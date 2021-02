Nemački bundesligaši poslovali su ove zime potpuno u skladu sa svetskom finansijskom krizom. Nisu se proslavili ni klubovi skloniji rasipništvu, pa otkud bi poslovično štedljivi, oprezni i odgovorni Nemci. Do juče u 18 sati, kada je zvanično spuštena zavesa na fudbalsku pijacu u Bundesrepublik Deutschland, registrovana su ukupno 33 dolazna transfera, odnosno 42 odlaska.

Na nove igrače nemački klubovi potrošili su svega 48.400.000 evra (iliti nešto više od 2.500.000 po timu), a zaradili rekordno malo – tek 8.250.000.

Lars Vindhorst i njegova Herta još jednom su zasenili najveće i najbogatije. Berlinska Stara dama ovoga puta nije se isprsila kao u prethodna dva prelazna roka (kada je potrošila skoro 150.000.000 evra na novajlije), ali zato je angažovala jedno od najzvučnijih imena (Sami Kedira), odnosno srpskog reprezentativca kome očito “proriče” svetlu budućnost (Nemanja Radonjić), jer je u ugovoru insistirala na klauzuli o opcionom otkupu.

Najviše novca za jednog igrača izdvojio je RB Lajpcig (Dominik Soboslaj), Ajntraht iz Frankfurta ulovio je najveću “zverku”, doduše samo na pozajmicu (Luka Jović), a davljenik Šalke usled finansijke nemoći okrenuo se vraćanju bivših igrača i veterana.

Klub iz Gelzenkirhena ugovorio je i najvuću prodaju od svih bundesligaša. Mada je takođe u pitanju pozajmica s mogućnošću, a ne obavezom otkupa. U pitanju je štoper Ozan Kabak, novi igrač Liverpula...

Bajern Minhen + Borusija Dortmund = nula dolazaka i nula potrošenog novca. Ali ne može se reći da su dva najvažnija i najpopularnija nemačka kluba razočarala, jer nisu bogzna šta ni najavljivali. Ako se izuzme nezadovoljstvo navijača bavarskog velikana koji je posle odlaska Tijaga Alkantare prošlog leta ostao bez još jednog ključnog šrafa mašinerije što je u 2020. pokupila sve trofeje. U pitanju je, razume se, David Alaba.

Dugo su čelnici Bajerna pokušavali da ubede Alabine predstavnike da smanje potraživanja (želeli su navodno u jednom momentu veću platu za Austrijanca od one koju prima Robert Levandovski), međutim najbolji univerzalac današnjice dobijao je drukčije savete, odbijao kompromisna rešenja i na kraju – sve je puklo. Rumenige i Kan su se povukli iz pregovora poslavši jasnu poruku da niko nije iznad kluba. Ostali su bez jednog od najboljih igrača, ali su sačuvali integritet velikog Bajerna.

Šampion Evrope nije nikoga doveo ove zime, no daleko od toga da nije radio na nekim budućim poslovima. Rumenige je juče priznao da je Dajo Upamekano prva meta. Mladi Francuz prepoznat je kao pravi naslednik Alabe i Bajern će sve učiniti kako bi ga na leto uzeo za 42.000.000 evra, koliko će iznositi izlazna klauzula kada bude aktivirana. Imaće Bajern žestoku konkurenciju, Upamekana želi nekoliko engleskih klubova, pominjali su se čak Real i Barselona, ali samo će mu Bavarci, kako se može nezvanično čuti, garantovati mesto u startnoj postavi. Jer na vidiku je i odlazak Džeroma Boatenga...

Izvesno je takođe da Bajern neće otkupiti Daglasa Kostu, zbog čega su krenule spekulacije pre nekoliko dana da su Nemci krenuli u novi napad na Kaluma Hadsona Odoija, a kako ni Mark Roka nije zadovoljio, sve glasnije se govori da će njegova zamena biti Florijan Nojhaus iz Menhengladbaha.

U Zebener štrase navodno već su počeli da rade na ta dva posla. Očito žele da s prvim letnjim danima, onako u svom stilu, samo “grunu”: OFFIZIELL!!!

Kada su odlasci u pitanju u Hofenhajm je na šest meseci otišao Kris Ričards, mladi defanzivac, dok je Džoš Zirkze završio u Parmi. Ukoliko bude dobar, Italijani će moći da ga otkupe za 15.000.000 evra.

