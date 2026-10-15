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OCENE – ZVEZDA: Rijera se ponovo samoubio, Dijeng veći tragičar od Gudelja
Vreme čitanja: 1min | čet. 15.10.26. | 21:23
Gaštarov sjajan i pored toga što je proplivao kod drugog gola, Španac se u finišu previše zaneo i podmladio tim
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Mateus MagaljaešGolman
Posao odrađen, mada je iz prvog šuta primio gol. Kasnije je bravurom zaustavio Nemca Behersa, što je na drugoj strani kaznio Rade Krunić. Veliko je pitanje da li je mogao da izađe na loptu kod izjednačujućeg pogotka. Čudno, jer Mateus ima veći uticaj na igru tima kao jedna od opcija za siguran pas. Dobro je sarađivao sa Gaštarovom i Lučićem.
Ocena
6
Stefan GudeljOdbrana
Kako je krenuo, delovalo je da će da pomuti slavu Feliksa Baumgartnera, jer se početkom septembra odvezao i poleteo za orbitu. Odličan debi u večitom derbiju, gol u Kragujevcu, poziv u A reprezentaciju i lepa noć u Ajndhovenu. I nekako je bilo logično i normalno da se bar malo prizemlji. Računali su na njegove greške odgovorni iz Ljutice Bogdana, samo što je napravio kiks u najgorem mogućem trenutku. Kada je Crvena zvezda davila Lugano, momak iz Trebinja je „zbrzao“ sa pokušajem pasa unapred, i video koliko je Štefan namazan i iskusan igrač. Bio je opterećen i radovima u veznom redu, što je odlika timova Alberta Rijere. Nestao kao i ceo tim u poslednjih 15 minuta.
Ocena
5
Matej GaštarovVezni
Kakva šteta što nije gurnut u vatru, mada bi ishod bio neizvestan, pre šest meseci ili godinu dana. Igrao je i veznog i štopera, sada je ostajao široko na desnoj strani, kreirao napade, pronalazio prostor između linija Luganovog tima. Svaka lopta je bila smislena i unapred. Toliko je odisao samopouzdanjem da je u petercu pravio lažnjake. Sve radi jednostavno, ozbiljno čita igru i postavku rivala, kao da ima 100 ovakvih utakmica u nogama. Možemo da kažemo da je Rade Krunić u nastajanju, sa širokom lepezom kvaliteta. Pokazao je i kako centrira kod pogotka Timija Maksa Elšnika. Da ima cenjeniji pasoš od makedonskog već sad bi vredeo mnogo više na tržištu. Zaplivao je kod gola izjednačujućeg gola. Nije mogao sam da zaustavi anarhiju u igri Crvene zvezde.
Ocena
7
Juta NakajamaOdbrana
Problematično, jako problematično. Da, tu je bio kada je trebalo bez muke izneti loptu iz peterca. Miran, staložen, ali i nekako hladnokrvan bez pokrića. Sve što je dobro radio mogao je da upropasti sredinom drugog poluvremena. Išao na jednu loptu kao da je na neobaveznoj fudbalici, potom dozvolio da mu Nemac Behrens uđe iza leđa kao da ne postoji. Izgleda da on pored sebe mora da ima staratelja. On neiskusnoj odbrani crveno-belih to ove večeri nije bio.
Ocena
5.5
Rade KrunićVezni
(do 81.) Kada je on izašao sa terena, igra Crvene zvezde se raspala. I tačno je da je izašao iz povrede i duge pauze, ali da je i statirao nešto više od devet minuta, teško da bi Lugano ustao iz mrtvih. Videla se čista klasa igrača koji nije ni na pola optimalnih mogućnosti, ali je dovoljno iskusan da kontroliše ritam i sopstvenog i protivničkog tima. Kao što se videlo da će postići pogodak onog trenutka kada je kopačkama namestio loptu na jaču nogu. Nije dobro počeo utakmicu, ali je kasnije uz Gaštarova bio centralna ličnost Zvezdinog tima.
Ocena
6.5
Timi Maks ElšnikVezni
Našao mu je Albert Rijera poziciju u desnom kooridoru, i dao mu mogućnost da se igra fudbala sa Gaštarovom i Vladimirom Lučićem. Stalno je dobijao duele, okretao se na jaču levu nogu, pravio opasnost. I onda u tim Crvene zvezde uneo nemir. Njegove dve loše lopte na svojoj polovini bile su uvod u haotičnih 15 minuta crveno-belih. Izgleda da nije mogao da diše.
Ocena
6
Tomas HandelVezni
(do 64.) Izgledalo je u prvom poluvremenu da je to ono njegovo, kada je nevidljiva masa. Kasnio je mnogo puta na ničiju loptu, ulazio mekano u duele... Ali je bio prisutan u presingu na Grgiću. Imao je veliki uticaj na Zvezdinu prevlast na sredini terena u većem delu meča. Kada je Albert Rijera već spremao njegovu izmenu, Portugalac je vrlo verovatno imao najbolju sekvencu od kada je u Beogradu. Vrhom kopačke je sklanjao loptu ispred igrača Lugana, igrao lako i jednostavno i onda spustio pas „ispod zemlje“ za Bambu. Vrlo je to pristojan utisak.
