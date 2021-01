Klubovi širom Evrope su u jeku globalne krize na sve načine pokušavali da rasterete budžete. Prodaje su bile najlogičnije rešenje, ali malo ko je mogao da priušti sebi kupovine u letnjem prelaznom roku. Juventus je rešio da makar privremeno rastereti kasu tako što će pristati da pošalje nekolicinu fudbalera na pozajmice i tako se na neko vreme reši njihovih plata. Pritom su Bjankoneri napravili i "sitnu" zaradu (3.500.000 evra). Nadali su se i da će igrači koje je Andrea Pirlo proglasio viškom u novim sredinama ostaviti dobar utisak, te i da će tako sebi podići cenu pred narednu sezonu. Sedam igrača je otišlo na pozajmice, bojazan je da bi većina narednog leta mogla da se vrati u Torino.

Bila je 2020. godine turbulentna za čitavu fudbalsku Evropu, šampionati su prekidani, pojedini nisu ni nastavljeni, tribine širom Starog kontinenta su već gotovo godinu dana prazne, pa su tako klubovi ostali i bez najosnovnijeg prihoda. Sa finansijskim problemima će svi morati da se bore još neko vreme, a situacija u redovima aktuelnog prvaka Italije mogla bi dodatno da se zakomplikuje narednog leta.

Juventus je poslao sedam igrača na pozajmice, Kristijan Romero je otišao u Atalantu za 2.000.000 evra, Ren je za pozajmicu Danijelea Ruganija do kraja sezone platio 1.000.000 evra. Rolando Mandragora je pozajmljen Udinezeu, Daglas Kosta se vratio u minhenski Bajern na pozajmicu sa pravom otkupa. Luka Pelegrini i Marko Pjaca su se obavezali na vernost Đenovi do kraja sezone, mladi Hans Nikolusi Kavilja je u Parmi, dok je Lion pozajmio Matiju De Šilja. Zvaničan prihod od ovih pozajmica je dakle 3.500.000 evra, ali je kasa kluba iz Torina značajno rasterećena.

Klub su napustili i Emre Džan (Borusija Dortmund za 25.000.000 evra), kao i Blaz Matuidi i Gonzalo Iguain (kao slobodni igrači potpisali za Inter Majami). Ipak, kasu su opteretili dolasci Artura Mela iz Barselone (transfer dogovoren još prošle sezone za 72.000.000 evra), kao i Alvaro Morata (stigao iz Atletiko Madrida na pozajmicu sa pravom otkupa za 10.000.000 evra), Federiko Kjeza (pozajmica iz Fiorentine sa obaveznim otkupom, plaćena 10.000.000 evra), kao i Veston Mekeni (pozajmica teška 4.500.000 evra iz Šalkea, sa obaveznim otkupom).

Nije sve ipak pošlo prema planu. Po završetku sezone budžet Stare dame bi mogao da bude pod ozbiljnim teretom. Utisak je da je jedino Matija De Šiljo zadovoljio na pozajmici u Lionu i da bi mogao da se zadrži na Žerlanu, pa Juve može da se nada i dodatnom prihodu od bivšeg igrača Milana. Kristijan Romero takođe igra u Bergamu, a pritom je i na dvogodišnjoj pozajmici, pa o njemu ovog leta ne moraju da razmišljaju u Torinu. Udineze ima opciju da produži Mandragorinu pozajmicu na još godinu dana.

Problem je u preostaloj četvorici. Bajern je već istakao da neće otkupiti ugovor Daglasa Koste, čak se spekulisalo da bi mogao i da se vrati do kraja zimskog prelaznog roka među Bjankonere, kako bi eventualno pronašao novu pozajmicu. U Minhenu je u drugom planu, ima istu minutažu kao i 17-godišnji Džamal Musijala. Danijele Rugani se mučio sa povredama u Francuskoj i u ovom trenutku se ne očekuje da Ren otkupi njegovo ugovor od Stare dame, što znači da će se i on izvesno vratiti u Juventus. Slična situacija je i sa dvojcem koji je završio na Luiđi Ferarisu. Đenova čak razmišlja i da prekine pozajmicu Luke Pelegrinija do kraja meseca, mladi bek je upisao 10 nastupa i svega 594 minuta za Grifone ove sezone. Pjaca će izvesno ostati u Đenovi do kraja pozajmice, ali ne i po njenom okončanju narednog leta.

Svi navedeni igrači su na platnom spisku Juventusa makar do leta 2022. godine, što znači da će sportski direktor Fabio Paratići morati da pronađe način da ih se narednog leta reši i pritom, ukoliko bude moguće, nešto i zaradi od njihovih odlazaka. Komplikovana situacija u redovima prvaka Italije, koji i na terenu ove sezone ne oduševljava i opšti utisak je da bi dominacija Bjankonera mogla da bude prekinuta. Kada na to dodamo finansijske probleme, koji će značajno smanjiti opcije Stare dame na tržištu pred narednu sezonu, jasno je da je pred klubom iz Torina problematičan period.