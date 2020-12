Kada je sredinom januara ove godine započelo 121. izdanje paragvajske Primere, ništa nije slutilo na nevolje koje će pogoditi čitav fudbalski svet. Videli smo neko drugo lice fudbala, sa praznim tribinama, brojnim problemima klubova, kako u finansijskim, tako i u igračkom kadru, a sve prouzrokovane zbog pandemije virusa.

Format Apertura, iako prekinut početkom marta, nastavljen je 21. jula, po do tada već ustanovljenom sistemu, a Sero Portenjo uspeo je da prekine četvorosezonsku dominaciju ljutog rivala Olimpije. Drugi deo prvenstva, iliti Klausura, počela je 16. oktobra, sa debelim zakašnjenjem u odnosu na planirani raspored, te je takmičenje pretrpelo određene izmene. Umesto dvokružnog, odigran je jednokružan sistem od svega 11. rundi, posle kojih se pristupilo eliminacionoj fazi koju su izborili klubovi rangirani od prvog do osmog mesta na tabeli. Verovatno iz tog razloga, određene ekipe našle su se na mestima na kojima nismo navikli često da ih viđamo, a u pojedinim slučajevima i nikada do sada. Obe ekipe koje su predhodne sezone izborile nastup u elitnom rangu plasirale su se u završnu fazu prvenstva.

Klub 12. Oktobar, povratnik u najjaču kategoriju, na iznenađenje velikog dela fudbalske publike, završio je na čelnoj poziciji, sa bodom više od Nasionala i Sera, dok je Guairenja koja je ove sezone prvi put ostavrila učešće u Primeri, sa osmog i poslednjeg mesta koje vodi u eliminacionu fazu, obezbedila narednu rundu takmičenja. Upravo ove dve ekipe sastale su se u četvrtfinalu, koje se takođe igra na jedan meč, u kojem je ekipa iz Viljarike bila uspešnija 2:1. Ovom, pomalo neočekivanom pobedom, zakazan je polufinalni susret sa Guaranijem, a meč je na programu noćas od sat posle ponoći po srednjoevropskom vremenu (01.00).

Na ovom polufinalnom paru prvo zapada za oko zajednički koren reči za obe ekipe. On vodi poreklo od imena drevnog indijanskog plemena Guarani, koji danas uglavnom nastanjuje delove teritorija u jugozapadnom Brazilu, pograničnom delu Bolivije, i gotovo celom Pargvaju. Pa tako jedan od najstarijih i najuspešnijih klubova ove južnoameričke države, sa 11 titula nacionalnog prvaka, svoje ime nosi u čast prvobitnim stanovnicima Paragvaja.

Navikli smo da je Klub Guarani, gotovo od uspostavljanja ligaškog sistema, jedan od stalnih favorita za šampionski pehar. Ali, ono što ove sezone skreće najveću pažnju fudbalskog sveta, jeste pojava, pa možemo slobodno reći, ne njegovog mlađeg brata, jer to bi značilo da određeni entitet ima bar neki broj godina iza sebe, već "bebi brata", kluba koji do pre četiri godine nije imao ni naznake postojanja.

U provinciji Guaira, jednom od 17 distrikta koji zajedno sa prestonicom Asunsionom čine Republiku Paragvaj, u gradu Viljarika, 28. marta 2016. godine osnovan je klub Guairenja. Novonastali tim nema temelje nekog ugašenog ili prethodno postojećeg kluba. Ne, on je potpuno nov. E sad, ono najzanimljivije, koreni Guairenje zasnivaju se na istoimenoj ligi, koja je 2016. godine postala klub. Da, nekoliko klubova koji sačinjavaju Guairenja ligu osnovali su svoju ekipu. Deluje kao da vam ništa nije jasno, evo i pojašnjenja.

Ključ svega je ligaški sitem ove južnoameričke države. Pa počnimo prvo od Primera divizije, kao najjačeg paragvajskog klupskog takmičenja. Sledi rang niže, iz kojeg klubovi ulaze ili ispadaju iz elite, koji se naziva Intermedija iliti srednja divizija, koja bukvalno opravdava svoj naziv. U nju se, tako rečeno, ulivaju tri lige, koje se paralelno odigravaju i čine treći rang takmičenja. Jedna od njih je Primera B Metropolitano, koja obuhvata klubove iz glavnog grada Asunsiona. Druga grana je B Nasional, koju sačinjavaju ekipe iz centralnih regiona koji se graniče sa distriktom glavnog grada. I treći segment, za nas najbitniji u celoj ovoj priči, jeste Nacionalna Interliga. Tu su zastupljena sva odeljenja fudbala, osim glavnog grada, i pod organizacijom je Unije unutrašnjih liga. To znači da se u ovoj ligi nadmeću svi klubovi iz unutrašnjosti Paragvaja, ali i ono najbitnije, to ne moraju uvek biti isključivo timovi, jer pojedini učesnici mogu da se bore pod zvaničnim imenom neke regionalne lige. To je slučaj Guairenje, koja je u osnovi, jedna od devet opštinskih liga u okviru distrikta Guaira čiji je glavni grad Viljarika.

