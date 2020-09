Srpska javnost se dobrano uplašila. Taman što je preležao kancer, Siniša Mihajlović je zakačio i virus kovid-19. Zabrinutih je bilo i u Italiji. Ali bilo je i onih koji su momentalno uperili prst krivice u proslavljenog trenera optužujući ga da se nije pazio i da je time ugrozio i sopstveno i zdravlje sebi bližnjih. U velikom intervjuu za Gazetu delo sport trener Bolonje odgovorio je svim dušebrižnicima. Ali prvo, da čujemo kako je Mihajloviću?

“Ja sam sam čovek, snažan karakter, vrlo otporan organizam. Možda malo iznad proseka. Posle svega što sam prošao od jula do januara, ta dnevna borba sa leukemijom, tri hospitalizacije, isto toliko krugova hemoterpaije, transplatacije koštane srži… Kovid je bio kao čaša vode. Pride, bio sam asimptomatski bolesnik, ništa nisam primetio”, kaže Mihajlović za Gazetu delo sport.

To naravno ne znači da potcenjuje bolest.

“Nisam od onih koji poriču postojanje virusa i tvrde da je to samo grup. Podaci, brojevi hospitalizovanih i umrlih govore da virus sigurno jeste manje agresivan nego pre, ali je ozbiljan i reći da nije opasan bio bi izraz nepoštovanja prema onima koji su istrpeli, umrli, izgubil prijatelje i članove porodice… Ljudi su brzo zaboravili šta se sve dešavalo od februara do maja. Kratko pamćenje je jedna od tragedija našeg društva. Nikakve lekcije ne izvlačimo. Nikakve ravnoteže nema u rasuđivanju”.

I zato…

“Osećam veliko poštovanje prema svima koji su iskusili dramatične posledice. Osećam i veliku zahvalnost prema doktorima koji su nam bili sjajan primer u najtežim mesecima, pokazali šta znači profesionalizam i duh žrtve. Nadam se da će se vakcina uskoro pojaviti i da jednom za svagda rešimo ovu pandemiju koja je blokirala ceo svet”.

Dobro, da se sad vratimo konkretno na Mihin slučaj. Već je on navikao na optužbe… I navikao je da se bori sa “hejterima”.

“Enco Ferari je jednom rekao da Italijan opraštaju sve, osim uspeha. Ja dodajem i sreće. Mnogo je zavisti i bezobrazluka oko nas. Ne samo u Italiji, svuda. Kako ih zovu po društvenim mrežama? Hejteri? Ja ću malo da prevedem, definišem ih kao s…nje”.

I još malo o optužbama da se nije pazio.

“Išao sma na odmor u Sardiniju, kao i svakog leta na kraju sezone, tamo imam kuću više od 20 godina. Na ostrvu u to vreme nije bilo virusa, nijedan inficiran. Nisam video porodicu dva meseca, otišao sam tamo da je zagrlim. Poštovao sam sve bezbednosne mere, nosio masku kad sam išao u supermarket ili restora. Skidao sam je samo za stolom jer kako da jedem sa maskom? Skoro da nikad nisam išao na plažu ili na brod. Za 20 dana možda sam šest ili sedam puta večerao u restoranima, Kosta Smeralda, mislim da nije zabranjen... Ne idem u disko klubove, to nisam radio ni kao mlad, kamoli sa 51 godinom. Uveče sam sedeo sa prijateljima u dvorištu. Šta sam ja to radio drugačije od onih u Siciliji ili Kalabriji? Ili je problem što je to Kosta Smeralda? Mesto u kome se okupljaju bogati i poznati? Šta je to ako ne zavist?”, zapitao se Miha.

Nastavlja u dahu…

“Svi sude, a malo ih je da imaju pravo da to rade. Cela moja porodica i ja smo se testirali čim smo se vratili sa Sardinije. Drugi upiru prstom, a nisu se ni testirali. Možda su i oni pozitivni samo ne znaju”.

Umesto zaključka…

“Nisam ja ponovo otvorio zemlju, nisam uradio ništa protiv pravila. Ja sam ovde žrtva. Testirao sam se, bio sam pozitivan, otišao u karantin, preležao bolest. Sve ostalo je samo jeftino moralisanje. Uvek krivite vuka, to odgovara ovcama… S…nje, da skratim. Nanose bol mojoj porodici. Srećom nemam profile i ne provodim vreme po društvenim mrežama, ali ne možeš da dozvoliš da te lopatama polivaju blatom, a da ne odgovoriš”, završava Mihajlović, uvek spreman za polemiku.