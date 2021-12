Prvi čin trilera u Meksiku: Atlas juri drugu zvezdicu, a Leon devetu

Kao i u svim zemljama Latinske Amerike, tako i u Meksiku, decembar je mesec za svođenje računa. Zavesa se otvara za veliko finale Aperture koje će se kao i predhodnih godina odigrati u dva čina. Noćas (04.00) na je program prvi duel borbe za titulu u kome se sukobljavaju Leon i Atlas. Biće to prvi put da se ova dva kluba sastaju u velikom finalu. Prva utakmica održaće se na stadionu Nuevo Leon, u Leonu, regiji Gvanahuato, doć je revanš zakazan u nedelju, 12. decembra na stadionu Halisko, u Gvadalahari.

Jedna naspramu druge, oči u oči, naći će se druga i treća ekipa ligaškog dela takmičenja. Oba kluba su posle 17 kola kola završila sa 29 bodova, koji su proizvod osam pobeda, pet remija i četiri poraza. Gol-razlika je išla u prilog Rohinegrosu +11, prema +6 za Smaragde.

Za Atlas ovo će biti peto finale u istoriji. Lisice do sada imaju samo jednu titulu. Poslednji put kada je crveno-crni tim iz Gvadarahale stigao do finala, bilo je to pre nešto više od 22 godine. Time je postavljen jedan od najgorih nizova u meksičkom fudbalu. Atlas nije osvojio titulu više od 70 godina, poslednji put 1951. Istorijski klub u egzotičnom meksičkom fudbalskom ekosistemu, sada se ponovo bori za titulu, prvi put još od final 1999. godine i poraza od Toluke.

04.00: (2,20) Leon (3,05) Atlas (3,70)

S druge strane, Lavovi žele da obeleže poslednju deceniju u meksičkom fudbalu. Divlje mačke su u poslednjih deset godina u tri navrata dolazile do šampionskog pehara u sezonama 2013, 2014 i 2020. Ova sportska institucija, teži da osvoji svoju devetu titulu u istoriji kluba. Ako uspe, time bi se izjednačili po broju titula sa Kruza Azulom koji je sa devet naslova četvrti najuspešniji tim u meksičkom fudbalu. Toluka je treća sa 10 kruna.

--------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

-----------------------------------------------

Atlas zatvara finale na svom terenu zahvaljujući boljem plasmanu tokom ligaškog dela sezone. Među trijumfima u sezoni ističe se i pobeda od 2:0 protiv Leona sredinom septembra. Zbir od 29 bodova stavio je crveno-crni tim na drugo mesto na generalnoj tabeli. U ligilji, Atlas je eliminisao Monterej sa dva remija 0:0 i 1:1, i to zahvaljujući pravilu koje propisuje meksička fudbalska asocijacija, da usled ukupnog nerešenog rezultata, u dalji plasman ekipa koja je bila bolje stacionirana u ligaškom delu takmičenja. Slučaj je ponovljen i u polufinalu protiv Pumasa, uz identičan nerešeni ishod iz dvomeča, ali sa daleko boljim plasmanom koje su Lisice ostvarile nastupom na redovnom turniru.

Izbor urednika

Leon, predvođen Arijelom Holanom, tokom ligaškog dela turnira, imao je slične rezultate, osam pobeda, pet remija i četiri poraza, odnosno 29 poena. Ipak, zbog bolje gol-razlike, drugu poziciju u generalnom plasma morali su da ustupe Atlasu. Tim Divljih mačaka se suočio sa Pueblom u četvrtfinalu i uklonio ih sa putau kupnim rezultatom 3:2. U polufinalu su se dobro preznojili protiv Tigrova. Leon je uspeo da u revanšu pobedi kod kuće sa 2:1 pošto je istim rezultatom izgubio na gostovanju. Lavovi su prošli u finale jer su bili bolje plasirani u prvom delu Aperture od Andrea Pjera Žinjaka i drugova.

Obe ekipe će iskoristiti svoje najbolje igrače u cilju da se dokopaju titule. U timu Leona čak tri igrača ističu se kao vrhunski golgeteri ove sezone, jedan od njih je Čileanac Viktor Davila sa šest golova i jednom asistencijom. Druga dva igrača imaju po četiri gola na turniru Apertura, to su Anhel Mena i Elijas Ernandes. Glavnokomandujući Arijel Holan, znao je kako da upravlja grupom igrača tokom većeg dela turnira, domaći učinak je blago pozitivan sa po tri pobede i remija i samo dva poraza, dok je ekipa bolje igrala na gostovanjima sa učinkom od pet trijumfa i po dva remija i poraza.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Između četvrtfinala i polufinala ekipa Atlasa je pobedila samo u jednoj utakmici, dva puta remizirala i jednu izgubila od Pumas (0:1) na svom terenu. I pored nekoliko golova po utakmici, ti rezultati su bili dovoljni za pobedu i plasman u finale formata. Dijego Koka, trener Atlasa, tokom turnira Apertura imao je na raspolaganju dva ključna igrača - Hulija Furča, koji je kao napadač postigao šest golova tokom prve faze meksičkog turnira i Hulijana Kinjonesa sa pet pogodaka i tri asistencije ove sezone.

Tokom regularne faze oba tima su se sudarila u sklopu 10. kola, a Atlas je pobedio sa 2:0 zahvaljujući golovima Andersona Santamarije i Dijega Barboze. Utakmica je odigrana na stadionu Halisko, na kojem je Leon dominirao u posedu lopte sa čak 72%, ali u svemu tome nije uspeo da uputi nijedan šut ka golu protivnika.

MEKSIKO 1, APERTURA – FINALE PLEJ-OFA (PRVA UTAKMICA)

Petak

04.00: (2,20) Leon (3,05) Atlas (3,70)

***kvote su podložne promenama





Piše: Đorđe RADONJIĆ