U Dortmundu odavno nismo imali ovako ravnu liniju. Za ovu zimu baš ništa, za leto tek nešto malo u naznakama. Dobro, bilo je onih standardnih bombastičnih priča o odlascima Erlinga Halanda i Džejdona Sanča, ali ništa od toga nijednog momenta nije spadalo u domen realnosti. Pogotovo ne ovo za Halanda, čija će izlazna klauzula (govori se da iznosi oko 70.000.000 evra) biti aktivna tek od leta 2022.

Sančov odlazak kroz šest meseci značajno je bliži, pa su se tako prethodnih dana nizala imena kao moguće zamene. Bio je tu Tangi Kulibali iz Štutgarta, pa Sofijan Diop iz Monaka, Donjel Malen iz PSV Ajndhovena, Džejden Braf iz Mančester Sitija...

Valja pomenuti da je Borusija iz drugog tima u prvi prekomandovala Štefena Tigesa, gorostasnog špica koji je već počeo da dobija šansu kao alternativa Halandu.

Krenulo je negde sa Zelkeom i Grujićem pre tri, četiri leta. Nastavilo sa Kunjom, Lukebakiom, Pjontekom, Tusarom... Prošlog leta kupljen je Džon Kordoba. Ove zime nastavljen je veliki pazar. Možda nije uložen tako veliki novac, međutim Herta je dovela svetskog šampiona Samija Kediru i atraktivno srpsko krilo Nemanju Radonjića. Kedira je prethodno raskinuo ugovor sa Juventusom, tako da Berlinci ništa nisu morali da plate, dok je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde stigao na šestomesečni zajam (500.000), s opciom otkupa za 12.000.000 na leto.

Biće zanimljivo videti kako će novi (ali privremeni) trener Pal Dardai uklopiti Radonjića. Na levoj strani do sada je igrao najbolji igrač tog tima – Mateus Kunja. Ostaje pitanje da li je Radonjić doveden kako bi odmenio Kunju – priča se da na leto odlazi – ili će možda Brazilac biti pomeren u sam špic napada, a Srbin otići na svoje mesto, na levo krilo.

Kedira će zauzeti mesto u srcu terena, igraće u tandemu sa Mateom Genduzijem.

Herta je ove zime želela još neka “jaka” imena. Najčešće su se pominjali Papu Gomez i Julijan Draksler, bilo je reči i spekulacija da je poslat zahtev Dortmundu za pozajmicu Julijana Branta (Milioneri odbili), no na kraju je Labadija otišao, pa je odlučeno da se dosta toga ostavi za leto, kada dođe novi trener.

Union Berlin ima iza sebe strašnu jesen. Urs Fišer je za male pare naštimovao orkestar koji svira mnogo dobro i oko opstanka nema brige. Otuda je drugom berlinskom klubu omogućeno da štedi ove zime. Kada su gubici u pitanju nema ih odmah, ali na leto će ih izvesno biti. Kristofer Lenc već je ugovorio transfer u Ajntraht kao slobodan igrač. I to verovatno neće biti sve. Ipak su momci iz Kuće starog šumara privukli pažnju mnogo bogatijih klubova...

Verder iz Bremena nije doveo nikoga, na Old Traford se vratio Tait Čong, a najviše prašine dizale su priče oko Milota Rašice – da li će otići ili ne. Verder je na kraju uspeo da ga zadrži visokim potraživanjem, nije odustajao od namere da izvuče 25.000.000 evra. Ta cifra brzo je obeshrabrila i Lajpcig i Leverkuzen i još neke Engleze.

Rašica ima ugovor do leta 2022, tako je izvesno da će otići kroz nekoliko meseci.

Kada je u pitanju Arminija iz Bilefelda vredan je pomena samo dolazak veziste Mihela Vlapa iz Anderlehta (pozajmica). Taj je momak 2019. stigao u Brisel za 7.000.000 evra i nije opravdao očekivanja.

Možda bi u Bilefeldu mogao da proradi?

Majnc je u mnogo lošoj poziciji. Dolaskom Boa Svensona na klupu makar je igra pomerena s mrtve tačke, pa opet, opstanak je mnogo daleko. Pogotovo posle odlaska najboljeg igrača i prvog napadača Žan Filipa Matete. Francuz je otišao u Kristal Palas (pozajmica 3.500.000 evra + 15.000.000 mogući otkup), a adekvatna zamena nije kupljena. Stigao je na pozajmicu iz Kardifa Robert Glacel, ali... Došli su još Dominik Kor i Dani da Kosta iz Ajntrahta iz Frankfurta. Utisak je - slaba vajda.

