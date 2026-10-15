OCENE – ZVEZDA: Rijera se ponovo samoubio, Dijeng veći tragičar od Gudelja

Albert Rijera Trener

Možda je on majstor da napravi igru, to ćemo da vidimo u narednom periodu, ali se sada već može konstatovati da je velemajstor da se samoubije. Kao u Plzenju, španski stručnjak je u finišu očajnim personalnim rešenjima uspeo da pregazi i odličnu pripremu utakmice i to što mu je ekipa izgledala jako, jako zrelo. Od potpune kontrole, mirnoće, vrlo jasnog autoriteta u Luganu, Crvena zvezda je finiš odradila kao infantilna družina skupljena sistemom slučajnog uzorka. Ozbiljna ekipa ne prima golove posle vođstva. Ona ne želi da bude dominantna i lepršava, nego takmičarski nastrojena. Ozbiljna ekipa je tada prljava i ružna za gledanje. Kao da se osladilo Rijeri da promoviše decu iz škole i to što je dobio pohvale za promociju Gaštarova i Gudelja. Ali se ovog puta zaneo. Bez Krunića i Ristića, čak i Handela, Zvezda je prestala da igra. I ko će se sećati da je u dve trećine meča bila aposlutno bolji tim sa jasnim konceptom, automatizmima, viškom u sredini i kontrolom. To ne piše na semaforu. A u Zvezdi se samo to računa!