Naslov bi mogao da bude: Sezona kad je Primera izgubila primat. Doduše, još ranije su joj pravo da se diči statusom najbolje na svetu oduzeli prvo Liverpul, pa Bajern, ali držali su se Španci. Sve do korone koja kao da nikoga nije pogodila tako jako kao čuvenu La Ligu.

Uostalom, najveći transfer ovog januara iznosio je skromnih 10.000.000 evra koliko je Real Sosijedad platio za Karlos Fernandeza. Sve skupa su španski klubovi potrošili tek 22.000.000 evra, najmanje od liga petica. Milion više je recimo Vest Hem platio za Saida Benrahmu, čak je i Ajaks samo za Sebastijana Alea platio 22.500.000 evra, dakle više no svi Španci zajedno. I Turci su ove zime izdašniji od timova iz La Lige.

Otkud to? Španci su, pod broj jedan, zaradili čak 285.000.000 evra manje no što su govorile prve procene po izbijanju pandemije. Dalje, pravila u Primeri klubovima dozvoljavaju da na pojačanja troše maksimalno 25 odsto od budžeta koji izdvajaju za plate kompletnog igračkog kadra. Kako su svi udarili u plafon niko nije mogao da dovede nikog dok ne proda. A pošto je tržište bilo tromo nije se pokrenuo domino efekat i vrlo malo migracija smo gledali ove jeseni.

Čas iz fudbalskog poslovanja je, sada već po navici, držala Sevilja, jedna od retkih koja je imala para, ali je svejedno više zaradila, a pride na “Sančez Pishuan” dovela Papua Gomeza. Dobro je prošao i Atletiko, a zanimljiv bi projekat mogao da bude i Hetafeov. Real, Barselona, Valensija… Svi su oni u manjoj ili većoj meri razočarali navijači. Mada je možda tako i bolje. Poređenja radi, januara 2018. su Španci potrošili čak 298.000.000 evra na pojačanja. Najviše je toj sumi doprineo Filipe Kutinjo, a sada je Brazilac jedan od onih koji Barselonu vuku u bankrot (koji se doduše neće desiti). Čak i 2020. godine Španci su potrošili 151.000.000 evra, sedam puta više nego sada.

Svi stručnjasi su saglasni: Korona je dobro opalila Špance. I dugo će da boli.

ATLETIKO MADRID

Prvi zadatak je bio – rešiti se plate Dijega Koste od 9.000.000 evra. i uspeo je Atletiko u tome čime je otvorio prostor za novog napadača. Hteli su Arkadijuša Milika, ali ne i da Napoliju daju više od 15.000.000 evra, pominjali su se Vilijan Žoze, koji je završio u Vulverhemptonu, pa Espanjolov Raul de Tomas, ali su na kraju Madriđani prošli bolje no što su navijači mogli da zamisle. Iz Lione je posle 45 golova na 108 utakmica na pozajmicu vrednu 1.500.000 evra stigao Musa Dembele, s tim da je Atletikov plan da ga na leto otkupi za 33.500.000 evra. Francuzi bi u bonusima mogli da dobiju dodatnih 5.000.000 evra, plus 10 odsto od narednog transfera. Dijego Simeone je pak dobio igrača koji će, kad se uklopi što i nije baš lako na stadionu Vanda Metropolitano, činiti ekipu još bolju no što je bila. A i ovakva kakva je ubedljivo prva na tabeli. Dobrim delom zato što je Atletiko letos povukao potez sezone dovođenjem Luisa Suareza.

Došli: Musa Dembele (Olimpik Lion/pozajmica 1.500.000 uz opciju otkupa za 33.500.000)

Otišli: Manu Sančez (Osasuna/pozajmica), Ivan Šaponjić (Kadiz/pozajmica), Dijego Kosta (raskid ugovora)

