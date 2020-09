Danima, sedmicama su vodeći ljudi Sent Etjena postavljali nogu Vesliju Fofani i minirali mu transfer iz snova u Lester, ali na kraju ispada da je sve bio samo paravan da francuski klub izvuče još više para od Lisica!

Posle više od tri sedmcie neizvesnosti i drame, francuski list Progres potvrdio je - Vesli Fofana stiže na King Pauer stadion pošto je pao dogovor dva kluba! Italijanski transfer guru Fabricio Romano piše nešto drugačije, odnosno da su klubovi nadomak dogovora, ali to je praktično to - mladom štoperu ispuniće se san da se preseli u Premijer ligu i obuče dres Lisica.

Odjeknula je transfer bomba teška 40.000.000 evra sa sve bonusima. Fiksni deo biće 35.000.000 evra, uz još pet miliona evropskih novčanica na ime bonusa. Fofana je još početkom meseca imao dogovor sa Lesterom o dužini ugovora i plati, s tim što je jedino otkriveno da će potpisati na pet godina, ne i koliko će dobiti novca.

Podsetimo, Lester je bio na pragu dogovora sa Sent Etjenom za Fofanu u poslu vrednom 29.000.000 evra, ali onda je sve krenulo naopako. Fofana je izašao u javnost i govorio kako mora da pređe u Lester jer u Sent Etjenu nikada neće dobiti novac kakav mu se nudi u domu nekadašnjeg šampiona Engleske. To je žestoko naljutilo ljude u francuskom klubu, koji su onda počeli da odugovlače, što je i čelnike Lestera uvelo u problem.

Lisice su pokušale prvo da malo podignu visinu obeštećenja, nije upalilo, a onda je krenula panična potraga za štoperom na drugim adresama. Od Barnlija za Džejmsa Tarkovskog, preko Dortmunda za Manuela Akanđija, do Čelsija i Kurta Zume, te Bajer Levekuzena za Džonatana Taa, nijedna opcija nije bila dovoljno interesantna kao Fofana. Onda se javio Vest Hem koji je ponudio više novca za Francuza, odnosno 25.000.000+11.000.000 evra, ali je Fofana hteo samo u Lester. I onda su ljudi iz Lestera dostavili poslednju ponudu na 40.000.000 evra ukupno koja je izgleda prihvaćena.

Ako jeste, biće to drugi najveći posao u klupskoj istoriji! Prvi će i dalje biti Juri Tilemans, koga je Lester platio 45.000.000 evra Monaku. Lester je ovog leta kupio samo Timotija Kastanja i pozajmio Džengiza Undera od Rome i tu ukupno potrošio 27.000.000 evra. Dakle, uz Fofaninih 40.000.000 evra veći deo pokriven je od izlaznog transfera Bena Čilvela u Čelsi.

Sada ostaje samo da dobijemo zvaničnu potvrdu!

