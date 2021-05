Uzbudljiva završnica u Ligi 1, na četiri kola do kraja Lil je na čelu tabele sa 73 boda, PSŽ ima jedan manje, Monako dva, dok se čini da je Lion ispao iz trke (šest bodova zaostatka). Tako je svaki naredni meč za prva tri tima kao finale, svaki kiks bi mogao da znači i isključenje iz borbe za tron. Danas na teren izlaze PSŽ i Lil, oba sastava će biti na velikim ispitima.

Aktuelni prvak Francuske je imao puno uspona i padova u tekućoj sezoni, napravio je promenu na klupi, a pritom je još uvek "živ" i u Ligi šampiona, gde se bori za finale. Izgleda da je prioritet uprave osvajanje ušatog pehara, pa tako iz predostrožnosti na travantu podlogu Parka Prinčeva danas neće istrčati Kilijan Mbape. Protivnik je Lans, najprijatnije iznenađenje elitnog ranga i tim koji je bez poraza na poslednjih 13 mečeva u prvenstvu (17.00).

17.00: (1,37) PSŽ (5,10) Lans (7,75)

Mbape se povredio tokom prvog meča polufinala elitnog takmičenja sa Mančester Sitijem (1:2), ima problema sa listom i Sveci neće rizikovati, pa će tako francuski reprezentativac propustiti duel sa krvavo-zlatnima.

"Kilijan ima problema sa listom. Nadamo se da nije ništa ozbiljno i da će nam se vratiti što je pre moguće. Istina je da je on jako važan igrač za nas i uvek se oseti kada nedostaje jedan tako bitan fudbaler, ali takođe imamo igrače koji će ga zameniti sutra. Prioritet smo stavili na to kako se on oseća. Moramo da poštujemo vreme koje je potrebno za oporavak, to je najvažnija stvar. Naravno, imamo i igrače koji igraju manje i kojima se sada otvorila prilika za veću minutažu. Moramo da analiziramo spremu svih igrača i izaberemo najboljih 11", izjavio je trener Parižana Maurisio Poketino pred današnji duel.

Osim Mbapea van stroja su i španski reprezentativac Huan Bernat, kao i treći golman ekipe Aleksander Letelije, ostatak igračkog kadra je na raspolaganju argentinskom stručnjaku.

Jasno je dakle da PSŽ već razmišlja i o revanš meču sa Građanima, u velikom je zaostatku i biće mu potrebno najmanje dva pogotka da prođe u drugo uzastopno finale. U prvenstvu je u seriji od tri trijumfa, nadigrao je Strazbur (4:1), Sent Etjen (3:2) i u minulom kolu Mec (3:1), ali je jasno da ga danas očekuje težak zadatak.

Lans je još u drugom kolu šokirao Svece na svom stadionu. Povratnik iz nižeg ranga je iskoristio činjenicu da Parižani nisu imali dovoljno vremena da se propisno spreme za meč zbog obaveza u finalu Lige šampiona, te je slavio sa 1:0.. Ipak, ekipa Franka Eza je dokazala da podvig protiv aktuelnog šampiona nije bio slučajnost, peta je na tabeli sa 56 bodova, u poslednjih 12 rundi naizmenično remizira i pobeđuje i eventualnim trijumfom protiv PSŽ-a bi pobegla šestoplasiranom Marselju na tri boda.

Francuski stručnjak ističe da će se njegova ekipa do kraja boriti za plasman u Konferencijsku ligu.

"Da li smo među kandidatima za izlazak u Evropu? To je realnost. Trenutno smo ispred, ali Marselj i Ren su u dobroj formi i čini se da imaju jednostavniji raspored od nas. To su timovi koji će se boriti za peto i šesto mesto. Od starta smo u izazovima, toga smo svesni. Najpre smo se borili za opstanak, sada smo kandidati za peto i šesto mesto i to me ne brine jer je u pitanju logičan sled događaja".

Fudbaleri Lila će moći da isprate dešavanja iz glavnog grada, pre nego što i sami istrče na teren. U 21.00 će na svom Pjer Moroa stadionu ugostiti ekipu Nice, koja iza sebe ima razočaravajuću sezonu.

21.00: (1,45) Lil (4,30) Nica (7,75)

Lil je oduševio svojim izdanjima u šampionatu ove sezone. Odlično je poslovao na transfer tržištu prethodnih godina, prodavao je najbolje igrače, ali papreno i pritom kupovao izuzetno pametno. Mnogi su sumnjali u ideju Luisa Kamposa da umesto Viktora Osimena (prodat Napoliju za rekordnih 70.000.000 evra) dovede 35-godišnjeg Buraka Jilmaza, ali je iskusni turski fudbaler zablistao u Ligi 1, postigao 12 golova, od kojih je većina bila izuzetno značajna. Tako je u minulom kolu upisao dva pogotka i asistenciju i bio najzaslužniji za ogromnu pobedu nad Lionom.

Doge su u seriji od četiri meča bez poraza, tokom kojih su od maksimalnih 12 osvojile 10 bodova, a u pomenutom periodu su pored Liona nadigrali i Mec, kao i Pari Sen Žermen i tako svima stavili do znanja da su spremni da osvoje titulu.

Nica je uspela da podigne formu, ali je isto tako izvela da ostane bez bodova u susretu sa poslednjeplasiranim Dižonom. Ekipa sa Alijanc Rivijere je u poslednjih pet kola savladala Marselj, Nant i Monpelje, a uz poraz od tima koji je i zvanično ispao, remizirala je bez golova sa Remsom.

IZBOR UREDNIKA

Jedna od glavnih vesti ovih dana u francuskom fudbalu tiče se i trenera Lila Kristofa Galtijea. Iako je francuski stručnjak na pragu najvećeg uspeha u karijeri i ima još godinu dana ugovora sa Dogama, spekuliše se da bi mogao da napusti ekipu po okončanju sezone. Nekoliko klubova je zainteresovano za njegove usluge, a kao favorit za Galtijeov potpis spominje se upravo Nica. Sastav sa Azurne obale se već sprema za narednu sezone, uprava ima velike ambicije i veruje da je šef struke trenutnog lidera na tabeli pravi izbor, pa je navodno spremna i da mu udvostruči primanja.

Galtije je ipak trenutno skoncentrisan na završnicu sezone, svestan je da njegova ekipa drži sve u svojim rukama.

"Trenutno smo na čelu. Moji igrači imaju nešto posebno u svojim rukama i moramo da uradimo sve u svojoj moći da sprečimo protivnike da nam to uzmu, kao pas sa koskom u zubima, što se jako dobro primenjuje na Dogama".

U prvom delu sezone u susretu Lila i Nice nije bilo pobednika (1:1), a istim rezultatom okončan je i njihov okršaj iz 2019. godine. Pre toga je Lil bio ubedljv kod kuće (4:0), gde je sastav sa Alijanc Rivijere poslednji put slavio pre skoro četiri godine.

FRANCUSKA, LIGA 1 - 35. KOLO

Petak

Olimpik Marselj - Strazbur 1:1 (0:0)

/Benedeto 86 - Mitrović 74/

Subota

Nedelja

13.00: (4,40) Bordo (3,50) Ren (1,85)

15.00: (2,75) Brest (3,10) Nant (2,70)

15.00: (3,60) Dižon (3,25) Mec (2,15)

15.00: (1,95) Lorijan (3,40) Anže (4,10)

15.00: (2,25) Nim (3,20) Rems (3,35)

17.05: (2,60) Monpelje (3,30) Sent Etjen (2,70)

21.00: (2,30) Monako (3,40) Olimpik Lion (3,10)

*** Kvote su podložne promenama