Cela ona saga letos oko Lionela Mesija zaličila je navijačima na najgori mogući scenario, zaboravili su međutim – uvek može i gore. I to smo i videli u januaru. Ušli smo u prelazni rok sa pričama o tome da je štoper Mančester Sitija Erik Garsija prva želja Blaugrane, da bi Ronald Kuman rado i Memfisa Depaja, na kraju smo čuli da je klub u dugovima većim od jedne MILIJARDE, te da je Lionel Mesi samo u protekle četiri godine inkasirao više od 555.000.000 evra što će verovatno ubrzati i njegov odlazak na leto. S druge strane, novo/staro lice je samo Musa Vage, koji nije prošao ni na pozajmici u PAOK-u, dok je Karles Alenja otišao na pozajmicu bez prava otkupa u Hetafe, pa bi jedini ozbiljan novac mogli da imaju od Žan Klera Todiboa. Francuski štoper je otišao na pozajmicu u Nicu, koja će na kraju sezone moći da ga otkupi za 8.500.000 evra s tim da bi ukupna cena sa bonusima mogla da poraste do sume od 15.000.000.

Došli: Musa Vage (vraćen s pozajmice PAOK-u)

Otišli: Karlos Alenja (Hetafe/pozajmica), Žan Kler Todibo (Nica/pozajmica sa pravom otkupa za 8.500.000 + 6.500.000)

REAL MADRID

Prvi put da se preispituje i rad Zinedina Zidana. Osnovni razlog je naravno bodovni zaostatak za Atletikom, drugi je taj što je pokazao i svoju surovu stranu zbog čega su klub morali da napuste Luka Jović i Martin Edegard, dok će Isko i Alvaro Odriozola nastaviti da bitišu više na klupi i tribinama no na terenu. Takefuša Kubo je vraćen sa pozajmice Viljarealu i odmah prosleđen Hetafeu, od sve te tri pozajmice – svi ostaju pod ugovorom sa Kraljevskim klubom i kad se sezona završi – Real će inkasirati skromnih 4.250.000 evra. Čak i u doba krize smešna para za ovakvog giganta, ali Real ovog januara nije ni planirao neka vanserijska pojačanja – kao da se već pomirio sa gubitkom titule? – dok se, kad su pridošlice u pitanju, najviše bavio nagovaranjem Davida Alabe da dođe u Madrid kad mu na leto istekne ugovor sa Bajernom. Izgleda da su u tome uspeli na stadionu “Santjago Bernabeu”.

Došli: /

Otišli: Martin Edegard (Arsenal/pozajmica 2.000.000), Takefuša Kubo (Hetafe/pozajmica 1.250.000), Luka Jović (Ajntraht/pozajmica 1.000.000)

SEVILJA

Davno su prošla vremena kad je sportski direktor Monći morao da u svakom prelaznom roku promeni pola tima kako bi napunio klupsku kasu. Sevilja je sada finansijski stabilan klub, jedan od retkih koji ovog januara nije morao da prodaje da bi kupovala. A opet je prodavala, kupila verovatno i najzvučnije ime od svih španskih klubova, pride zaradila i bar na prvi pogled: postala jača no što je bila. Jer otišli su Karlos Fernandez za 10.000.000 evra, a on nije ni imao bitnu ulogu, pa za tim Unaja Emerija potpuno nebitni Usama Idrizi, Ajaks ga je uzeo na pozajmicu s pravom otkupa za 18.000.000 evra. A stigao je - Alehandro Papu Gomez! Nije možda na vrhuncu, ali jeste majstor kakav se retko viđa, dok je Sevilja postala klub koji je na listi najprimamljvijih odmah iza onih najbogatijih i najvećih. Njena je sreća što Atalanta posle Papuove svađe sa trenerom Đan Pjerom Gasperinijem nije htela da pojačava rivale iz Serije A, pa je čak pristala da cenu sa 10.000.000 evra spusti na 5.500.000 plus još 2.500.000 u bonusima samo da Gomez ne bi otišao u Inter, Milan, Juventus, Romu, Lacio ili Fjorentinu. Gomez je dobio platu od 3.000.000, mogao je i više na egzotičnim destinacijama, ali Andaluzija i Sevilja? To se sve teže odbija. Pride, odbila je Sevilja sve nalete Vest Hema da joj uzme Jusefa En-Nesirija, iako su mogli da zarade oko 30.000.000 evra. Jedini minus ovog januara, pored Karlosa Fernandeza i Usame Idrisija hteli su da prodaju i Muda Vaskeza... Previše bi bilo.