Ocena
6
Mihailo RistićOdbrana
(do 75.) Više se očekivalo od potencijalnog reprezentativca Srbije. Mada je u prvom poluvremenu čuvao poziciju i ispunjavao taktičke zadatke. On je bio mamac, a Zvezda je napadala na drugom boku preko Lučića i Gaštarova. Imao je nekoliko „prljavih“ i netačnih lopti ka saigračima, što je bio signal za španskog stručnjaka da ga izvede sa terena. Videlo se da više ne može, da mu je duša u nosu. Ali je i njegov izlazak ostavio krater.
Ocena
5.5
Vasilije KostovVezni
Očekivalo se više. Da, dok je igra Crvene zvezde imala glavu i rep, reprezentativac Srbije je služio svrsi Alberta Rijere. Odličan kao link vezista, brzo se oslobađao lopte, video rešenja unapred i menjao stranu. Ali očito je počela da ga jede unutrašnja nervoza. Bez potrebe dobio žuti karton kod Elšnikovog izjednačenja i sa tim opeterećenjem odigrao ostatak meča. U jednom trenutku, možda posle gola Radeta Krunića, nestao je sa terena.
Ocena
5.5
Vladimir LučićVezni
(do 75.) Mitska ličnost, nezabeležena ni u helenskim epovima. Stalno je u društvu problematičnih, spremnih za prodaju. Ali kada god novi trener dođe u Ljutice Bogdana zaljubi se u rođenog Beograđanina. Možda i zbog toga što je spreman da igra u visokom intentizetu i da trči kao gazela. Apsolutno sve zadatke Alberta Rijere je Lučić odradio. Skoro bez greške. Bio je velika ispomoć Gudelju i Gaštarovu na desnoj strani. Čuvao loptu pod strahovitim presingom, koristio telo kao atletičar iz Jamajke. Ramenima je razgrtao sve ispred sebe. U ofanzivi je to bilo problematično. Da je još jednom ili dva puta pogodio gol bilo bi to mnogo više od očekivanog. Retka sorta. Mnogo je korisniji u Evropi nego u prvenstvu. Ova prethodna kosntatacija se videla onog trenutka kada je izašao.
Ocena
6.5
Bamba DijengNapad
(do 81.) Možda i veći tragičar nego Stefan Gudelj. Svi bi mu oprostili što je u prvom poluvremenu bio van svakog balansa da je iskoristio dve meč lopte koje su mu servirali Hendel i Mo Čam. Posebno ovaj drugi, kada je Lugano bio nervozan i raspojasan i kada je mogao da ih ubije u pojam. Sve posle toga je bila čista posledica. Morao je da sa takvim pedigreom reši pitanje pobednika. Svesno je bio odsečen u dobrom delu utakmice, radio prljav posao, ali koga to zanima. Došao je da pozlati ovakva izdanja Crvene zvezde.
Ocena
5
Muhamed ČamVezni
(od 63.) Odradio posao. Bilo ga je u igri. Savršeno pripremio šansu Fiejngu.
Ocena
6
Matej StrikaOdbrana
(od 75.) Malo vremena na terenu, ali je curelo po njegovoj strani.
Ocena
-
Kristijan BalovVezni
(od 75.) – Nije radio isti posao kao Vladimir Lučić, mada je igrao na pogrešenoj strani.
Ocena
-
Mahmudu BadžoVezni
(od 82.) Uspeo je da napravi penal i pokaže nizak nivo fudbalske inteligencije. To je nešto najblaže što možemo da kažemo za njega.
Ocena
5
Marko ArnautovićNapad
(od 82.) Malo vremena na terenu.
Ocena
-
Albert RijeraTrener
Možda je on majstor da napravi igru, to ćemo da vidimo u narednom periodu, ali se sada već može konstatovati da je velemajstor da se samoubije. Kao u Plzenju, španski stručnjak je u finišu očajnim personalnim rešenjima uspeo da pregazi i odličnu pripremu utakmice i to što mu je ekipa izgledala jako, jako zrelo. Od potpune kontrole, mirnoće, vrlo jasnog autoriteta u Luganu, Crvena zvezda je finiš odradila kao infantilna družina skupljena sistemom slučajnog uzorka. Ozbiljna ekipa ne prima golove posle vođstva. Ona ne želi da bude dominantna i lepršava, nego takmičarski nastrojena. Ozbiljna ekipa je tada prljava i ružna za gledanje. Kao da se osladilo Rijeri da promoviše decu iz škole i to što je dobio pohvale za promociju Gaštarova i Gudelja. Ali se ovog puta zaneo. Bez Krunića i Ristića, čak i Handela, Zvezda je prestala da igra. I ko će se sećati da je u dve trećine meča bila aposlutno bolji tim sa jasnim konceptom, automatizmima, viškom u sredini i kontrolom. To ne piše na semaforu. A u Zvezdi se samo to računa!
Ocena
5.5
LuganoAlbert RijeraLiga konferencijeFK Crvena zvezda
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FK Crvena zvezda