Šalke je poslednji sa samo osam bodova i jedino nekakvo čudo može da ga spasi. Očito ipak da u to čudo veruju i Sead Kolašinac i Klas Jan Huntelar i Škodran Mustafi i Vilijam. Po imenima ozbiljna pojačanja, međutim svi zajedno nemaju deset “krštenih” utakmica u svojim klubovima u proteklih šest meseci.

Veliki gubitak biće odlazak Ozana Kabaka (Liverpul) kog bi trebalo da odmeni Mustafi. Huntelar je došao umesto najurenog Vedada Ibiševića, dok se Kolašinac već ustalio uz levu aut liniju, istisnuvši iz tima Bastijana Očipku.

Gelzenkirhen su tokom prošlog meseca napustili još Ahmed Kutuču (Herakles) i Rabi Matondo (Stouk), dvojica 20-godišnjaka koji nisu imali veliku minutažu.

Najveći problem Šalkea ove zime bila je loša finansijska situacija. Imajući to u vidu, odnosno da za transfere nije bilo raspoloživog novca, ovaj prelazni rok i nije tako loše prošao.

E sad, da li će to biti dovoljno za opstanak...

Keln je napravio određan pomeranja u navali, pošto je do prošle runde to bio tim sa najmanje postignutih golova u ligi. Antoni Modest poslat je na zajam u Sent Etjen, a na njegovo mesto došao je Emanuel Denis iz Briža (pozajmica). Nigerijac je bio starter već u prvom meču po dolasku...

Konkurenciju u veznom redu Jarčeva trebalo bi da pojača zaboravljeni Maks Majer. Prethodno je raskinuo ugovor sa Kristal Palasom.

Pominjali smo odlaske Da Koste i Kora (Majnc), momaka koji nisu imali ozbiljnu minutažu kod Adija Hitera. Iz Frankfurta je otišao i veteran David Abraham (Urakan), odnosno Bas Dost (Briž, 4.000.000 evra).

Upravo je odlazak Dosta napravio prostor za dolazak Luke Jovića. Prva ideja Fredija Bobića bio je Džošua Zirkze iz Bajerna, međutim kada se pojavila mogućnost da se vrati Jović (makar i pozajmicu), dileme nije bilo. Ajntraht je u tom poslu sa Realom prošao sjajno. Pozajmicu bez prava otkupa platio je 1.000.000 evra, pri čemu Španci nastavljaju da isplaćuju 80 odsto plate srpskog napadača.

Na Hiteru je sada samo da uklopi Andrea Silvu i Luku Jovića...

Frajburg ove zime nije imao dolazaka, otišli su samo Luka Iter (Grojter Firt) i Amir Abraši (Bazel), a slična je situacija i sa Volfzburgom. Dolazk nijedan, odlasci manje-više nevažnih igrača, nezapaženih u prvom delu sezone. Junus Mali završio je u Trabzonu, a pomenuti Vilijan u Šalkeu.

U Štutgartu ama baš nikakvih dešavanja ovog januara. Augzburg je pojačao vezni red, i to dosta dobro, pošto je doveo mladog Slovaka mađarskog porekla Lasla Beneša iz Menhengladbaha (pozajmica), a Hofenhajm se rešio nekih viškova i pomalo ulagao u budućnost.

Zinshajm su napustili Žoao Klaus (Standrad Lijež) i Jakob Brun Larsen (Anderleht, pozajmica), dok su opremu Hofa zadužili Kris Ričards (Bajern, pozajmica) i Žeoržinjo Ruter (Ren, 500.000 evra).

Ričards može da igra i beka i štopera. Sebastijan Henes kuburio je s povredama defanzivaca jesenas i dobro će mu doći dopuna rostera kada je taj deo tima u pitanju, a buka koju su čelnici Rena digli posle odlaska Rutera govori da se radi o veoma talentovanom napadaču...

Bajer Leverkuzen muku muči s desnim bekovima i ove zime pazario je čak dvojicu. Povrede Larsa Bendera, Mičela Vajzera i Santijaga Arijasa uslovile su to. Prvo je došao Timoti Fosu Mensa iz Mančester Junajted (1.700.000 evra), a posle Džeremi Frimpong iz Seltika (11.000.000).

Treće pojačanje Verkselfa je Demaraj Grej (23) iz Lestera. Paulinjo je teško povređen, pa je sav teret, kada je u pitanju levi bek, pao na Musu Dijabija. Činjenica da je Greju isticao ugovor na kraju sezone uticala je na cenu. Lever ga je dobio za svega 2.000.000 evra...