Došli: Papu Gomez (Atalanta/5.500.000)

Otišli: Karlos Fernandez (Real Sosijedad/10.000.000), Usama Idrisi (Ajaks/pozajmica s pravom otkupa za 18.000.000)

VILJAREAL

Žuta podmornica je ove zime “probila led” dogovorom sa Etjenom Kapueom, koji je stigao iz Votforda za skromnih 2.000.000 evra što je više nego dobar posao za Viljareal. Mada iznuđen zbog povrede povrede Visentea Ibore, kome su otišli ligament kolena. Uspeli su da se reše i plate Takefuše Kuba, nije on opravdao očekivanja na Madrigalu. Imali su istu nameru i sa 25-godišnjim napadačem Danijem Rabom, ali njega nisu uspeli da skinu sa platnog spiska, iako on nije u planovima Unaja Emerija.

Došli: Etjen Kapue (Votford/2.000.000), Santjago Kaseres (vraćen s pozajmice iz meksičke Amerike)

Otišli: Sufijan Šakla (Hetafe/pozajmica), Takefuša Kubo (kraj pozajmice)

REAL SOSIJEDAD

Baskijski klub trebalo bi da bude značajno bolji nego jesenas, ali pre svega zbog toga što polako iz povreda izlaze David Silva, Asjer Iljaramendi i Adnan Januzaj što nije mala stvar. Istina, San Sebastijan je napustio Vilijan Žoze, ali on već dugo nije bio zadovoljan i odavno već nije na nivou kada je terorisao rivale po Pirinejima. Pride, Real Sosijedad će ga dobor naplatiti, Brazilac je otišao u Vulverhempton na pozajmicu uz pravo otkupa za 20.000.000 evra. Umesto njega je iz Sevilje stigao Karlos Fernandez, na kašičicu je tamo igrao, a opet je sa cenom od 10.000.000 evra postao najskuplji fudbaler Španije u zimskom prelaznom roku. Ako pronađe bar delić forme iz Granade imaće navijači čemu da se nadaju. Tražili su i golmana, na meti je bio Vicente Guaita, produžio je ugovor sa Kristal Palasom koji mu je dao godišnju bruto platu od 4.500.000 evra, Real Sosijedad je logično odustao.

Došli: Karlos Fernandez (Sevilja/10.000.000)

Otišli: Vilijam Žoze (Vulverhemton/pozajmica uz pravo otkupa za 20.000.000)

BETIS

Rečju – debakl i ne mislimo tu na to što Betis nije doveo nijedno pojačanje, iako su mediji u Andaluziji – to je njima tako svojestveno – svako malo pisali o bombastičnim novajlijama. Realnost je bila da su Verdiblankosi samo želeli da prodaju nepotrebne igrače kako bi našli para da mogu da daju plate onima koji će ostati. Čak su hteli da prodaju i Vilijama Karvalja, ne zato što je loš, već zato što se očekivalo da bi on mogao da unese kapital. Ali kako nije stigla ponuda od 20.000.000 evra gledali su da prodaju koga kod: Huanmija ili u idealnoj varijanti Borhu Iglesijasa, koga su 2019. doveli za čak 28.000.000 evra, a on sedi na klupi. Na kraju je za 7.000.000 evra u Torino otišao Antonio Sanabrija, jedini igrač koga je stručni štab želeo da zadrži. Nemaština ipak ne pita.

Došli: /

Otišli: Antonio Sanabrija (Torino/7.000.000)

GRANADA

Solidan posao za još jedan andalužanski klub, mada nije Granada ispuna šta je zamislila. Prvo, nije dovela krilo, Rošinja je bio prekomplikovan posao, a nije realizovana ni ambicizna ideja sa Hoseom Kaljehonom. Umesto njih stigao je iz Votforda Domingos Kina, inače vezista. Na levom beku, merkala je Granada Barsinog Žuniora Firpa i Atletikovog Manua Sančeza, na kraju morala da se zadovolji sa Adrijanom Marinom iz Alavesa.

