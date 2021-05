Kakav kontrast poslednjih dana na dve strane Topčiderskog brda. Dok u Ljutice Bogdana licitiraju oko dovođenja tri moćna i skupa igrača, tri Aleksandra: Dragovića, Prijovića i Kolarova, za to vreme u Humskoj gledaju kako im je pobegao bez glasa najbolji igrač Takuma Asano.

Partizan četiri godine ne zna za titulu i biće mu potrebna ozbiljna pojačanja da bi zapretio Zvezdi u narednoj sezoni. Stanojević bez kompleksa priznaje da prati šta se u susret letnjoj pijaci dešava na crveno-beloj strani brda.

„Obraćam pažnju na Zvezdu, naravno. I naša je želja da se podignemo na viši nivo, u skladu sa mogućnostima. Ali, mi imamo našu strategiju, naše želje šta nam je potrebno za naredni period i ne rukovodimo se onim što radi večiti rival“, istakao je Stanojević.

Pored odbeglog Asana, gotovo sigurno je da Partizan neće u narednoj sezoni računati ni na Žana-Kristofa Banjaka, koji neće biti u konkurenciji za sastav ni protiv TSC-a.

„On još ne trenira sa ekipom, ima problem duže vreme. Najsrećniji bih bio da se vrati, da bude kao onaj iz Pari Sen Žermena, ali to ne zavisi od mene, već od njega“.

Partizan će u sredu dočekati TSC u Humskoj (16.00), a to će biti prilika da se posle dugo vremena sretnu nekadašnji saborci Stanojević i Krstajić.

„Prema Krstajiću imam izuzetnu emociju, jer smo sarađivali, on je bio igrač, a kasnije direktor. Doživeli smo zajedno mnogo raznih trenutaka, lepih i loših. Svaka mu čast što je posle Svetskog prvenstva odlučio da se vrati u klupski fudbal u Srbiji. TSC sa njim igra drugačije, organizovanije, na rezultat. On je i ranije pričao da želi da bude trener i verujem da je sve ovo do sada samo nagoveštaj i da će ići u još boljem pravcu“.

Otkrio je trener Partizana da Sejduba Suma još nije počeo da trenira, pa neće igrati protiv TSC-a, dok se Vladimir Stojković oporavio i u konkurenciji je za tim.