Prvi postkorona TV ugovor: Nemcima 200.000.000 evra manje, čekaju se Englezi

Prognoze su bile kataklizmične, ali bar Nemci i nisu prošli toliko loše, iako će po novom ugovoru o prodaji TV prava ipak izgubiti nešto novca. Međutim, utisak je da su dobro prošli. Uprava Bundeslige je naime prva velika evropska liga koja je posle pandemije virusa Kovid-19 prodala TV prava. Skaj i striming kompanija Dazn će u naredne četiri godine platiti Nemcima 4.400.000.000 evra za prenose Bundeslige i Cvajte.

I slovima: četiri milijarde i četiri stotine miliona evra! Nije baš loše.

Istina, jeste 200.000.000 evra manje no što su dobijali po slovu prethodnog ugovora, koji je isticao na leto. Ali treba imati na umu i da su ovo TV maltene isključivo za domaću upotrebu, odnosno za prenose u Nemačkoj, pride i Austriji i Švajcarskoj.

Skaj će prenositi sve subotnje utakmice, oko 200 po sezoni, dok će Dazn imati ekskluzivna prava na 106 mečeva, onih koji se igraju petkom i nedeljom. Još devet utakmica moći će da se gleda na besplatnom kanalu ProZiben/Sat 1.

Bundesliga bi verovatno izvukla i veću cenu da Eurosport nije odustao od Bundeslige, dok na kraju ni kompanija Amazon nije ušla na nemačko tržište. Još jednom: nemojmo zaboraviti da je ovo samo novac za prenose u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Tek će Bundesliga prodavati TV prava za prenose u inostranstvu, tako i Srbiji, a mogli ste već da čitate da portalu MOZZART Sport da se očekuje da će utakmice nemačkog prvenstva sa Eurosporta preći na Sportklub.

Nemci su dakle povukli nogu, sad se čekaju ostali. Premijer liga će do kraja godine raspisati tender za novi trogodišnji ciklus.

Ugovor Bundeslige sa Skajom i Daznom poslužiće svima kao primer u kom smeru mogu da idu. Jesu Nemci izgubili nešto para, ali nije to strašno. Trpe i emiteri, pada broj pretplata, ni od reklama se ne zarađuje kao u periodu pre korona virusa. Do tada, novac se slivao u rekama. Ovaj prethodni ugovor Bundeslige – od 2017. do 2021. godine – predstavljao je rast u prihodima od čak 85 odsto.

Ta su vremena prošla. Sad je zadatak sačuvati šta se sačuvati može.