Došli: Domingos Kina (Votford/pozajmica), Adrijan Marin (Alaves)

Otišli: Ramon Azez (Karahena/pozajmica)

VALENSIJA

Posle godinu dana bez pojačanja trojicu je spakovala Valensija u razmaku od samo 24 časa, ali nijedno od njih nije baš izazvalo euforiju među navijačima, jer su svi realno jesenas igrali sporedne uloge u svojim klubovima. I svi su sada došli na pozajmice. I niko verovatno neće ostati tu i za sledeću sezonu. Patrik Kutrone je svakako najzvučnije pojačanje, ali on nije postigao gol još od jula kada je igrao za Fjorentinu. Sve skupa, bar nisu opet rasprodavali, nisu sigurno slabiji nego jesenas, ali nisu nikog ni uplašili.

Došli: Patrik Kutrone (Vulverhempton/pozajmica), Fero (Benfika/pozajmica), Kristijan Oliva (Kaljari/pozajmica), Kristijano Pićini (vraćen s pozajmice Atalanti)

Otišli: Ruben Sobrino (Kadiz/pozajmica)

OSTALI

Prosto, ne isplati se baš pisati o svakome. Levante recimo nije doveo nikog, a i znao je da neće, jer para – nema. Novih igrača, mada to nije takva retkost, nije bilo ni na San Mamesu, prvenstveno zbog “kantera” politike da se dovode samo Baski ili momci vaspitavani u Baskiji. Pride, Marselino je tek došao na poziciju šefa struke, pa se o pojačanjima nije ni raspravljalo. Fali im štopera, samo trojicu imaju, ali Havija Martineza još letos nisu mogli da ubedi da se vrati.

Preko limita je uoči početka prelaznog roka bio i Alaves, možda bi bilo nešto para da su uspeli da prodaju Burguja ili Džona Gujdetija, ali njih od leta ne mogu da se ratosiljaju. Kenan Kodro je otišao u Valeniju, ali to Atletik Bilbao neće osetiti. Isti slučaj i sa Injigom Kordobom, koji je pozajmljen komšijskom Alavesu.

Odatle i da nastavimo, nije Alaves uspeo da nekome proda Burguja ili Džona Gujdetija – još od letos im traže kupce – pa nisu mogli ni da se preterano razmašu. Nisu doveli ni zamenu za povređenog štopera Rodriga Elija. Ali su zato iznenadili kada su na pozajmicu iz Mančester junajteda doveli Fakunda Pelistrija za koga su Englezi pre četiri meseca dali 8.500.000 evra.

Najbolji posao od klubova iz donjeg doma je možda uradio Hetafe. Na pozajmicu iz Reala je stigao Takefuša Kubo, iz Barselone Karles Alenja, a iz Viljareala i štoper Sufijan Šakla, mada su prvo tražili Almerijinog Matjea Pebernea. Pride, uspeli su da se reše plata Leandra Čičizole, Džeka Harpera, Antea Palaverse, Viktora Moljeha i Abdulaja Dijabija što će reći da nisu radili na uštrb finansijske stabilnosti.

Poslovanje Kadiza je velika misterija, što i ne čudi s obzirom da su baš uoči prelaznog roka smenili sportskog direktora Oskara Arijasa. Tražili su desno krilo da bude konkurencija Salviju, pa štopera i zadnjeg veznog, ništa od toga nisu dovely, ali si zato napad pojačali Rubenom Sobrinom i Ivanom Šaponjićem. Prethodno su doduše oterali Nana Mesu, ali su opet zbunili sa dvojicom napadača.

Špica je tražila i Selta i dovela ga je poslednjeg dana prelaznog roka. Iz Benfike je stigao Fakundo Fereira, prethodno je kupljen i levi bek Arona Martin, pa za 500.000 evra iz argentinskog Rasinga i Augusta Solarija. Lukas Olasa se vratio u Boku, zato je i doveden Martin, dok je Okaj Jokuslu otišao u Vest Bromvič Albion. Sve skupa nije loše, mada nisu uspeli da udome Davida Kostasa i Horhea Saensa.

Odradio je svoje i Eibar, iz bukureštanskog Dinama je došao Aleiš Garsija, a oslobodili su se plata Damijana Kondžora i Roberta Olabea. Ostao im je doduše Kike Gonzales.

