Godinama uprava Intera bezuspešno traži naslednika Samira Handanoviča, a kako stvari stoje upravo je to bio možda i glavni cilj aktuelnog šampiona Italije u periodu po zatvaranju letnje transfer pijace.

Prema informacijama Inter je samo nekoliko dana posle spuštanja zavese na letnji prelazni rok dogovorio prvo pojačanje za 2022. godinu i to je, baš kako se najavljivalo ovih dana, golman Ajaksa - Andre Onana. Kamerunski čuvar mreže definitivno je prelomio da napušta Ajaks sledećeg leta, odnosno pošto mu bude istekao ugovor s klubom u kojem se afirmisao kao prvotimac, a cilj mu je da ode upravo u redove Nerazura.

U ovom trenutku dogovor je samo preliminarne prirode i ostvaren je sa Onaninim agentima, s obzirom da je igrač još pod ugovorom s Kopljanicima i tehnički bi pregovori oko detalja ugovora mogli zvanično da počnu tek od 1. januara. Ipak, Inter je iskoristio mogućnost da već sada obavi razgovore s njegovim zastupnicima i brzo su našli zajednički jezik. Onana je nedavno odbio da potpiše novi ugovor u Amsterdamu, pošto želi novi izazov, tako da u ovom trenutku deluje nemoguće da ostane na Johan Krojf Areni.

Za Onanu su se poslednjih nedelja interesovali još Barselona i Viljareal, ali je Inter bio najkonkretniji. Međutim, s obzirom da još ništa nije potpisano, nije isključeno da se nešto promeni do zime i da eventualno Onana završi na nekoj drugoj adresi.

Podsetimo, Onana i dalje služi suspenziju zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci i na teren će moći tek od 4. novembra. On se tokom suđenja branio pričom da je lek s nedozvoljenom supstancom furosemidom uneo u organizam greškom, ali to ga nije spasilo jednogodišnje kazne izrečene u februaru ove godine. Ipak posle žalbe kazna mu je smanjena na devet meseci. Njemu je od 4. septembra dozvoljeno da ponovo trenira sa ekipom, iako ga Erik Ten Hag ne želi u sastavu. Zbog toga on radi sa podmlatkom Ajaksa, iako ga je klub registrovao za grupnu fazu Lige šampiona.

Što se Samira Handanoviča tiče, on će narednog leta imati 38 godina i Inter trenutno pregovara s njim oko poslednjeg ugovora u karijeri.

