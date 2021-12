PSŽ poveo iz svlačionice, Mbape brže od svih do 30 golova u Ligi šampiona (VIDEO)

Poslednje kolo grupne faze Lige šampiona otvoreno je mečevima Grupe A u kojoj se zna da će Mančester siti kao prvi u osminu finala, a Pari Sen Žermen sa druge pozicije. Za treće mesto i evropsko proleće u Ligi Evrope bore se Lajpcig i Briž, koji su u pet utakmica sakupili isti broj bodova - četiri.

U nešto boljoj poziciji je nemački predstavnik, jer je uspešniji u međusobnim okršajima, a početak Brižovog gostovanja u Parizu nagoveštava da će Lajpcig zadržati poziciju broj tri, čak i ukoliko ne pobedi Siti.

Za samo sedam minuta Belgijanci su primili dva gola. Prvi posle svega 70 sekundi, a oba puta strelac je bio Kilijan Mbape. Bili su to njegov 30. i 31. gol u Ligi šampiona, po čemu je postao najmlađi fudbaler u istoriji takmičenja koji je stigao do cifre od 30 pogodaka. Za 13 dana puni 23 godine, dakle do podviga je došao sa 22 godine i 352 dana.

Prvo je odlično kombinovao sa Nunom Mendešom po levoj strani i precizno šutirao na nesigurnu intervenciju golmana gostiju, Simona Minjolea, a onda je prelepo uhvatio volej na dodavanje Anhela Di Marije.