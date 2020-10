Klubovima iz Mančestera ovog leta definitivno ne ide od ruke da ostvare željene ambicije i na transfer pijaci dobiju ono što su zacrtali. Siti se posle opsežne potrage za kapitalcem u štoperskoj liniji opredelio za četvrtu opciju Rubena Dijaša, a slična je situacija u Junajtedu po pitanju desnog krila.

Džejdon Sančo je od prvog dana bio taj, s tim da Junajted i Dortmund nikako nisu mogli da se dogovore oko visine obeštećenja i s Vestfalena uporno je stizao isti odgovor - 120.000.000 evra ili ništa. Zato se kao rešenje nametnuo Usman Dembele, s tim što Francuz ne želi da ide u Junajted na pozajmicu. Zato je tokom dana došlo do razdora na Old Trafordu! Naime, kako prenosi portal ESPN zadužen za britansko tržište, postoji velika razlika u tome šta Ole Gunar Solskjer želi i onoga što mu sportski sektor na čelu s Edom Vudvordom nudi. Stvar je sledeća - Solskjer je predložio da Junajted proda Danijela Džejmsa u poslednjem trenutku i tako prikupi novac za Džejdona Sanča, dok iz viših kancelarija u Junajtedu smatraju da to ne bi bio pametan potez i da je bolje sledeće rešenje - Lukas Okampos!

Problem je u tome što Junajtedu više niko ne može da garantuje da bi Dortmund prodao Sanča u samom finišu prelaznog roka, pa čak i da stigne toliko čekana ponuda od 120.000.000 evra. Jer, Dortmund je odavno raskrstio da želi Sanča u svom timu i ove godine, dok u Junajtedu nekako i dalje smatraju da mogu do najskupljeg potpisa u klupskoj istoriji. I tu je nastao problem...

Junajted se u poslednjem momentu setio da pokuša da iskoristi reprezentativni uticaj Pola Pogbe da ubedi Dembelea da pristane na dolazak u Mančester i ako razgovori prođu dobro, a navodno prvi signali su već pozitivni, Okampos ne bi ni bio meta. Ovako, ako u narednih 48 sati ne bude pomaka u razgovorima s francuskim krilnim napadačem, Junajted će bukvalno u poslednjem momentu poći po Okamposa.

Navodno, Junajted je već kontaktirao sa svojim kolegama u Andaluziji kako bi opipali puls oko Okamposovog statusa, situacija je sledeća Sevilja je spremna da se odrekne strelca 17 golova iz prošle sezone, ako Junajted uplati 40.000.000 evra. I Sevilji je potreban novac da malo sredi račune posle novih kupovina ovog leta i još od ranije je ideja bila da klub proda nekog iz kruga najvrednijih igrača. Tu su bili Dijego Karlos, Žil Kunde i Lukas Okampos. Za Karlosa nije bilo pravih ponuda ovog leta, Siti se nije dovoljno potrudio oko Kundea, pa bi Okampos mogao da bude taj s čijom prodajom bise sravnili računi.

Sada je samo pitanje toga da li će Solskjer i Vudvord uspeti da se dogovore. Norvežanin traži Sanča ili u najmanju ruku Dembelea, dok Vudvord kao rezervno rešenje za engleskog reprezentativca nudi Okamposa. Solskjer ne vidi Džejmsa kao igrača koji može da opravda velika očekivanja i zato smatra da je bolje da ga klub proda dok mu je cena još dobra, a ona je navodno negde blizu 30.000.000 evra.

Junajted nema mnogo vremena za razmišljanje, jer vreme neumorno curi...

