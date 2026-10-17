PRELAZZI: Bio je tu jedan mali, nego smo ga prodali...

Kao što se onom što se uneredio ne da do potoka, tako se ne da ni Totenhemu; kao da ih je prokleo Maurisio Poketino, ili ih je, nešto skorije, prokleo Danijel Levi – "hteli ste klub bez mene? Izvolite..." – i čini se da šta god da urade, nikako da se dohvate malo predaha, nikako da postanu makar jedan dosadan klub koji se, na najlepšem stadionu u ligi, neće boriti za opstanak.

Ili koji će nešto smisleno uraditi sa svim tim novcem sada kada više nema Levijeve zmije u džepu.

Zapravo, iz toliko je svakog ugla teško biti navijač Totenhema da vam se čini da ništa više ne može da pridoda njihovom besu ili ozlojeđenosti. Sve su već videli, na sve su se već navikli, i sigurno više ništa ne može da ih iznenadi ili da ih dodatno ražesti.

Kad eto ti Vila Lankšira.

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Ima ona jedna naročito neprijatna vrsta klipa koji se zavrti kada vas algoritam prepozna kao navijača nekog određenog kluba. Ne mora da bude dugačak, dovoljno je svega nekoliko sekundi; obično je u prvom planu igrač koji daje gol. Ah, ali taj igrač je sada u nekom drugom dresu a gol je na nekom drugom stadionu, i tebi ostaje samo da lamentiraš da se pitaš šta je sve moglo da bude.

I čija je, naravno, krivica što ništa nije bilo.

Totenhem je ove sezone notorno neefikasan. Zapravo, čitav tim je postigao deset golova, od čega su napadači Spursa – a među njima onih koji su baš dosta plaćeni – dali jedan jedini. Još zapravije, kada je Solanke u nadoknadi vremena na Old Trafordu u prošlom kolu doneo bod gostima, bio je to prvi put da je jedan špic (najkomotnije shvaćeno) Totenhema dao gol posle celih pet meseci.

Vil Lankšir je, eto, prošlog vikenda – Midlzbro je savladao Vulvse 1:0 - dao svoj sedmi u prvenstvu. Onda je u vanrednom kolu, na gostovanju u Stouku (a znamo ono o utorku uveče u tom gradu, posebno kada pada kiša), dao još jedan. Boro je slavio i tamo, 3:2, i vinuo se na drugo mesto na tabeli...

Totenhem je, treba li da čačkamo tu ranu, trenutno u zoni ispadanja u Premijer ligi.

Osam u prvenstvu, ukupno deset u celoj sezoni za mladog centarfora koji je tek prošlog leta pojačao klub sa Riversajda, za 10.000.000 funti, i potencijalni rekordni transfer sa još 10.000.000 funti bonusa.

Ah, da, stigao je iz Totenhema...