Poslednja šansa za Gereta Bejla

Izvesni nastavak Primere i uvođenje pravila o pet izmena tokom utakmica pokrenuo je u krugovima bliskim Realu polemiku na temu onih koji bi mogli da ostvare benefit u novim fudbalskim okolnostima.

Igrači poput Rodriga, Marijana Dijaza, Nača Fernandeza, Hamesa Rodrigeza, Braima Dijaza i Lukasa Vaskeza već su svrstani u red onih koji bi mogli da imaju najveću korist od “Mini Primere“, a lik u koga su uperene praktično sve oči javnosti je Geret Bejl.

Velšanin u poslednje dve godine više vremena provodi po golf terenima i fizikalnim terapijama, nego na terenu, što za igrača njegovog statusa i platnog staleža apsolutno nije dozvoljeno. Njegove nedavne izjave da mu je golf ljubav, a fudbal sport i da oseća pritisak 80.000 ljudi koji mu konstantno zviždi sa tribina produbio je priču o Bejlovom nedostatku motivacije za bavljenje profesionalnim fudbalom, ali u klubu postoji struja koja zagovara njegov totalni oporavak i povratak u najbolju formu karijere.

Pred Bejlom je, kao i svima ostalima, jedanaest kola do kraja Primere. Jedanaest prilika za nekada neuhvatljivog Velšanina da popravi svoju sliku u očima navijača, uprave i stručnog štaba, te dokaže Zinedinu Zidanu zašto je njegova bezmalo 20.000.000 evra!

Posle propale opcije megalomanskog transfera u Kinu, Bejlu su sve lađe otplovile. U ovom trenutku na stolu nema nijedne ponude za njegov transfer, što ukazuje da bi Bejl mogao da odradi i sledeću godinu ugovora na istoj adresi. A do isteka saradnje ima ih tačno dve.

Azijsko tržište je manje-više za njega zatvoreno, a kao eventualnu mogućnost madridska Marka navodi Njukasl pod komandom šeika Muhameda bin Salmana, jednog od najbogatijih ljudi na svetu. Klub sa Sent Džejms Parka još nije formalno u rukama prebogatog šeika zbog nekih njegovih grehova sa piraterijom u televizijskoj industriji, ali to bi trebalo da bude rešeno uskoro. Dotad, Njukasl nastavlja dalje da planira prelazni rok i na Sent Džejms Parku bi moglo da bude izuzetno prometno tokom narednih meseci. Na listi želja se nalazi i Bejl.

U Realu i dalje poštuju sve ono što je Bejl uradio, iako Zidan nije baš njegov ljubitelj zbog nedovoljne posvećenosti radu i ponašanju koje često ne priliči profesionalnom fudbaleru. Posle dve sezone, uključujući i ovu, bile su daleko ispod onoga što Geret Bejl može. Kod Đulena Lopetegija je malo živnuo, ali ga je Santijago Solari brzo vratio na klupu, da bi kod Zidana postao “persona non grata“. On je, uostalom, prošlog leta javno izjavio da je vreme za rastanak, što se na kraju nije desilo.

Ako u Bejlu i dalje ima one stare fudbalske iskre, naredni period biće idealan da se vatra rasplamsa. Primera se po sadašnjem planu na program vraća 11. juna...

