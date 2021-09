Potpredsednik Barse: Kapa dole Florentinu Perezu kako radi posao, ostanak Mesija bi nas upropastio

Dugo godina je Barselona bila jedan od glavnih fudbalskih sila Evrope. Još od početka one ere sa Ronaldinjom pre 20 godina, pa so istorijske epohe sa Leom Mesijem. Katalonci su osvojili četiri titule prvaka Evrope u ovom veku i samo je Real Madrid po tome uspešniji od njih.

Ali vremena su se promenila i crni oblaci su se nadvili nad Kamp Nou stadionom. Odlazak klupskog simbola Lea Mesija je svima otkrio u kakvoj se situaciji klub nalazi, a nedavni ubedljiv poraz od Bajerna nagovestio da Barselonu kao klub čeka bolan proces rekonstrukcije.

Za sve je kriv bivši predsednik Đozep Marija Bertomeu i njegova štetna uprava koji su klub doveli u finansijsku i rezultatsku dubiozu. Smenjeni su početkom godine, vratio se bivši predsenik Đoan Laporta i doveo novu upravu koja je zasukala rukave i odlučila se na bolne rezove kao što je puštanje Lionela Mesija.

Juče je uprava kluba zasedala i usvojila finansijski izveštaj u kojem stoji da je sezona 2020/21 završena gubitkom od 481.000.000 evra! U izveštaju stoji i da je klupski budžet za tekuću sezonu 2021/22 765.000.000 evra! Ukupan dug iznosi preko milijardu i 300 miliona evra.

Odlaskom Mesija je klupski budžet ozbiljno rasterećen, ali to nije dovoljno. Uprava kluba je skresala troškove za plate igrača za oko 145.000.000 evra na godišnjem nivou i radi na tome da uštedi još.

Eduard Romeu, potpredsednik zadužen za finansije u Laportinoj upravi je ogolio istinu i rekao nešto što se neće dopasti mnogima u Kataloniji ali je surova istina. Objasnio je da je odlazak Mesija bio neminovan.

“Na kraju je predsednik lige Tebas rešio situaciju oko Mesija umesto nas. Imali smo problem zvani finansijski fer-plej koji smo nasledili od prethodne uprave. Ponudili su nam dokument koji bi nam pomogao da drugačije primenimo pravila. Na kraju to ipak nije bilo moguće. Ta pravila bi ugrozila poslovanje kluba u narednih 50 godina i stavila hipoteku na njega. Taj njihov fond bi nam pomogao investicijom od dve milijarde evra, a oni bi na kraju zaradili 22 milijarde. To bi klub poput Barselone koštalo minusa od 13 odsto na godišnjem nivou, a mi možemo da idemo najviše do dva odsto minusa godišnje. Ta operacija bi bila propast. Naravno da bi nam bilo drago da smo zadržali Mesija, ali ne pod tim uslovima. Ne može niko da bude iznad kluba. Naravno da je odgovornost na klubu, ali nasledili smo katastrofalnu situaciju i ovo su posledice”, priznao je Romeu.

Istovremeno je uputio niz pohvala na račun ljutog rivala Florentina Pereza i njegovih saradnika s obzirom da se Real nalazi u dobro finansijskoj situaciji i može da priušti pojačanja poput Mbapea ili Halanda.

“Moguće je da dovedu Mbapea i Halanda. Real je veliki klub velike moći. Da smo i mi radili naš posao kako treba prethodnih godina, bili bismo sada u toj situaciji. Florentino Perez ima menadžment pred kojim možemo samo da skinemo kapu. Na poslovnom i ekonomskom nivou, niko ne može da parira gospodinu Perezu. Osećam divljenje prema njemu na poslovnom i na ličnom nivou jer je uvek jako ljubazan kada se sretnemo. Za njega i njegove saradnike imam samo reči hvale”.

Romeu tvrdi da je Barsa već krenula u proces oporavka.

“Preuzeli smo klub u martu i za šest meseci već uradili ogroman posao da popravimo situaciju na svim nivoima. Moramo da nastavimo sa radom i da se što pre “vratimo u igru” i budemo konkurentni na najvšem nivou. Moramo da plate i troškove stavimo u neke razumne okvire da bismo opet bili konkurentni najvećim klubovima sa transferima”.

Ipak, na terenu to ne deluje obećavajuće pošto je Bajern očitao Barsi bolnu lekciju i pokazao joj koliko zaostaje za klubovima top nivoa.

“Bio je to najgori mogući rival u ovom trenutku. Imali smo gomilu povređenih igrača i igrali protiv savršeno izbalanisranog tima. Razočaranje među igračima posle Bajerna je bilo veliko. Posebna tema je što su bili tako dominantni protiv nas”.

Iako navijači traže odlazak trenera Kumana, od toga izgleda neće biti ništa.

“On je veoma korektna osoba. Kada su predsednik i uprava odlučili da pruže dalje poverenje Kumanu, svi su stali iza njega. On zna da se nalazi u veoma kompleksnom momentu i procesu izgradnje tima. Poraz od Bajerna je nešto to ulazi u tu jednačinu”.