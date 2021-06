U Dortmundu je nagovestio, a posle samo jedne sezone u Seriji A postalo je definitivno jasno da se radi o igraču za velike stvari. Ali na Interovu i žalost njegovih navijača sudbina Ašrafa Hakimija (22) daleko je od Đuzepe Meace. I to nije nikakva novost. Već danima unazad piše se o trci koju vode Pari Sen Žermen i Čelsi oko nekadašnjeg beka Real Madrida. Novost u celoj priči jeste nova blaga prednost Parižana koji su nakon izjednačavanje ponude od strane Plavaca (60.000.000 evra Interu na ime obeštećenja) konkretizovali interesovanje kroz otvorenu ponudu igraču.

Gazeta delo Sport navodi kako Hakimijevi predstavnici na stolu imaju petogodišnji ugovor vredan 8.000.000 evra po sezoni, plus 2.000.000 kroz bonuse. U poređenju sa sadašnjih 5.000.000, koliko zarađuje u Kalču, ozbiljno povećanje za mladog defanzivca.

Isti izvor takođe navodi da se stavovi dva kluba polako približavaju i da je konačan dogovor na pomolu. Svestan da mu je novac potreban što pre kako bi "peglao knjige" Inter je navodno spreman da spusti potraživanja sa 80 na 70 miliona evra. Sledeći korak trebalo bi da naprave Leonardo i Al Kelaifi, te da sa 60 ponudu podignu na 70 miliona.

Gazeta tvrdi - to bi lako moglo da se dogodi već u narednim danima.

Čelsi se svakako neće lako predati, Tomas Tuhel odlično je upoznat sa Hakimijevim kvalitetima i potencijalom, ali Marina Granovskaja za sada odbija da ide s cifrom većom od 60.000.000 i u posao uporno uključuje kao bonus nekog od Tuhelovih višaka poput Markosa Alonsa ili Emersona Palmijerija.

Istina je da su Interu potrebni bočni igrači, međutim utisak je da mu je novac mnogo potrebniji.

Otuda prednost Pari Sen Žermena i nije tako mala.

Ukoliko bi francuski klub dobacio do cifre 70.000.000 evra i realizovao transfer, bila bi to najveća prodaja u istoriji Intera. Sadašnji rekorder je Zlatan Ibrahimović. On je pre 11 godina prešao u Barselonu 69.500.000.