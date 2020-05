Rakitić nema dilemu: Hoću Lautara u Barseloni, on je top igrač

Ne prođe dan, a da katalonski mediji ne obrade temu prelaska Lautara Martineza iz Intera u Barselonu iz više uglova. Nove informacije, analize, izjave... Važno je samo da se ploča vrti.

Međutim, u moru već ponovljenih detalja, u poslednje vreme ima i nekih novih stvari. Takoreći... Ivan Rakitić je u razgovoru za popularni španski radio Kadena Kope izjavio da želi da već ovog leta vidi Lautara Martineza u opremi Barselone.

“Oduvek sam ciljao ka tome da igram u timu sa najboljim igračima sveta, a Lautaro to jeste. On je igrač najvišeg kalibra. Jako bih bio srećan kada bi došao, ali ne mogu da kažem više ništa. To nije nešto čime treba da se zamaram lično“, rekao je Rakitić.

Hrvatski reprezentativac bi ipak mogao da napusti stadion Kamp Nou ovog leta, pošto mu ugovor ističe naredne godine, a klub nije raspoložen za nastavak saradnje, niti da mu udeli ulogu kakvu je imao ranije...

“Predsednik Bartomeu me još nije zvao, ali mogao bi to da uradi. Ne razmišljam negativno o celoj priči. Navikao sam već da se moje ime povezuje sa mnogim klubovima, ali mogu da kažem samo da sam jako srećan zbog nastavka treninga i što mogu opet da obučem Barselonin dres“.

Kaže Rakitić da nije mogao da dočeka momenat kada će ponovo biti u trening centru sa saigračima i napusti život samoizolacije...

“Svi najviše volimo da se dodajemo međusobno i radimo nešto, nego da šutiramo loptu o zid. Lično mi je cilj da osvojim još mnogo titula i pehara. Ćerka me je nedavno pitala kada ću doneti novi pehar kući, a rekao sam joj da će uskoro biti bar još dva“.

O transferu iz Barselone ne razmišlja nužno, ali je spreman i za tu opciju, ako se situacija ne promeni.

“Na meni je sada da samo razmišljam o Barseloni. Svi koji me poznaju znaju koliko sam vezan za Španiju. Jednog dana ću se sigurno vratiti da živim u Sevilju sa porodicom, ali lepo nam je i u Barseloni sada“.

Podsećanja radi, Rakitić se poslednjih meseci dovodio u vezu sa Interom, Juventusom, Atletikom, Mančester junajtedom, Totenhemom...

Foto: Reuters