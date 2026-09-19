PRELAZZI: Mi samo živimo u doba Regana Slejtera

U početku je bio prasak, ili je bila reč, ili je bilo ništa, a onda je nastalo nešto, i ameba je postala riba, pa je ta riba poželela da hoda, pa da jede, pa da se bije, pa da ubija, pa je prošlo nekoliko milijardi godina do današnjeg dana, i evo svi živimo i dišemo i volimo se (dobro, ko manje, ko više) i ako ste ikada tužni, mislite o tome, baš kao i o činjenici da imate tu sreću da nekako postojite u istom vremenskom razdoblju kao Regan Slejter.

Čekaj, šta? Kakav sad Regan Slejter? Sigurno ima nekih ljudi koji više zaslužuju da se po njima nazove jedna era, ili da se tešimo kada nam nešto ne ide u životu, od veziste Hal Sitija koji je pre neki dan napunio 27 godina? I proslavio to osvajanjem jednog boda na Stamford bridžu…

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Ne ako pitate navijače najprijatnijeg iznenađenja dosadašnjeg toka Premijer lige, pa ni klub - upravo je porukom: “Ako ste ikada tužni, setite se da je planeta stara 4,54 milijarde godina, a da ste vi uspeli da živite u isto vreme kada i Regan Slejter” proslavljen novi ugovor koji je zavredeo ovaj važan šraf Sergeja Jakirovića.

Za njega je, ne računajući Regana i Jakira, zaslužan gazda Akun Ilidžali. Turčin je prošlog leta, nakon što je Hal na ludački način uspeo da se domogne Premijer lige, obećao da će ekipa koja je donela veliki uspeh ostati na okupu, i da će nosioce nagraditi novim ugovorima, bez obzira na eventualna pojačanja.

Mnogo su se puta fudbalski navijači opekli o gazde, pa sada duvaju i u jogurt koji se servira u svečanoj loži, ali po svemu što se dosad mogli saznati, Ilidžali je benevolentni vlasnik kojem je zaista stalo do kluba, pa i do grada.

Ono, Kingston se sigurno ne može uporediti sa Istanbulom, gde je napravio ime i novac, ali ako se baš potrudite i pritvorite oči, možda će vam jeni pazar u njegovom rodnom Uzunkopru, sa najstarijim kamenim mostom na svetu, zaličiti na pijacu u jorkširskoj luci.

Ilidžali je taj pakt potvrdio kada je Reganu Slejteru dao sve što je ovaj hteo, mada ovaj nije hteo mnogo.

Na mnogo je načina Regan Slejter, i zato su simpatična sva preterivanja glede njegove popularnosti i pravljenja živućeg mita od njega, simbol novog uspona Hala, i poslovanja “Tigrova” koje (zasad) daje rezultate.

Sve treba uzeti sa rezervom u ovoj ludoj Premijer ligi, i mogao bi Hal na kraju sezone da se vrati u Čempionšip – ne bi im bio prvi put, uostalom, da dobro krenu a da se onda slupaju – ali to neće ni za jotu umanjiti romantičnu priču o amebi koja je sagradila imperije, pardon o dečku koji je koštao 50.000 funti.

“Fifty grand, fifty grand, Regan Slater”, glasi jedna od poskočica na stadionu MKM, i peva se čak i sada kada vredi mnogo više. Tu je sumu Hal platio u zimu 2022. za dečka koji nikada nije dobio pravu šansu u voljenom Šefild Junajtedu; četiri godine kasnije, Regan Slejter će izvesti slobodan udarac, Nobel Mendi će se pokloniti, i Hal će se vratiti u elitu pobedom nad Mančester Junajtedom.

Hal i Slejter su jednako proizvod slučajnosti kao i veliki prasak: potucao se po pozajmicama tamo i amo, sve dok nije stigao u Ligu jedan, u onoj prvoj sezoni posle korone. Briljirao je toliko da su ga navijači izabrali za igrača godine, i mada je imao poslednji pokušaj da na duže staze zaduži crveno-beli štraftasti dres, u jednom trenutku su i Hal i on shvatili da su jedno za drugo.

16.00: (1,63) Njukasl (3,90) Hal Siti (5,50) MR

U kom trenutku? Možda ne znamo kada je tačno dinosauruse zveknuo onaj asteroid, ni kada je majmun sišao sa grane, počešao se po glavi i izgovorio prvu rečenicu (koja je, sasvim moguće, glasila: “Nije ofsajd, sudija!”), ali zabeleženo je kada je Regan Slejter postao miljenik navijača.

Bilo je to iste one godine kada su navijači napokon mogli da danu dušom: vlasnik Asem Alam, kojeg su mrzeli iz dna duše – između ostalog, i zato što je tvrdio da je ime kluba finansijski neisplativo i hteo da ga nazove “Hull Tigers” – prodao je deonice turskom medijskom mogulu.

Osmog novembra 2022. Hal je gostovao Kardif Sitiju. Bilo je hladno, bilo je 2:1 za domaće, a onda je Slejter postigao dva gola.

Regan Slejter (desno) i Ričard Smolvud (©Reuters)

Bila je to velika pobeda; bila je to, ujedno, i prva pobeda u seniorskoj karijeri mladića koji je sedeo na klupi Hala te večeri.

Zvao se Lijam Rosenior, ali nemojmo sad o njemu.

Tako je, dakle, počelo. U Reganu Slejteru navijači su videli ono što su želeli da bude njihov klub: požrtvovan i pouzdan, oličenje timskog duha, neko na koga možeš da se osloniš – čak i kad to nije u prvom planu na televiziji ili u poenima na Fantaziju.

Vezista je na terenu obavljao sve prljave poslove, ali je mimo njega bio duša od čoveka; sa našim starim znancem Olijem Mekburnijem čini borbenu kičmu Hala, i nije ni čudo da su obojica parafirali nove ugovore ovih dana.

Tako je, uostalom, ubedio i novog trenera: Sergej Jakirović isprva nije bio oduševljen Slejterovim kvalitetima, pa mu nije davao previše šansi, ali potom je i ovaj trener pao na fudbalski šarm čoveka koji je koštao 50 soma.

Regan Slejter je neupitni heroj Hala, mnogo više nego što je to bio tip na kojeg izdaleka na terenu podseća. Džimi Bulard za mnoge je i dalje prva asocijacija na one stare “Tigrove” u Premijer ligi, no Bulard je više bio maskota, a mnogo manje važan šraf kod Fila Brauna. Navijači Hala zato u njemu više vide legendarnog Ijana Ešbija, koji je bio tu i kad je bilo najcrnje i kada se maštalo o Evropi.

A sada je, eto, za vezistu saznao i ostatak Engleske, pa i sveta.

I možda stvarno, kad nam je teško, treba da pomislimo koje je čudo što smo uopšte živi, što dišemo, što volimo i navijamo baš sada, baš u ovo vreme.

Pardon, baš u vreme Regana Slejtera.

PREMIJER LIGA – 5. KOLO

Petak

Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)

/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/

Subota

13.30: (2,15) Totenhem (3,45) Aston Vila (3,35) MR

16.00: (1,80) Everton (3,60) Ipsvič (4,60) MR

16.00: (4,90) Brajton (3,60) Arsenal (1,75) MR

16.00: (1,63) Njukasl (3,90) Hal Siti (5,50) MR

18.30: (1,62) Notingem Forest (4,10) Koventri (5,35) MR

Nedelja

15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR

15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR

15.00: (1,30) Mančester Siti (5,50) Sanderlend (10,0) MR

17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR

***kvote su podložne promenama