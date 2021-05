Mlada reprezentacija Srbije okupila se prvi put pod kormilom selektora Zvonka Živkovića. „Orliće“ očekuju provere protiv Rusije. Orliće u narednih osam dana očekuju kontrolne utakmice protiv Rusije (6. jun) i olimpijske selekcije Brazila (8.jun). Mečevima sa mladom Zbornajom i Selesaom prethodiće provera protiv „A“ reprezentacije Srbije koja 3. juna odlazi u Japan, kako bi odmerila snage sa domaćom selekcijom kao i Jamajkom.

Živković je na okupljanje pozvao 26. fudbalera, a odazvala su se 24. Usled povreda neće biti Filipa Stevanovića i Svetozara Markovića, dok je Nemanja Jović takođe opravdano odsutan jer je priključen „A“ timu za mečeve u Japanu.

“Situacija je malo komplikovana. Imam na okupu grupu momaka koji su prošli kroz razne selekcije Srbije, trudio sam se da ispratim što više utakmica od kako sam na funkciji selektora i da se uverim u njihovu formu i trenutne mogućnosti. Imamo tri jako zahtevne provere i nadam se da ćemo za ovih osam dana uspeti da stvorimo realnu sliku o kapacitetima ove ekipe“, objasnio je Živković.

Selektor pozive mladih fudbalera u A selekciju vidi kao mač sa dve oštrice.

“Dobro je što veliki broj naših mladih igrača dobija šansu u najjačoj selekciji, ali sa druge strane postavlja se pitanje kako će se oni posle uklopiti i kako ćemo napraviti igru za start kvalifikacija i veoma tešku utakmicu protiv Ukrajine. Termini UEFA nam dozvoljavaju da se tek tada ponovo okupimo i da za tih par dana uspostavimo način igre koji bi kasnije trebalo da nam donese rezultat“ rekao je selektor Zvonko Živković.

Rusija će biti vrlo zahtevn rival, ali pravi izazov predstavljaće Brazilci. Reprezentacija koja je oduvek sinonim fudbalske snage, nezavisno od uzrasta. U Srbiju dolaze fudbaleri do 23 godine, sa gomilom kvalitetnih fudbalera koji nastupaju za velikane iz domaćeg šampionata i nekolicinom zvučnijih igrača potput Rodriga (Real Madrid), Malkoma (Zenit), Rejnijera (Dortmund), Gabrijela Martinelija (Arsenal)....

“Rezultat je uvek u prvom planu, ali ne treba zaboraviti da nas na prvo očekuje duel protiv A tima Srbije. Posle toga igramo sa Rusijom, reprezentacijom našeg ranga za koju verujem da je takođe u formiranju i tu ćemo videti koliko zaista možemo. I na kraju, sledi poslastica protiv Brazila. Svi pominju da je to reprezentacija do 23 godine, ali podsetiću da je olimpijski turnir odložen za godinu dana i to je praktično selekcija igrača do 24 godine, plus tri starija igrača. Ako izuzmemo Nejmara i još par brazilskih vedeta, to je praktično najjači sastav njihove reprezentacije. Pravi ispit za naše momke da vide koliko mogu u duelu protiv vrhunskih asova svetskog fudbala. Neće nam biti lako, ali neće ni njima“, rekao je Živković.

Na spisku je i Nikola Štulić, napadač Partizana na kojeg je Aleksandar Stanojević računao u drugom delu sezone. Odigrao je 19 utkamica, samo tri puta bio starter, ali uspeo postigne i namesti po gol. Usledio je zaslužen poziv u mladu reprezentaciju.

“Značiće mi puno rad sa ovim momcima i sa selektorom Zvonkom Živkovićem. Očekuju nas tri vrlo atraktivne utakmice, na svakoj možemo da vidimo gde smo trenutno i šta je to što bi trebalo da ispravimo. Uvek je izazov igrati protiv starijih kolega iz A reprezentacije. Što se tiče Rusije, reč je o vrlo čvrstoj ekipi, a o Brazilcima ne treba trošiti reči, svo znamo kakvi su majstori sa loptom i biće nam privilegija da odmerimo snage uoči njihovog puta u Tokio na završni turnir Olimpijskih igara“, rekao je Štulić.

Mladu reprezentaciju Srbije 3. septembra očekuje start u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope 2023. i duel sa Ukrajinom, a u našoj grupi su još selekcije Francuske, Severne Makedonije, Jermenije i Farskih ostrva.