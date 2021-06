Poslednje kolo šampionata Australije neće doneti previše uzbuđenja. Sve je manje-više poznato, osim jedne stvari - ko će da bude poslednji učesnik plej-ofa. Odgovor na to pitanje mogli bismo da dobijemo već danas (11.35), ukoliko Adelejd ostane neporažen protiv Vestern Sidnej Vonderersa.

Ukoliko kojim slučajem Adelejd izgubi na svom terenu, Velingtonu će se ukazati šansa da u petak pobedom nad Mekarturom u gostima uskoči na šesto mesto i tako se plasira u četvrtfinale.

Osim jednog od pomenuta dva tima, u četvrtfinalu će da igraju Mekartur, Sentral Koust i Brizbejn. Nešto bolji od ostatka lige bili su aktuelni prvak Sidnej i Melburn Siti, koji su obezbedili prva dva mesta na tabeli, a samim tim i direktan plasman u polufinale.

11.35: (2,05) Adelejd (3,45) Vestern Sidnej Vonderers (3,30)

No, vratimo se meču u Adelejdu. Domaćin će da bude pojačan protiv Vonderersa, pošto se od povrede oporavio Tomi Jurić. Nekadašnji napadač CSKA Sofije, Lucerna i Rode je ove sezone postigao sedam golova na 15 mečeva i njegov doprinos će da bude značajan u nastavku takmičenja, ako Adelejd ostane neporažen danas.

Na toj utakmici međutim neće igrati defanzivac Džordan Elsi. On je u prošlom kolu protiv Sidneja dobio crveni karton, pa je suspendovan za meč sa Vonderersima. Nije Sidnej prošle subote trijumfovao sa ubedljivih 4:1 samo zbog isključenja Elsija, kada je on zaradio drugi žuti karton, u 63. minutu, rezultat je već bio 3:0. Bio je to četvrti poraz Adelejda na poslednjih devet utakmica, a u tom periodu on je ostvario samo dve pobede. Obe rezultatom 1:0.

Vonderersi su ostali bez šanse da se domognu plej-ofa u prošlom kolu, kada je Mekartur savladao Vestern Juanjted i tako zadržao pet poena prednosti u odnosu na slabiji tim iz Sidneja. Sada Vonderersi igraju samo za ponos i prvu pobedu nad Adelejdom ove sezone. U prva dva duela današnji domaćin je najpre pobedio sa 3:2, a zatim su odigrali i 1:1.

AUSTRALIJA 1 - 26. (POSLEDNJE) KOLO

Četvrtak

Petak

11.05: (2,25) Mekartur (3,30) Velington (3,00)

Subota

07.05: (2,60) Brizbejn (3,20) Sidnej (2,60)

09.05: (1,62) Sentral Koust Mariners (3,70) Vestern Junajted (5,20)

11.10: (2,95) Njukasl Džets (3,25) Pert Glori (2,30)

Nedelja

08.05: (4,00) Melburn Viktori (3,60) Melburn Siti (1,80)

***Kvote su podložne povredama