Da vam uprostimo. Najbolji igrači iz 10 klubova koji nastupaju u toj opštinskoj ligi zvanoj Guairenja, formiralo je istoimenu ekipu, koja je na regionalnom nivou izašla kao pobednik sa istim takvim ekipama formiranim od ostalih liga i kao predstavnik svog distrikta plasirala se u treći rang paragvajskog fudbalskog sistema, u kome, isto tako, pravo učešća imaju slične ekipe iz ostalih distrikta, kao i već zvanično forimrani klubovi. Dakle, to je rang u kome učestvuju i sastavi i ekipe pod nazivom lige, koja predstavljaja svoj region, formirani od najboljih igrača iz iste.

Ovo nije neka taze izmišljotina, ovakav sistem uspostavljen je još 1927. godine i traje do danas. Bilo kako bilo, Guairenja je u treći rang koji je pod orgnizacijom Unije unutrašnjih liga dospela 2015. godine, a već naredne postala je šampion iste, promovišući se u Intermedija diviziju, koja već potpada pod profesionalizam i zvanični Fudbalski savez Paragvaja. Da bi bili član drugog po jačini ranga u ovoj južnoameričkoj državi, nisu mogli da nastupaju kao ekipa neke lige, jer pravila propisuju da mora da se takmiči kao klub. Te je tako 2016. godine zvanično osnovan fudbalski Klub Guairenja, koji će nastupati u Intermediji naredne tri godine.

El Más Grande Del Interior - Najveći iz unutrašnjosti, postao je nadimak kluba po kome ga prepoznaju stanovnici ove regije. U sezoni 2019, krunisali su se i za prvaka Srednje divizije, čime su postali prvi klub koji je prevalio takav put do elite, a povrh svega u istorijskoj prvoj sezoni u najjačem rangu takmičenja, dospeli su čak do polufinala nekog formata, u ovom slučaju Klausure.

Raul Bobadilja u duelu sa Felipeom Melom (©AFP)

Naravno čitavi sastavi menjali su se kako je ekipa, kasnije klub, prolazila iz nižeg u viši nivo takmičenja, uglavnom zasnivajući se na igračima iz svog distrikta. Ulaskom u Primera diviziju i ta filozofija se promenila, pa se tako pored igrača iz čitavog Paragvaja našlo i nekoliko internacionalaca iz susedne Argentine. Ekipa se ne može pohvaliti nekim generalno mlađim kadrom, kako to obično biva u ovakvim klubovima, ali svakako ima svoje adute u ranim dvadesetim poput napadača Lukasa Gonzalesa, koji je postigao oba pogotka u četvrtfinalu protiv kluba 12. Oktobar. Tu je još i dvadestdvogodišnji vezista Arturo Aranda.

Međutim, čvrstina i preveliko iskustvo ove ekipe leži u zadnjoj liniji, koja računajući i tridesetosmogodišnjeg čuvara mreže Ignjasija Dona u proseku ima čak 36 godina. Tu su Salustijano Kandija, nekadašnji igrač Olimpije, Sera, Libertada, argentinskog Kolona, kao i nekoliko meksičkih klubova. Zatim David Mendosa, nekadašnji centralni bek Nasionala, kao i Tomas Bartomeus koji će večeras zaigrati protiv kluba za koji je nastupao čitavih deset sezona. As Guairenje je i preiskusni veznjak Hose Montijel, nekadašnji član Udinezea, Ređine, Beneventa, argentinskog Tigrea, Olimpije i Nasionala.

Među svom ovom grupom nalazi se i tridesetosmogodišnji Karlos Martinez, igrač koji je od samih korena član ekipe, ali po ulasku u najjači rang, tek sa povremenim nastupima, uglavnom ulazeći sa klupe za rezervne igrače pred sam karj susreta.

Svoje mečeve Guairenja igra u Viljariki, na gradskom stadionu Parque del Guairá - Park Guaire, čiji je kapacitet proširen 2017. godine na 15.000 mesta pošto je tada klub izborio učešće u Intermedija diviziji. Međutim, noćašnji susret odigraće se u Asunsionu, na stadionu Sero Portenja, General Pablo Rohas, gde će Guairenja imati ulogu domaćina.

Formalno gostujuća ekipa Guaranija koju predvodi iskusni argentinski stručnjak Gustavo Kostas, u ligaškom delu prvenstva završila je na deobi četvrtog mesta sa Libertadom, koga je i eliminisala u četvrtfinalu, rezultatom 3:1. Treba napomenuti da crno-žuti u dosadašnjem delu prvenstva imaju najčvršću odbranu, gde su na proteklih 12 susreta, računajući i ligašku i eliminacionu fazu, primili sedam pogodaka.

Za postizanje golova zadužen je krilni napadač Sesilio Domingez, kao i povratnik u ekipu Fernando Fernandes, nekadašnji igrač meksičkog Tigresa, Amerike iz Kalija i Olimpije. Ne treba izostaviti ni vremešnog Raula Bobadilju, koji je svoje iskustvo skupljao u švajcarskim ekipama Grashopersa, Jang Bojsa i Bazela, a nastavio u nemačkom Augzburgu i Borusiji iz Menhengladbaha. Tek da nije zaboravio da postiže golove dokazao je na protekloj utakmici, kada je u igru ušao u 76. minutu, a deset minuta kasnije postavio konačih 3:1 za pobedu nad Repoljerosima i prolazak svoje ekipe u polufinale.

Susreti ovih klubova pišu se tek od ove godine. U Aperturi oba okršaja završena su bez pobednika, dok je jedini dvoboj u Klausuri, i to u poslednjem kolu odigranom pre nešto više od nedelju dana, završen minimalnom pobedom Guaranija.

Piše: Đorđe RADONJIĆ