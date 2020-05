Ponuda da pamet stane: Igalo dobija 93.000.000 evra!

Kada je Odion Igalo krenuo iz Afrike u svet da od fudbala zaradi za život, verovatno ni on sam nije maštao da će mu se jednog dana pružiti šansa da dobije 93.000.000 evra od jednog ugovora.

A upravo to mu je ponuđeno!

Nigerijski napadač koji od zimus igra u Mančester Junajtedu kao pozajmljen fudbaler kineskog kluba Šangaj Šenhua, dobio je ponudu koju je zaista teško odbiti. Šangaj Šenhua mu je ponudio 400.000 funti nedeljno za ugovor na četiri godine. To je u prevodu 93.000.000 evra za četiri godine.

Imao je on i do sada u Šangaju sjajne uslove, zarađivao oko 20.000.000 evra godišnje, ali je ipak zimus odlučio da smanji platu kako bi prešao na pozajmicu u Mančester Junajted. Crveni đavoli su tada ponudili da do kraja sezone plaćaju nešto manje od polovine njegovog ugovora iz Kine jer su u poslednjim satima prelaznog roka očajnički tražili napadača i nisu imali drugog izbora.

Iako je dočekan sa skepsom kao panična kupovina i morao je da dugo čeka na debi jer je došao iz žarišta korona virusa, Igalo je uskoro pokazao da je pravo rešenje. Na osam mečeva je dao četiri gola i upisao asistenciju iako je uglavnom ulazio sa klupe. Ostavio je sjajan utisak, navijači su ga zavoleli, a trener Solskjer dobio baš ono što je tražio. Džokera kakav je nekada i sam bio. Nadali su se u Mančesteru da će zadržati nigerijskog napadača kada istekne pozajmica, bili spremni i da pod određenim uslovima razgovaraju o otkupu njegovog ugovora, ali su Kinezi ponudili nešto što čak ni velikan sa Old Traforda ne može.

Ponuda vredna skoro 100.000.000 evra se jednostavno ne odbija i ostrvski mediji najavljuju da će Igalo do kraja nedelje napustiti Old Traford i vratiti se u Šangaj sa kojim je imao važeći ugovor na još godinu i po dana. Sa ponudom da potpiše novu saradnju na četiri godine, Kinezi su ga ipak ubedili da je veliki novac važniji od reflektora Teatra snova. Igalo nikada nije krio da je od malih nogu bio navijač Mančester Junajteda, ispunio je san i zaigrao za Crvene đavole, ali toliki novac u Kini nije mogao da odbije.