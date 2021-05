Izređali su se igrači, članovi uprave, pa je došao red i da na temu bekstva Takume Asana nešto kaže trener Aleksandar Stanojević.

A, njemu je nenajavljeni odlazak Japanca najteže pao, jer mu je bio najbolji igrač i najbolji strelac, igra crno-belih se u velikoj meri oslanjala na Asanove brzinske kvalitete i perfektnu disciplinu.

Ako je neko očekivao da će se i Stanojević pridružiti horskom polivanju po doskorašnjem crno-belom „samuraju“, prevario se. Šef struke Partizana je uvek biranim rečima govorio o Takumi Asanu i ovaj neslavni rastanak kluba i igrača tu ništa nije promenio.

„Njegov odlazak bio je šok za sve nas. Pogotovo što nije davao nikakve naznake da će se to desiti. Igrači su dali neke izjave da su razočarani i razumem ih, jer znam koliko ga vole, koliko veruju u njega i svesni su da je važan deo ove naše priče“, počeo je Stanojević.

Trener Partizana je istakao da je Asano do poslednjeg dana bio savršeni profesionalac.

„Ja o Asanu ne mogu da kažem nijednu lošu reč! Bio je izuzetan profesionalac, odavno nisam upoznao takvog. Nije prijatno to što se desilo, ali razumem ljudske različitosti, drugačije kulture. On je imao mogućnost da o svemu priča sa nama, nije to uradio, mogao je i da obavesti klub u poslednjih 15 dana, da pošalje pismo upozorenja, ali ni to nije učinio. To je jedina zamerka koju imam za njega. Mogli smo da probamo da rešimo problem. Moramo da shvatimo da smo svi mi različiti, u Japanu šef stanice kad mu voz kasni dva minuta hoće da izvrši samoubistvo. Žao mi je, mnogo će nam nedostajati“.

Komunikacije između trenera i igrača nikada nije nedostalo, ali...

„Sa Asanom sam pričao na svakih četiri-pet dana, jer je imao problem sa tetivom, pa smo hteli da ga sačuvamo malo. Dogovarali smo se oko strategije za finale Kupa, da sad malo spustimo ritam, a kasnije da ga podignemo. Kao što rekoh, bio je izuzetan profesionalac, uvek pozitivan, nemam reči. Ali ničim nije nagovestio ovakav odlazak i to je svima veliki šok“.

Dodao je trener Partizana da ništa u Asanovom postupku nije doživeo ličnu i da posle ovog više ne želi da govori o Japancu.

„Mene ništa lično ne pogađa, pogotovo kada su u pitanju stranci koji su tu kratko. Nemam problem sa tim, nisam ljut na Asana što je otišao. Možda bi me pogodilo da je to uradio igrač kojeg dugo poznajem, koji je ponikao iz naše škole, pa da napravi tako nešto. Što se tiče načina igre, naravno da će sve ovo uticati, jer je Takuma imao veliki uticaj na nju. Imali smo s njim izuzetnu agresivnost u prvoj liniji odbrane, transformaciju, dosta smo sada izgubili. Probaćemo kroz treninge da korigujemo neke stvari. Ovo je sve samo početni šok, mi smo Partizan koji ima veliki broj fudbalera i verujem da ćemo uz našu snagu uspeti da sve prebrodimo“, podvukao je Aleksandar Stanojević.