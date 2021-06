Svečanom ceremonijom na stadionu Santjago Bernabeu, kako to i dolikuje igraču sa takvim udelom u Realu tokom prethodnih 16 godina, Serhio Ramos stavio je tačku na fenomenalnu priču u Madrdu.

U prisustvu čelnika kluba i članova porodice dosadašnji kapiten šampiona Španije oprostio se od giganta čiji je dres nosio od 2005. godine i prelaska iz matične Sevilje. Kroz suze, pored 22 trofeja osvojena u belom dresu, iskusni defanzivac kratko se osvrnuo na odlazak iz sredine u kojoj je odigrao 671 susret i postigao 101 pogodak.

"Došao je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Vreme je da se oprostim od Real Madrida. Došao sam iz očeve ruke", bilo je sve što je stigao da kaže Ramos pre nego što je zaplakao, međutim potom je smogao snage da nastavi govor: "Neminovno je uzbuditi se. Zahvaljujući Real Madridu, uvek ću vas nositi u svom srcu. Zatvara se divna, jedinstvena faza u mom životu, dok se faza nade i budućnosti otvara. Zaista želim da pokažem da mogu još da uradim na terenu. Srdačno vam hvala, ovo nije zbogom već vidimo se kasnije. Vratiću se", izjavio je Ramos.

Ramos je otkrio da je na kraju želeo da pristane i na jednogodišnji produžetak saradnje, ali su mu saopštili da ta ponuda praktično više ne važi.

"Dogodilo se mnogo stvari, prvo što bih želeo da kažem jeste da nikada nisam želeo da napustim Real Madrid. Oduvek sam želeo da ostanem. Poslednjih meseci klub mi je nudio godinu dana produžetka, uz smanjenje plate. Novac nikada nije bio problem, predsednik je iz mojih usta čuo da problem nije finanskijske prirode. Bile su to godine, želeo sam dve, to bi bio kontinuitet za moju porodicu. U poslednjim pregovorima sam želeo da kažem da prihvatam, ali su mi rekli da nema ponude. Čak i kada sam se saglasio sa poslednjom ponudom koja je bila na stolu, obavešten sam da je postao datum isteka za odgovor. To nisam znao", dodao je Ramos.

Iako je bilo jasno da ga te stvari ozbiljno tište, nije želeo direktno da "udar" na Florentina Pereza.

"To su privatni sastanci, iz poštovanja prema klubu i predsednjiku. Posltoje stvari koje su lične, ali mi se prenose preko mog agenta. Bili smo iznenađeni da je ponuda istekla, bez toga da smo sa tim upoznati. Niko mi nije dao ultimatum. Bili smo u pregovorima i stavio sam do znanja da sam prihvatio poslednju ponudu. Ali nema zameranja, ne postoje konfrontacije".

"NE RAZMIŠLJAM O SEVILJI"

Ramos bi sada mogao da bude jedan od najtraženijih defanzivaca na planeti, bez obzira na to što je već ušao u pozne igračke godine.

"Nismo razmišljali ni o jednom timu. Od januara kada sam izašao na tržište bilo je poziva, mog agenta, zainteresovanih klubova, ali nikada nisam imao na umu da napustim Real Madrid. Sevilja je drugi klub u mom srcu, ali danas ne razmišljam o toj opciji, baš kao što to ne čini ni Sevilja".

Postojala je priča da je pokušao da privoli Anćelotija na svoju stranu, ali o Italijanu, kao i o svojim bivšim trenerima ima samo reči hvale.

"Prijatelj sam sa Anćelotijem. Kada je postao trener Reala pozvao sam ga da čestitam, ali više nije bilo razgovora. Zizu je jedan od najboljih u istoriji i jedan od najboljih trenera u mojoj karijeri, imam ogromnu naklonost prema njemu i zauvek će biti u mom srcu. Razumem i odluke koje Luis Enrike donosi kao selektor repreuentacije. Vratio sam se u dobro fizičko stanje i pokušaću da pokažem najbolje od sebe. Rastužuje me što nisam na Evropskom prvenstvu, ali boriću se da pronađem svoj najbolji nivo", dodao je Ramos.

Utiske je potom sumirao i Florentino Perez, prvi čovek Real Madrida.

"Ramos će zauvek biti jedan od naših sjajnih kapitena. Zahvalan sam mu jer je klub učinio još većim i doprineo da se Realu još više dive širom sveta. Nije lak dan jer je Ramos bio neko zaista poseban za mene i zato što smo on i ja zajedno živeli i patili kroz istoriju Real Madrida. Nadam se da je Serhio srećan i da je svestan da će mu ovo uvek biti dom, legenda poput njega uvek će biti jedan od velikih ambasadora Madrida", rekao je predsednik Reala.