Elčeov prioritet je zbog slabih igara Sančeza Mine - Konea trener Horhe Almiron svakako ne vidi u timu – bio levi bek i našli su ga u Joan Mohika. Tražili su i vezistu sa organizacionim sposobnostima, nisu našli takvog i odustali su. A onda poslednjeg dana prelaznog roka iznenađenje – iz Totenhema je stigao Paulo Gazaniga. Elče je inače bio među retkima koji nije imao problem sa kešom.

Ueska je jurla štopera i krilo, prvo pitanje je rešila pozajmivši Denisa Vavra iz Lacija, drugi je ostao da muči stručni štab. Osasuna je rupu na levom beku zakrpila Manuom Sančezom, a iz Đirone dovela i štopera Jonasa Ramalja. Oteran je Brendon.

Na kraju, Valjadolid je tražio napadača koji može odmah da daje golove posle povrede Markosa Andrea i zato je stigao već pomenuti Kodro, mada on baš i nije garancija. Toni Vilja i Valdo Rubio su bili na transfer listi, bezuspešno.

LEVANTE

Došli: /

Otišli: /

HETAFE

Došli: Takefuša Kubo (Real Madrid/pozajmica 1.250.000), Karles Alenja (Barselona/pozajmica), Sufijan Šakla (Viljareal/pozajmica)

Otišli: Leandro Čičizola (Kartagena), Ante Palaversa (kraj pozajmice iz Mančester Sitija), Abdulaje Dijabi (kraj pozajmice iz Sportinga), Džek Harper (Viljareal B/kraj pozajmice)

ATLETIK BILBAO

Došli: /

Otišli: Kenad Kodro (Valjadolid/pozajmica), Injigo Kordoba (Alaves/pozajmica)

OSASUNA

Došli: Manu Sančez (Atletiko Madrid/pozajmica), Jonas Ramaljo (Đirona/pozajmica)

Otišli: Ruben Navas (Kartahena), Brandon (Leganes/pozajmica)

VALJADOLID

Došli: Lukas Olasa (Boka Juniors/pozajmica uz obavezan otkup za 4.000.000), Kenan Kodro (Atletik Bilbao/pozajmica), Stiven Plaza (Trabzon)

Otišli: /

KADIZ

Došli: Ivan Šaponjić (Atletik Bilbao/pozajmica), Ruben Sobrino (Valensija/pozajmica),

Otišli: Žan Pjer Riner (Emen/pozajmica), Nano Mesa (Logrones/pozajmica), Alvaro Himenez (Majorka/pozajmica), Bobi Adekanje (kraj pozajmizce iz Lacija), Serhio Gonzales (Tenerife/pozajmica), Javi Navaro (vraćen u omladinski tim)

EIBAR:

Došli: Aleiš Garsija (Dinamo Bukurešt)

Otišli: Damjan Kondžor (Alanja/pozajmica 150.000), Hose Antonio Martinez (Dalas), Roberto Olabe (Tondela/pozajmica)

ALAVES

Došli: Fakundo Pelistri (Mančester junajted/pozajmica), Injigo Kordoba (Atletik Bilbao/pozajmica)

Otišli: Tomas Tavareš (Benfika/kraj pozajmice)

UESKA

Došli: Denis Vavro (Lacioo/pozajmica) Damijan Musto (vraćen s pozajmice Internasionalu)

Otišli: Keleči Nvakali (Alkorkon/pozajmica)

SELTA

Došli: Augusto Solari (Rasing Klub/500.000), Aron Martin (Majnc/pozajmica), Fakundo Fererira (slobodan igrač posle rastanka sa Benfikom)

Otišli: Okaj Jokuslu (Vest Bromvič Albion/pozajmica), Lukas Olasa (kraj pozajmice iz Boke)

ELČE

Došli: Johan Mohika (Đirona/pozajmica), Paulo Gazaniga (Totenhem/pozajmica)

Otišli: Jusuf Kone (kraj pozajmice iz Liona), Dijego Rodrigez (kraj pozajmice iz Defense), Džejson Lusumi (raskid ugovora), Huan Sančez Mino (raskid ugovora).