrole lopte apsolutno su morali biti uzeti u obzir pri proceni da li je sprečena izgledna prilika za postizanje pogotka. Umesto toga, svedočili smo skandaloznoj odluci koja je neposredno uticala na ishod utakmice.

Jednako je skandalozan i žuti karton koji je dobio naš fudbaler Že iako nije učestvovao u sukobu zbog kojeg je kažnjen. Istovremeno, prekršaji kojima su zaustavljani obećavajući napadi Partizana u više navrata ostajali su bez žutih kartona.

Konačno, u situaciji u kojoj je fudbaler Železničara igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru, glavni sudija je bez oklevanja odmahnuo rukom, a intervencija VAR sobe je izostala. Kako je VAR sudija Milan Mitić našao osnov za promenu odluke o Jurčevićevom kartonu, a ne i za intervenciju u ovoj situaciji? Zahtevamo da se objave relevantni snimci i komunikacija sudijskog tima u obe situacije.

U 11 odigranih prvenstvenih utakmica ove sezone našim igračima pokazana su četiri crvena kartona. Za Partizan nije dosuđen nijedan penal. Ove podatke ne možemo posmatrati odvojeno od odluka na koje ukazujemo.

Fudbalski savez Srbije ostao je nem na naše dosadašnje inicijative i pruženu ruku saradnje. Dok slušamo pompezne najave reformi, na terenu gledamo nastavak stare prakse. Bez konkretnih promena, sva ta obećanja ostaju bacanje prašine u oči javnosti i pokriće za probleme koje Savez ne rešava.

U uslovima u kojima ne postoji poverenje u ravnopravan tretman, svaki protest kluba, svaka inicijativa za unapređenje takmičenja i svaki napor sportskih radnika gube smisao. Takvim postupanjem ne nanosi se šteta samo Partizanu, već se obesmišljava fudbal u Srbiji i urušava poverenje javnosti u njegove institucije.

Fudbal bi trebalo da bude najvažnija sporedna stvar na svetu. U Srbiji, nažalost, sve češće postaje sporedan u odnosu na one koji bi trebalo da obezbede njegovu regularnost“, ističu iz Humske.