Pokušavao je Bajer tokom januara da stupi u kontakt i sa predstavnicima Julijana Drakslera. Na kraju od toga nije bilo ništa. Nemački reprezentativac odlučio je da ostane do leta u Parizu, pa da kao slobodan igrač bira novi klub kroz nekoliko meseci.

Govorilo se i pisalo da Julijan Nagelsman želi još jednog napadača. U kombinaciji su bili Divok Origi iz Liverpula, Keleči Ihenačo iz Lestera i Kasper Dolberg iz Nice (sva trojica bili u kombinaciji za pozajmicu), da bi se na kraju Lajpcig zaustavio na Dominiku Soboslaju iz bratskog Salcburga. Mnogi su kidisali na supertalentovanog Mađara (dosta uporan bio je Milan, navodno), a pobedu je, mnogi će reći očekivano, odneo nemački klub i prvi po važnosti u Red Bulovoj fudbalskoj porodici. Cena prihvatljiva – 20.000.000 evra.

Radili su Bikovi ove zime i na pronalaženju zamene za odlazećeg Dajoa Upamekana. I izgleda da su izvojevali još jedan veliki trijumf. Opet protiv Rosonera koji su se, izgleda, previše cenkali. Upitanju je Mohamed Simakan, za koga nemački i francuski mediji tvrde da ide u Lajpcig na leto, jer je već kaparisan (15.000.000 evra ceo posao).

Borusija iz Menhengladbaha na čelu sa Maksom Eberlom izuzetno vodi računa o balansu na računu. Prodaja mora da pokriva kupovinu – to je osnovni moto jednog od najboljih sportskih direktora Nemačke. Čak ni plasman u osminu finala Lige šampiona nije pokolebao Eberla. Nije bilo prodaje, neće biti ni velikih kupovina.

Odbijene su ponude za Pleu i Tirama, transfer Denisa Zakarije usporila je teža povreda, dok je Nojhaus i dalje samo pod lupom Bajerna, ne zaleće se nijedna strana...

Ždrepci jesu izdvojili veliki novac za 18-godišnjeg vezistu Tuluza Kuadija Konea (9.000.000), ali on stiže u Nemačku tek na leto i biće plaćen u više rata. Takođe, iz Njujorka stiže tinejdžer Džo Skali, desni bek.

TOP 10 DOLAZAKA U BUNDESLIGU

1. Dominik Soboslaj (RB Salcburg – RB Lajpcig, 20.000.000 evra)

2. Luka Jović (Real – Ajntraht, pozajmica 1.000.000 evra, bez prava otkupa)

3. Sami Kedira (Slobodan igrač/Juventus - Herta)

4. Nemanja Radonjić (Marselj – Herta, pozajmica 500.000 evra, pravo otkupa 12.000.000)

5. Džeremi Frimpong (Seltik – Leverkuzen, 11.000.000 evra)

6. Demaraj Grej (Lester – Leverkuzen, 2.000.000 evra)

7. Kuadio Kone (Tuluz – Menhengladbah, 9.000.000)

8. Sead Kolašinac (Arsenal – Šalke, pozajmica)

9. Klas Jan Huntelar (Slobodan igrač/Ajaks - Šalke)

9. Škodran Mustafi (Slobodan igrač/Arsenal – Šalke)

10. Maks Majer (Slobodan igrač/Kristal Palas - Keln)

TOP 10 ODLAZAKA IZ BUNDESLIGE

1. Ozan Kabak (Šalke – Liverpul, pozajmica 3.000.000 evra, mogućnost otkupa do 30.000.000)

2. Žan Filip Mateta (Majnc – K. Palas, pozajmica 3.500.000 evra, mogućnost otkupa 15.000.000)

3. Džošua Zirkze (Bajern – Parma, pozajmica, mogućnost otkupa 15.000.000 evra)

4. Bas Dost (Ajntraht – Briž, 4.000.000 evra)

5. Jakob Brun Larsen (Hofenhajm – Anderleht, pozajmica)

6. Rabi Matondo (Šalke – Stouk, pozajmica)

7. Junus Mali (Volfzburg – Trabzon, pozajmica)

8. Aron Martin (Majnc – Selta, pozajmica)

9. Ahmed Kutuču (Šalke – Herakles, pozajmica)

10. David Abraham (Slobodan igrač/Ajntraht – Urakan)

NAPOMENA: Transferi nisu rangirani po visini obeštećenja