Priličan korak unazad Sosijedada, derbi mu došao glave (VIDEO)

Alaves je igrao za unutrašnji mir i beg od opasne zone, Sosijedad da se vrati među prve četiri ekipe. I možemo reći da je domaćin bio dosta uspešniji u derbiju dve baskijske ekipe u kom su viđena dva crvena kartona, mada je imao i sreće kod prvog gola -2:0 (0:0).

Kažu da je ovo derbi gde se bodovi računaju duplo, pa onda treba čestitati Alavesu na velikoj pobedi.

Čekalo se dugo da padne gol, a to se na kraju i dogodilo u 56. minutu utakmice i to posle asistencije VAR-a. Posle kornera Alaves je napravio dobru akciju i stigao do gola preko Sajnca, a sudija Latre je podigao ruku u znak ofsajda.

Ipak, posle toga je preinačena odluka, pa je nastala velika radost domaće ekipe.





Ceo razvoj situacije nikako nije prijao gostima, a ta nervoza je izašla na videlo u 81. minutu kada je Sosijedad ostao sa igračem manje na terenu. Drugi žuti karton dobio je Zaldua posle oštrog starta sa leđa (prvi dobio u 54. minutu), pa je do kraja tim iz San Sebastijana morao da igra i sa igračem manje.

Znamo koliko su ovi derbiji Baskije srčani i puni adrenalina, pa je to isključenje samo dalje diglo vatru na terenu, pa je potom i Alaves ostao sa 10 igrača u polju. Pina je udario laktom protivnika i dobio drugi žuti karton, što je samo dodatno dalo na zanimljivosti ovom meču, a par minuta posle toga šansu da zaigra dobio je Ljubomir Fejsa.

Ušao je i Martin Agiregabirija, i u 96. minutu se našao na pravom mestu čime je postavio konačnih 2:0. Tačka na “i”.

Alaves je ovako došao do 35 bodova i nalazi se na 13. mestu, što mu prilično olakšava poziciju u borbi za opstanak.

Sa druge strane, Real Sosijedad je ovim porazom dobro ukaljao šanse da završi među prve četiri ekipe i plasmana u Ligu šampiona sledeće godine. Sada ima 47 bodova, dva manje od Atletika, a isto koliko ima i Hetafe.

PRIMERA – 29. KOLO

Ponedeljak

Levante – Sevilja 1:1 (0:1)

/Karlos 87ag – De Jong 46/

Betis - Granada 2:2 (0:1)

/Fernandez 29, Soldado 91 - Kanaljes 85pen, Teljo 88/

Utorak

Hetafe - Espanjol 0:0

Viljareal - Majorka 1:0 (1:0)

/Baka 16/

Barselona - Leganes 2:0 (1:0)

/Fati 42, Mesi 69/

Sreda

Eibar – Atletik Bilbao 2:2 (1:1)

/Kike 19, Oreljana 78 penal – Garsija 8 penal, Viljalibre 81/

Valjadolid - Selta 0:0

Osasuna – Atletiko Madrid 0:5 (0:1)

/Feliks 27, 56, Ljorente 79, Morata 82, Karasko 88/

Četvrtak

Alaves - Sosijedad 2:0 (0:0)

/Sajnc 56, Agiregabirija 90+6/

22.00: (1,38) Real Madrid (5,00) Valensija (7,75)