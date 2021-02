Koliko je profesionalni sport surov pokazalo se na primeru Luisa Suareza u Barseloni. Urugvajac šest godina gotovo da nije imao lošu utakmicu u dresu Barselone, a da ne pričamo o sezoni, postigao je 198 golova, ali to nije bilo dovoljno da bi ostao na Nou Kampu. Rekli su mu: "Imaš 34 godine, previše si star, ne možeš više da igraš na vrhunskom nivou". I napravili su kobnu grešku.

Svi veliki klubovi su jednostavno ušli u period transformacije ekipa, jedan od predvodnika je upravo bio londonski Čelsi, koji je to učinio na prilično drastičan način, ali su i Plavci sada pred jednom izuzetno teškom odlukom. Ona se tiče budućnosti Olivijea Žirua. Francuz do kraja ugovora ima još samo tri meseca, ali ove sezone pokazuje svoju dragocenost na Stramford Bridžu, što je pečatirano sinoćnom majstorijom u Bukureštu protiv Atletiko Madrida.

Ugledni magazin Atletik, već danas je pokrenuo temu ostanka vremešnog Francuza u klubu. I da je to nešto o čemu u Londonu moraju ozbiljno da razmisle pre nego što donesu konačnu odluku. Žiru je zahvaljujući makazicama protiv Atletika postao najstariji strelac Plavaca u Ligi šampiona sa 34 godine i 146 dana. Ali, da godine nisu nikakav pokazatelj mogućnosti ili eventualnih limita, pokazuje način na koji se Francuz u tom 68. minutu podigao u vazduh i aktrobacijom matirao Jana Oblaka. Mnogi drugi napadači, pa čak i oni mnogo mlađi, ne bi mogli ni da pomisle da učine tako nešto.

Žiruov učinak u ovoj sezoni se ne ogleda samo kroz ovaj pogodak, on ih je postigao već šest ove sezone u elitnom takmičenju, a samo je dva puta bio starter!. U Ligi šampiona trese mrežu u proseku na svakih 38 minuta, što je učinak sa kojim se ne može pohvaliti nijedan drugi napadač kada su u pitanju evropska takmičenja ove sezone.

Olivije Žiru je u ovom trenutku peti najefikasniji napadač u istoriji francuskog fudbala, kada se u obzir uzmu golovi u evropskim takmičenjima. Postigao ih je 35, a ispred njega su samo Karim Benzema (70), Tijeri Anri (59), Žan Pjer Papen (39) i David Trezege (38).

"Ako ga svakodnevno viđate na treninzima, onda ne možete da se iznenadite. Potpuno je u formi, telo mu je u formi, a fizičko stanje na najvišem mogućem nivou. Ima osećaj da uživa svakog dana kao profesionalnom nivou. Trenira kao da ima 24 godine, a ne 34, on je momak koji ima dobru kombinaciju ozbiljnosti i radosti na treningu. Uvek je pozitivan i to je veliki faktor za čitavu ekipu. Kada počne utakmicu ili uđe sa klube, on uvek pokazuje sve svoje kvalitete", poručio je oduševljeni Tomas Tuhel.

Žiru je neko ko je tokom karijere umeo da sačuva svoje fizičko stanje, s obzirom da se radi o napadaču koji se ne oslanja na snagu i žestok tempo na terenu, već je igrač poteza i zbog toga deluje mnogo manje istrošeno nego većina igrača u njegovim godinama. Čelsi je i pored dovođenja Tima Vernera, oslovio dovođšenje Erlinga Halanda kao prioritet narednog leta, s obzirom da je Tami Abraham pokazao nezadovoljstvo svojim statusom u klubu i to bi moglo da natera Plavce da razmisle o Žiruovom zadržavanju i naredne sezone.

Francuz je sa druge strane potpuno realan. Zna da ne može da bude starter svaki meč, što mu možda i odgovara, ali u isto vreme želi i da dokaže Didijeu Dešanu da može da predvodi Francusku na Svetskom prvenstvu naredne godine. I sam Dešan je na početku sezone, kada je Žiru bio u potpuno drugom planu kod Lamparda, tražio od iskusnog napadača da razmotri odlazak iz kluba. Ipak, potom ga je i sam Lampard vratio u život, pre nego što je otišao iz Londona. Žiru je zimus ostao u klubu i napravio pravi potez.

Konačna odluka o Žiruu izvesno će zavisiti o mogućnosti da se dovede Haland, ali i statusu Abrahama, ondnosno da li će se Čelsi odlučiti da proda mladog napadača, koji je već nagovestio da ne želi da razgovara o produžetku ugovora koji mu ističe na leto 2023. godine. Sa druge strane, Francuz deluje potpuno spokojno, bez obzira na to što mu se ugovor bliži kraju i odlučan je u nameri da još jednom do kraja sezone potvrdi vanserijsku klasu.